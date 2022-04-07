30歲李蘊神隱7年宣布復出 簽長約重投舊公司懷抱
曾出寫真集成宅男女神
現年30歲的李蘊（Renee）於2003年被經理人Peter Chiu發掘簽約，一直備受公司力捧。2004年年僅12歲的她便以女子組合Cream的成員身份正式出道，但到2007年因組合解散轉為個人發展。之後李蘊以健康性感形象推出個人寫真集，獲不少宅男粉絲熱捧為女神，成為一時佳話。但到2015年李蘊下嫁現任老公羅章冠後，隨老公定居內地，並先後誕下一對仔女，逐漸淡出幕前。
神隱7年宣布復出
神隱7年，李蘊近日在老公和粉絲的支持下宣布復出，更飲水思源重投Peter Chiu公司旗下，並簽下1314（一生一世）長約。李蘊有感Peter多年來的栽培，希望一生一世能有他的照顧及保護，重新開拓更多工作機會。提到Renee會否擔心未能照顧子女？她完全不擔心：「其實廣州好近，直通車都只需兩個鐘車程，以前未有疫情，我都成日中港兩邊走，我媽咪幫忙照顧兩個小朋友，所以我好放心！」
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李蘊寫真集2011《Changed》- 宣傳片
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李蘊脊椎腫瘤復元 社交網玩快問快答
早前李蘊在社交網上載一張入院照，卻被網民質疑是否被老公家暴，而激到紮紮跳。之後李蘊就在IG貼出躺在醫院病床的照片，離遠見到其夫坐在窗旁的梳化上講電話，又交代自己因為脊椎腫瘤需要入院動手術，而老公一直陪伴在側，成功粉碎家暴傳言。處於半休養狀態的她，日前與網友在ig玩快問快答，竟然有網民問及她與老公行埋次數和做少奶奶心得，搞到李蘊以「關你叉事」霸氣回應。
入院照惹家暴疑雲
患脊椎腫瘤入院
其實李蘊曾透露身體一直有問題，直至成手術後才發長文交代情況，李蘊說︰「我pat pat上面右邊嚿骨痛咗幾個月，平時唔痛，係跑步 、跳起 、 運動先痛。一路都以為生完小朋友，有時又要抱，腰酸骨痛係正常，無理佢。上星期五，心血來潮去睇吓醫生，醫生話似坐骨神經痛，不過叫我照下MRI（磁力共振）會清楚啲，咁照啦，一照就發現有粒1×1.6cm嘢喺胸椎椎管入面，即係脊椎腫瘤。今日就已經全身麻醉切咗粒嘢，拎去化驗驗清楚係咩嚟，過兩日先有結果。」由於腫瘤壓住神經，李蘊不能做微創手術。她表示傷口約5厘米長，未來2、3日不能下牀。李蘊續說︰「依家傷口好痛吓，呢幾日要平躺，枕頭都唔可以用，食屙玩瞓都喺床，過多幾日就可以出院㗎啦﹗大家身體最緊要，有唔舒服，唔好等，唔好忍，真係睇咗醫生先，及早發現及早治療，大家一定要身體健康。」
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