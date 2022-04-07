30歲李蘊神隱7年宣布復出 簽長約重投舊公司懷抱

李蘊（Renee）2015年嫁給羅章冠成人妻後，隨老公定居內地，育有一對子女，專心相夫教子。不過近日Renee見一對仔女開始長大，決定復出，重投恩師舊經理人Peter Chiu旗下的輝煌娛樂，並簽下1314（一生一世）長約，未來將會中港兩邊走。