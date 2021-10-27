30歲李蘊患脊椎腫瘤入院 老公陪伴在側粉碎家暴傳言
30歲蘊（Renee）自嫁給內地金融才俊後淡出幕前，不過早前因上載一張入院相而鬧出家暴疑雲。昨日（26日）她就在IG貼長文闢謠，原來因為患上了脊椎腫瘤，所以要入院動手術。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、新傳媒圖片庫
入院照惹家暴疑雲
前女子組合Cream成員30歲的李蘊（Renee），自2015年嫁給內地金融才俊羅章冠後淡出幕前，更移居廣州專心照顧一對子女。不過早前李蘊在社交網上載一張入院照，卻被網民質疑是否被老公家暴，而激到紮紮跳。昨日（26日）李蘊就在IG貼出躺在醫院病床的照片，離遠見到其夫坐在窗旁的梳化上講電話，又交代自己因為脊椎腫瘤需要入院動手術，而老公一直陪伴在側，成功粉碎家暴傳言。
患脊椎腫瘤入院
其實李蘊曾透露身體一直有問題，直至昨日完成手術後才發長文交代情況，李蘊說︰「我pat pat上面右邊嚿骨痛咗幾個月，平時唔痛，係跑步 、跳起 、 運動先痛。一路都以為生完小朋友，有時又要抱，腰酸骨痛係正常，無理佢。上星期五，心血來潮去睇吓醫生，醫生話似坐骨神經痛，不過叫我照下MRI（磁力共振）會清楚啲，咁照啦，一照就發現有粒1×1.6cm嘢喺胸椎椎管入面，即係脊椎腫瘤。今日就已經全身麻醉切咗粒嘢，拎去化驗驗清楚係咩嚟，過兩日先有結果。」由於腫瘤壓住神經，李蘊不能做微創手術。她表示傷口約5厘米長，未來2、3日不能下牀。李蘊續說︰「依家傷口好痛吓，呢幾日要平躺，枕頭都唔可以用，食屙玩瞓都喺床，過多幾日就可以出院㗎啦﹗大家身體最緊要，有唔舒服，唔好等，唔好忍，真係睇咗醫生先，及早發現及早治療，大家一定要身體健康。」