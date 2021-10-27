30歲李蘊患脊椎腫瘤入院 老公陪伴在側粉碎家暴傳言

30歲蘊（Renee）自嫁給內地金融才俊後淡出幕前，不過早前因上載一張入院相而鬧出家暴疑雲。昨日（26日）她就在IG貼長文闢謠，原來因為患上了脊椎腫瘤，所以要入院動手術。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]、新傳媒圖片庫