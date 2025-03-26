李蘊離婚｜前夫羅章冠發文暗示被背叛 IG留言曝光夫妻情斷導火線

33歲前女團「Cream」成員李蘊（Renee）近日驚爆透露離婚消息，迅速引起外界熱議！雖然李蘊對於離婚內幕沒有過多透露，僅表示涉及法律問題不作回應，但翻查其前夫羅章冠嘅社交平台，就發現對方原來早於2022年已經發文暗示婚姻出現問題……