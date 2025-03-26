李蘊離婚｜前夫羅章冠發文暗示被背叛 IG留言曝光夫妻情斷導火線
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33歲前女團「Cream」成員李蘊（Renee）近日驚爆透露離婚消息，迅速引起外界熱議！雖然李蘊對於離婚內幕沒有過多透露，僅表示涉及法律問題不作回應，但翻查其前夫羅章冠嘅社交平台，就發現對方原來早於2022年已經發文暗示婚姻出現問題……
李蘊前夫羅章冠曾發文疑暗示被背叛
翻查李蘊前夫羅章冠嘅社交平台，原來羅章冠自2022年底起就已經連環發文暗示婚姻亮紅燈，更先後貼出唔少關於背叛嘅影片，更在多篇帖文中寫下：「一路以來你的選擇，為了它他，欺騙他、背叛他、犧牲他們，以快樂之名掩蓋自私任性謊言」、「近幾個月更如惡夢般，被欺騙、被背叛、被傷害。」、「一段關係中，有人喜歡通過交往不同的人獲得新鮮感，有人選擇跟同一個人去經歷不同生活的新鮮感」等。
而羅章冠今年2月更貼出前妻李蘊現時活躍於嘅直播平台截圖，並配文表示「好玩，越來越有意思了」，疑似暗示發文與李蘊有關。
網民爆料李蘊與「榜一大哥」互動過密
李蘊近年以直播主身份在直播平台唱歌開live，成功吸引唔少fans關注之外，每次直播更獲fans「課金」支持！不過在李蘊離婚一事爆出後，就有網民指李蘊直播時與「榜一大哥」互動過密，與其前夫羅章冠曾在社交平台發文表示：「人和人剛認識的時候最好，熱情又虛偽，新鮮又浪漫」、「直播裡面的大哥們，特別是榜一榜二榜三那些」不謀而合，未知是否係2人離婚嘅導火線之一。
李蘊前夫羅章冠貼女兒照片呻「冇得揀」
除咗發布唔少關於背叛嘅帖文外，羅章冠更曾於2022年底貼出女兒攀石嘅舊照，並配文心碎道：「女兒，使勁往上爬吧，要極速成長了。人生中有些事情你沒得選，爸爸也一樣。未來的路充滿了未知與挑戰，我們一起加油努力。」
此外，羅章冠嘅社交平台有唔少與仔女嘅合照，而且帖文中通常都配文表示係「一家人」，但無論係細仔嘅畢業禮、出遊、過年還是慶祝生日，都並未出現李蘊嘅身影。
撰文：東方新地圖片來源：ig@renee0727、ig@luo_zhangguan、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期