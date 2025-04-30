33歲李蘊暗示當年結婚決定太衝動 自爆離婚2年先敢同仔女坦白
李蘊離婚兩年先同仔女坦白
李蘊在節目中透露，雖然已離婚兩年，但一直未有對外公布，自己亦係直到近期才正式向8歲女兒及6歲兒子交代離婚的消息。李蘊表示：「其實依家啲小朋友好聰明，好多嘢佢哋會察覺到，所以要誠實，對佢哋唔可以有任何隱瞞。」兼透露與女兒談及此事嘅契機：「喺報導出之前，因為有記者打畀我問，我已經知道要爆嘢呢件事，所以我有同我個女傾過囉！」
李蘊耐心向子女解釋離婚
李蘊指仔女性格樂觀，適應能力強，向他們解釋離婚後的生活改變並不困難：「我問佢（女兒）知唔知咩係離婚，佢話『離婚即係以後都見唔到爸爸或者媽媽』，咁佢有個誤解喺度，所以我就要同佢解釋，離婚唔係咁樣。離婚只係父母雙方一個感情問題，係唔會影響到小朋友……即係唔係唔影響，始終都唔係一個好完整嘅家庭，但唔會因為離咗婚而令小朋友冇咗爸爸或者媽媽囉，冇人可以剝削呢個權利囉！」經過她的耐心解釋，以及一年多父母分開居住的生活，仔女已逐漸適應新生活模式。
李蘊暗示當年結婚決定太衝動
對於離婚原因，李蘊未有詳細透露，僅表示：「每件事都有好有壞，我唔係話離婚係好事，冇人結婚係想離婚，只不過我覺得每件事發生都係有佢嘅原因，同埋都會有得着囉！」她坦言，夫妻感情出現問題後，她選擇獨自面對低潮，僅在事隔一段時間後才向家人透露：「我覺得屋企人我會講囉，但呢啲始終好私人嘅嘢，同埋始終係公眾人物，我覺得呢件事可能會畀人覺得醜，所以我覺得要自己用時間去消化。」
回顧這段婚姻，李蘊感慨道：「我覺得咩都要考慮清楚，當初結婚……我覺得每個人做任何決定都要考慮得好清楚先去做囉，以前嘅我可能太衝動。」她直言自己現已成長，學會在行動前仔細分析，似乎暗示當初結婚的決定過於倉促。
李蘊重提未成年出道影濕身相風波 自爆與鄧紫棋曾獲同一男士力追
33歲李蘊（Renee）上月透露與金融才俊羅章冠離婚兩年，回復單身嘅李蘊近期就密密戰鬥格出po，為復出做好準備。日前（28日）李蘊就以嘉賓身份現身TVB Plus直播節目《奇情谷》，作為李蘊復出的「第一炮」，佢更在節目中重提當年14歲影濕身相風波，以及自爆與鄧紫棋曾獲同一男士力追等話題……
李蘊未成年出道影濕身相引極大風波
李蘊12歲時以童星身份出道，當年更因拍攝濕身照片引發軒然大波，成為頭條新聞。李蘊在節目中重提14歲影濕身相風波，兼表示當時年紀尚小，對拍攝毫無戒心：「當一個好普通嘅工作去做，應雜誌要求去影相，但係咁細個小朋友嗰時就牽起好大嘅風波。A1、C1全部都上曬，又牽涉好多法律嘅嘢啦，其實當時咁多輿論壓力底下嚟講，好懵懂，其實應該要驚嘅，但我唔係好知驚。」
2006年6月，壹傳媒旗下雜誌《壹本便利》炮製及刊登當時年僅14歲的少女歌手李蘊濕身性感照於報攤公開發售，雜誌題為《嘩嘩嘩 14歲Cream初熟李蘊》，被指有鼓吹孌童意識之嫌，更遭受投訴，影視及娛樂事務管理處事後接獲超過140宗投訴。當時警方介入調查事件是否涉及刑事成份。成為本港首宗傳媒機構涉嫌觸犯《防止兒童色情物品條例》而被告上法庭的案件， 案件於07年4月16日開審，裁判官林嘉欣於庭上指李蘊穿了肉色的隱形胸圍，並未透視露點，裁定《壹本便利》罪名不成立。同時由《壹本便利》於2006年8月刊登阿嬌解Bra的封面故事，影視處接獲破紀錄的2,875宗投訴。其後《壹本便利》停刊，於2007年5月改名《Face》。
李蘊亦透露，當時身邊的人都為她擔心，怕她無法承受輿論壓力，但年幼的她卻不以為然。不過如今再回首，李蘊才意識到事件影響之大，並感慨20年前的社會風氣較為保守：「依家啲零零後其實都好搏㗎，所以我覺得如果發生喺呢個世代係冇咁大風波！」
李蘊自爆與鄧紫棋曾獲同一男士力追
節目中，李蘊分享了與鄧紫棋和何超蓮的深厚友情。她透露與鄧紫棋因拍攝電影《愛出貓》結緣：「因為我哋同年紀啦，同星座啦，所以就好啱傾，日見夜見好自然就做到好朋友！」更爆料當年曾有一位男士同時追求她與鄧紫棋，她直言：「係有啲咁嘅事！」幸好二人對該男士均無興趣，反而令友情更加堅固，自己亦因為鄧紫棋而與何超蓮結緣。
何超蓮phone-in感動發言李蘊聽到爆喊
眾所周知Renee圈中有兩位老Best，分別是歌手G.E.M.及名媛何超蓮，何超蓮在節目中更phone-in力撐好友復出，並透過電話訪問說︰「Renee係我圏中至好嘅真心閨密，人又靚又有義氣，你做主播、出歌都繼續支持你，其實呢啲說話平時都講好多。」她接住補充說︰「有傾開career path點行，但係佢為咗小朋友，想陪住佢哋大，真係無乜自己嘅生活，而家出返嚟做嘢係100%支持。」她大爆Renne「缺點」就是怕麻煩人，她面對困難寧可獨自承擔，超蓮抱怨說︰「好多時係件事過咗，佢只輕描淡寫講返出嚟，唔想將唔開心帶畀朋友，我同鄧小姐（G.E.M.）都好心痛佢。好似今趟叫我call-in，佢勁唔好意思，係咁話『麻煩到你』其實有咩所謂呢？佢好多呢啲位……」
Renee聞言後已哭成淚人 ，她哽咽說︰「大家背景已經唔一樣，人哋嘅說話已經唔好聽，但我哋友誼自己知就得。」肺腑之言在場人士無不動容。此外，Renee作為話題人物，即時吸引不少網民留言，有支持聲音留言︰「佢而家個樣都仲靚過而家啲明星」、「好靚呀！加油」、「會唔會減下肥」、「要堅強」、「好掛住你喺Cream嘅歌」、「你好叻，好有勇氣同大家分享」；亦有網民表示另類意見︰「好扮嘢」、「要為離婚好好檢討下」、「太早結婚喇」、「扮咩公眾人物啊？都無人欣賞你」。