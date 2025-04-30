33歲李蘊暗示當年結婚決定太衝動 自爆離婚2年先敢同仔女坦白

33歲李蘊（Renne）近日現身TVB節目《奇情谷》，除咗在節目中重提14歲影濕身相引致極大風波一事，仲爆料當年與鄧紫棋曾獲同一男士力追，引起唔少網民熱議。不過節目中最多人關注的，就非李蘊首度公開談及與羅章冠離婚事件，以及如何向子女交代莫屬……