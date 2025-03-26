33歲李蘊驚爆離婚兩年 曾被目睹返觀塘公屋住 前夫連環發文暗示被背叛
33歲李蘊Renee被爆離婚兩年
李蘊（Renee）於2004年以女子組合Cream出道，憑藉甜美形象在短短三年內迅速走紅，可惜組合於2007年解散。她隨後轉以個人身份在娛樂圈發展，並於2015年與圈外金融才俊羅章冠結婚，婚後二人移居廣州，過著低調生活。然而，近年兩人鮮少在社交平台曬恩愛或分享全家福，直至李蘊日前接受傳媒訪問，才親口透露已離婚兩年，但因為涉及法律問題，所以不作太多回應，而且對於子女撫養權亦避而不談。
被目睹回觀塘公屋住
離婚後，有傳媒多次目擊李蘊返回位於觀塘的公屋娘家過夜。恢復單身的她，近年轉戰娛樂平台開直播，並主打以歌聲吸引觀眾，每次直播都有不少粉絲課金支持。據傳媒保守估計，李蘊每月收入至少達4萬元，雖然不如以前少奶奶生活，但經濟狀況亦似乎頗為穩定。
李蘊老公曾發文疑暗示被背叛
翻查李蘊老公羅章冠嘅社交平台，原來羅章冠自2022年底起就已經連環發文暗示婚姻亮紅燈，更先後貼出唔少關於背叛嘅影片，更在多篇帖文中寫下：「一路以來你的選擇，為了它他，欺騙他、背叛他、犧牲他們，以快樂之名掩蓋自私任性謊言」、「近幾個月更如惡夢般，被欺騙、被背叛、被傷害。」、「一段關係中，有人喜歡通過交往不同的人獲得新鮮感，有人選擇跟同一個人去經歷不同生活的新鮮感」等。
而羅章冠今年2月更貼出前妻李蘊現時活躍於嘅直播平台截圖，並配文表示「好玩，越來越有意思了」，未知是否再度暗示發文與李蘊有關。
網民意見偏負面：佢人品都麻麻
李蘊離婚消息曝光後，迅速掀起網民熱議，不過輿論就大多偏負面。不少人表示早已不看好這段婚姻，甚至質疑李蘊的人品，指她在開直播時頻頻與「榜一大哥」互動過密。亦有網民留言：「結婚早唔代表幸福，背後喊都唔會話你知，老公唔掂又點會同你講？」、「佢人品麻麻，未夠18歲就拍濕身寫真，之後同魔術師分手就為錢嫁人，生咗兩個小朋友又同榜一大哥搞亂籠」、「應該無人覺得佢唔係為錢結婚」、「年輕結緍，未必長久。」