33歲李蘊驚爆離婚兩年 曾被目睹返觀塘公屋住 前夫連環發文暗示被背叛

33歲李蘊（Renee）2015年與金融才俊羅章冠結婚，婚後李蘊更與老公一齊移居到廣州過少奶奶生活，並先後於2016至2018年間誕下一仔一女。不過李蘊近日接受訪問時就自爆已經離婚2年，更被多次目睹回觀塘公屋住…..