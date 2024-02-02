李賢 leanne

30歲李賢「股惑」遊泰大騷完美S形曲線 貼身裙意外「露底」超尷尬

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現年30歲的李賢（Leanne）身材向來火辣，而Leanne亦不吝嗇好身材，仲經常在社交平台大派福利！繼Leanne為網紅蝦條哥的《日本打橫行》影片擔任嘉賓，以超性感泳裝登場後，早前到泰國旅行的她再派福利，不過網民的重點竟然唔係Leanne玲瓏浮凸的身材，竟然係意外透出的一樣嘢……

李賢貼身裙「股惑」登場

李賢在社交平台分享了早前遊泰的照片，相中她以一身白色貼身吊帶長裙示人，仲挨喺欄杆邊大騷超完美的S字身形！不過網民卻錯重點，將目光放在李賢意外透出的內褲上，仲留言話：「著T Back會靚好多！」而李賢亦大方回應網民，仲搞笑表示：「界（𠝹）屎窟，不了，舒服緊要啲」，獲大讚外形令人舒服之餘仲冇包袱！

李賢 leanne 李賢的貼身裙意外透出了內褲。
李賢的貼身裙意外透出了內褲。（圖片來源：IG@leeyin_leanne）
李賢 leanne 李賢早前到泰國旅遊，仲密密派福利！
李賢早前到泰國旅遊，仲密密派福利！（圖片來源：IG@leeyin_leanne）
李賢 leanne 不過李賢對於內褲透出一事大方表示無所謂，仲話著衫最緊要舒服。
不過李賢對於內褲透出一事大方表示無所謂，仲話著衫最緊要舒服。（圖片來源：IG@leeyin_leanne）

李賢旅遊福利派唔停

其實除了今次的福利外，李賢在旅遊期間都有分享過不少靚相，其中有一件透視裝上衣同樣獲網民大讚：「粒鈕苦苦堅持中」、「呢件透視裝好犯規」、「身材好到痴咗線」、「一時間唔知道睇你嘅靚樣好定落啲好！」

李賢 leanne 李賢今次旅行的服裝有不少透視的元素。
李賢今次旅行的服裝有不少透視的元素。（圖片來源：IG@leeyin_leanne）
李賢 leanne 李賢澎湃的身材獲網民大讚！
李賢澎湃的身材獲網民大讚！（圖片來源：IG@leeyin_leanne）
李賢 leanne 李賢仲分享埋著泰服的靚相！
李賢仲分享埋著泰服的靚相！（圖片來源：IG@leeyin_leanne）

李賢 著泳衣浸半露天溫泉拍「黃金畫面」

Leanne早前為網路紅人蝦條哥拍攝了一系列《日本打橫行》影片，她教大家驅趕露天溫泉入面昆蟲的三個方法，一是「唔驚嘅話就徒手執咗去」，二是「用口吹，吹遠佢當睇唔到就算」，三是「日本溫泉通常有啲網仔，可以好似撈金魚一樣撈走啲蟲」，其中為了得到「黃金畫面」，第二個方法「用口吹」更重複影了兩次。

李賢 leanne 李賢 第二個方法「用口吹」Leanne重複影了兩次。
第二個方法「用口吹」Leanne重複影了兩次。（圖片來源：YouTube@蝦條哥）
李賢 leanne 李賢 「黃金畫面」非常吸睛！
「黃金畫面」非常吸睛！（圖片來源：YouTube@蝦條哥）

網民勁讚李賢有樣有智慧有身材有口才

不過有網民就指比起浸溫泉的畫面，Leanne在BBQ時突然打乞嗤的瞬間竟然更吸引，蝦條哥亦形容她打乞嗤時好豪邁，個聲亦好快、好sharp。網民睇完影片後都紛紛大讚：「Leanne好完美，有樣有智慧有身材有口才」、「Leanne真係冇得輸」、「由學神開始留意leanne，點解可以個性格咁正又靚女」、「Leanne gor 有時不經意地講黃腔先最自然」、「麻甩系靚女」等。

李賢 leanne 李賢 有網民叮囑蝦條哥搵多啲Leanne做嘉賓，蝦條哥回答：「嚟緊仲有3集，放心！」
有網民叮囑蝦條哥搵多啲Leanne做嘉賓，蝦條哥回答：「嚟緊仲有3集，放心！」（圖片來源：YouTube@蝦條哥）
李賢 leanne 李賢 有網民問Leanne：「究竟在溫泉裡邊能做點乜劇烈運動呢？」Leanne亦有搞笑回應：「游水嗰啲啦～」
有網民問Leanne：「究竟在溫泉裡邊能做點乜劇烈運動呢？」Leanne亦有搞笑回應：「游水嗰啲啦～」（圖片來源：YouTube@蝦條哥）

李賢 首次拍YouTube片即人氣急升

Leanne在影片中又講到自己由素人變藝人的經歷，原來她首次現身幕前，並非是在ViuTV《學神出沒注意》，而是在艾力Eric的YouTube頻道影片中，Leanne指她當時還是素人，IG Followers只有一千個，同艾力拍完片後就急升到一萬，她指在影片中只係純傾偈，傾男女之間的事，但因為她著了一條短裙褲，裙入面係有條褲，但仍令網民誤以為她有走光：「啲人都話見到神秘三角。」

Leanne續說：「仲有個節目叫《舉高雙手》估唔到有好多人睇，因為唔係黃金時段播，係朝頭早畀啲老人家小朋友睇，講健康嘢嘅，但唔知點解討論區就開始出現我啲露腳趾嘅鏡頭，係我啲FD見到話畀我知：『佢哋話你啲腳趾呀』其實純粹冇著襪之嘛！」

李賢 Leanne指自己本身係做幕後event，都有做過演唱會，她指雖然演唱會真係好賺啲，但亦都難好多。
Leanne指自己本身係做幕後event，都有做過演唱會，她指雖然演唱會真係好賺啲，但亦都難好多。（圖片來源：YouTube@蝦條哥）
李賢 leanne 李賢 咁樣露天浸溫泉，Leanne話覺得自己好似冇著衫一樣，大玩「野外露出」！
咁樣露天浸溫泉，Leanne話覺得自己好似冇著衫一樣，大玩「野外露出」！（圖片來源：YouTube@蝦條哥）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@leeyin_leanne、YouTube@蝦條哥

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