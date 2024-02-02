30歲李賢「股惑」遊泰大騷完美S形曲線 貼身裙意外「露底」超尷尬

現年30歲的李賢（Leanne）身材向來火辣，而Leanne亦不吝嗇好身材，仲經常在社交平台大派福利！繼Leanne為網紅蝦條哥的《日本打橫行》影片擔任嘉賓，以超性感泳裝登場後，早前到泰國旅行的她再派福利，不過網民的重點竟然唔係Leanne玲瓏浮凸的身材，竟然係意外透出的一樣嘢……