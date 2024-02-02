30歲李賢「股惑」遊泰大騷完美S形曲線 貼身裙意外「露底」超尷尬
李賢貼身裙「股惑」登場
李賢在社交平台分享了早前遊泰的照片，相中她以一身白色貼身吊帶長裙示人，仲挨喺欄杆邊大騷超完美的S字身形！不過網民卻錯重點，將目光放在李賢意外透出的內褲上，仲留言話：「著T Back會靚好多！」而李賢亦大方回應網民，仲搞笑表示：「界（𠝹）屎窟，不了，舒服緊要啲」，獲大讚外形令人舒服之餘仲冇包袱！
李賢旅遊福利派唔停
其實除了今次的福利外，李賢在旅遊期間都有分享過不少靚相，其中有一件透視裝上衣同樣獲網民大讚：「粒鈕苦苦堅持中」、「呢件透視裝好犯規」、「身材好到痴咗線」、「一時間唔知道睇你嘅靚樣好定落啲好！」
李賢 著泳衣浸半露天溫泉拍「黃金畫面」
Leanne早前為網路紅人蝦條哥拍攝了一系列《日本打橫行》影片，她教大家驅趕露天溫泉入面昆蟲的三個方法，一是「唔驚嘅話就徒手執咗去」，二是「用口吹，吹遠佢當睇唔到就算」，三是「日本溫泉通常有啲網仔，可以好似撈金魚一樣撈走啲蟲」，其中為了得到「黃金畫面」，第二個方法「用口吹」更重複影了兩次。
網民勁讚李賢有樣有智慧有身材有口才
不過有網民就指比起浸溫泉的畫面，Leanne在BBQ時突然打乞嗤的瞬間竟然更吸引，蝦條哥亦形容她打乞嗤時好豪邁，個聲亦好快、好sharp。網民睇完影片後都紛紛大讚：「Leanne好完美，有樣有智慧有身材有口才」、「Leanne真係冇得輸」、「由學神開始留意leanne，點解可以個性格咁正又靚女」、「Leanne gor 有時不經意地講黃腔先最自然」、「麻甩系靚女」等。
李賢 首次拍YouTube片即人氣急升
Leanne在影片中又講到自己由素人變藝人的經歷，原來她首次現身幕前，並非是在ViuTV《學神出沒注意》，而是在艾力Eric的YouTube頻道影片中，Leanne指她當時還是素人，IG Followers只有一千個，同艾力拍完片後就急升到一萬，她指在影片中只係純傾偈，傾男女之間的事，但因為她著了一條短裙褲，裙入面係有條褲，但仍令網民誤以為她有走光：「啲人都話見到神秘三角。」
Leanne續說：「仲有個節目叫《舉高雙手》估唔到有好多人睇，因為唔係黃金時段播，係朝頭早畀啲老人家小朋友睇，講健康嘢嘅，但唔知點解討論區就開始出現我啲露腳趾嘅鏡頭，係我啲FD見到話畀我知：『佢哋話你啲腳趾呀』其實純粹冇著襪之嘛！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！