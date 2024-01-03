30歲李賢街訪自爆問男友露骨問題 透露嚟緊仲想試XX！

現年30歲的李賢（Leanne）被網民封為「ViuTV隱藏版靚女主持」，更在早前擔任鍾培生拳賽時因專業的表現而獲網民大讚。最近李賢接受咗一個街訪，仲自爆曾經對男朋友講過嘅露骨問題，十分大方！而李賢亦透露自己的戀愛事，仲表示嚟緊想試呢樣嘢……