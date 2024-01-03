30歲李賢街訪自爆問男友露骨問題 透露嚟緊仲想試XX！
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現年30歲的李賢（Leanne）被網民封為「ViuTV隱藏版靚女主持」，更在早前擔任鍾培生拳賽時因專業的表現而獲網民大讚。最近李賢接受咗一個街訪，仲自爆曾經對男朋友講過嘅露骨問題，十分大方！而李賢亦透露自己的戀愛事，仲表示嚟緊想試呢樣嘢……
李賢露骨問題嚇窒男友
李賢在接受街訪時被問：「假設你想要的話，你會怎樣和你男朋友講？」，直白的問題聽到李賢都呆一呆！不過李賢的答案就十分出乎意料，她直接表示：「我會直接問他」，更稱：「我問佢話你想唔想搞嘢啊？」，仲嚇到男友當堂窒一窒，十分大膽！
李賢自爆想試姐弟戀
李賢亦在街訪中透露自己的戀愛對象一直都是哥哥：「我以前過往的經驗全部都是哥哥」。不過李賢又表示：「但是都30歲啦，所以我覺得弟弟都可以試一下」，透露自己有意發展姐弟戀，想搞搞新意！
李賢街訪服裝超有睇頭
李賢除了在街訪中的回答十分進取外，其實當日她身穿的服裝亦非常有睇頭！在訪問結束後，李賢對住鏡頭大擺唔同的pose，雖然身前中門大開已經超級吸睛，不過都唔夠身後的大露背搶fo！進取的打扮更獲網民激讚：「件衫前後都好掂」、「件衫好搶眼喎」、「不得了！個扣後面若隱若現」。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@leeyin_leanne、IG@jackson_01_15