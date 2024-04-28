李賢Leanne自爆被已婚舊愛糾纏 自認「傻西瓜」只想Move on
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ViuTV當紅女主持李賢（Leanne）近日在社交平台上自曝遭遇前度纏擾的困擾，並坦言希望能夠放下過去，繼續前行。擁有超過10萬粉絲的她，不僅在網絡上擁有高人氣，更因在劇集《飛黃騰達》中的大膽演出而成為話題焦點。
ViuTV火辣女主持李賢自爆舊愛
李賢在社交平台上透露，自己曾被一位已婚的舊愛纏上，並回顧了與這位舊愛的不愉快經歷。她表示，在與這位舊愛交往期間，曾被迫前往財務公司借款，而借款後還遭到對方的怒吼斥責。這段經歷對她造成了極大的心理壓力。
街頭偶遇已婚舊愛再被纏上
李賢提到，最近在街上偶遇這位已婚舊愛，儘管她當時正在通電話，只是簡單打了個招呼便匆匆離開，但這位舊愛隨後卻用另一個號碼發訊息給她，提出贊助她進行美容。這種行為讓她感到困擾，不明白對方為何無法放手。
工作遇舊愛妻子感不解
在一次活動中擔任主持的李賢，遇到了一位自稱是舊愛妻子的女士。面對這突如其來的相認，李賢感到迷惑不解，並在言談間流露出對這種糾纏的無奈和辛酸。
舊愛提出合作遭拒絕
舊愛之後又聯絡李賢，希望能夠與她合作推廣新生意。然而，回想起過去對方的種種不堪行為，李賢決絕拒絕了這個提議。她直言，對方過去對她的不公開和不尊重，讓她無法接受再次與其合作。
勇敢面對過去 希望move on
李賢坦承自己在過去的戀愛中曾經天真且輕信他人，但她現在希望能夠放下這段過去，繼續自己的生活。她在社交平台上的分享，不僅是對過去經歷的一種釋放，也是對未來的一種期待。
李賢ViuTV多棲發展《飛黃騰達》性感演出獲關注
除了在社交平台上的活躍表現，李賢亦在ViuTV獲得多棲發展的機會，不時參與各種活動中展現其專業的主持人的才華，她曾擔任鍾培生舉辦的拳賽主持，並在劇集《飛黃騰達》中有精彩的演出，多方面的發展讓她的事業更上一層樓。
圖片來源：IG/threads@leeyin_leanne、ViuTV