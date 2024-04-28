李賢Leanne自爆被已婚舊愛糾纏 自認「傻西瓜」只想Move on

ViuTV當紅女主持李賢（Leanne）近日在社交平台上自曝遭遇前度纏擾的困擾，並坦言希望能夠放下過去，繼續前行。擁有超過10萬粉絲的她，不僅在網絡上擁有高人氣，更因在劇集《飛黃騰達》中的大膽演出而成為話題焦點。

