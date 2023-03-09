李賢

29歲李賢Leanne回復單身努力進修 搵司徒夾帶幫手急出pool

最新娛聞
東方新地

廣告

李敏細妹李賢（Leanne）入行僅兩年，曾被封為「ViuTV隱藏版索主持」，去年又為亞視網台AMM主持節目《你想點呀》，近來她有更多新搞作，包括成立新公司，以及取得榮譽學位等，不過事業得意，Leanne愛情卻失意，被攝影界KOL司徒夾帶出post踢爆單身，希望她身邊的男士們識做！

李賢 Leanne今年1月開始首次同司徒夾帶合作影相，獲司徒夾帶大讚她性感又優雅。
Leanne今年1月首次同司徒夾帶合作影相，獲司徒夾帶大讚她性感又優雅。（圖片來源：[email protected]司徒夾帶）

李賢Leanne 為進修放棄買手袋

Leanne早前在社交網晒出戴上四方帽的畢業照，並和大家分享她選擇再進修的心路歷程，她說：「有人說過我的行業不用學歷，讀書只是『嘥錢嘥時間』，的確要花上一大筆錢，而這筆錢夠我買好幾個名牌手袋，在能力有限的情況下，買手袋和完成學位，我選擇了後者。不敢確定將來是否真的有機會用得上這個學歷證明，但至少這刻我選擇了我想做也認為正確的事，不讓自己後悔就好。」

李賢 Leanne修畢榮譽學位課程後，和愛犬一同影畢業照作留念，她在社交網透露其愛犬布甸早前已因意外離世，令她非常傷心。
Leanne修畢榮譽學位課程後，和愛犬一同影畢業照作留念，她在社交網透露其愛犬布甸早前已因意外離世，令她非常傷心。（圖片來源：[email protected]_leanne）

由幕後轉戰幕前

本身從事幕後統籌工作的Leanne，家姐係MakerVille藝人李敏（Ranya），自2021年，Leanne應強尼邀請主持ViuTV節目《學神出沒注意》，一句「無胸部解決唔到嘅問題」，引起網民熱議，自此她轉到幕前，開始擔任KOL和節目主持、司儀等工作。此外她原來已升呢做老闆，開設了一間活動製作公司，曾協辦泳兒及ToNick等演唱會。

李賢爆出自家金句指所有事都能以拋胸去解決，她這句金句，連拍檔阿神都識背﹗
李賢爆出自家金句指所有事都能以拋胸去解決，她這句金句，連拍檔阿神都識背﹗（圖片來源：ViuTV《學神出沒注意》截圖）
李賢Leanne 你想點呀 李賢家姐是演員李敏（右），會在《學神出沒注意》客串。
李賢（左）家姐是演員李敏，曾在《學神出沒注意》第三集客串，其間兩姊妹對話搞笑，一時親切一時互窒。（圖片來源：[email protected]_leanne）

司徒夾帶爆Leanne仲係單身

Leanne曾透露有個圈外男友，不過到了今年1月，她就出post祝福自己在新的一年：「盡快重新適應一個人嘅日子，變返以前獨立唔需要依靠人嘅自己。」到近日，司徒夾帶更踢爆她原來已回復單身，他說：「見到Leanne出畢業相，以為拍戲，原來真係啱啱完成一個榮譽學位課程，又聰明又靚又性感，但好似話仲係單身，冇天理。」

李賢 司徒夾帶話同Leanne傾偈後，發覺她「五官又靚又易認身材又好仲要識講嘢」。
司徒夾帶話同Leanne傾偈後，發覺她「五官又靚又易認身材又好仲要識講嘢」。（圖片來源：[email protected]司徒夾帶）

Leanne：我都唔想單身㗎！

司徒夾帶這個post引來Leanne無奈表示：「我都唔想單身㗎！」司徒夾帶立刻再出post補鑊說：「咁希望佢身邊嘅男士努力啲。」並貼出Leanne有前又有後的靚相，有網民即留言提議Leanne「比武招親」，更有網民話：「封盤！係我嘅，大家唔使爭」、「條隊排到出尖沙咀啦喎！」，又大讚Leanne「真人超正」、「靚都我暈咗」、「少女版狄娜」等等。

李賢 司徒夾帶貼出Leanne靚相，叫大家要識做！
司徒夾帶貼出Leanne靚相，叫大家要識做！（圖片來源：[email protected]司徒夾帶）

自爆被網上欺凌

Leanne在ViuTV除了主持綜藝節目《學神出沒注意》外，又曾主持文化節目《舉高雙手3》，因此被封為「ViuTV隱藏版索主持」，去年她過檔AMM主持節目《你想點呀》時，曾透露被網上欺凌，指有網民在她姐姐李敏的ViuTV新節目post中留言話：「唔想見到你妹妹！」令她莫名其妙，心情也受到影響。

李賢 Leanne去年同陳雅麗Allie）、譚杏藍Hana）及林泳淘Wingto）一齊主持AMM節目《你想點呀》。
Leanne去年同陳雅麗（Allie）、譚杏藍（Hana）及林泳淘（Wingto）一齊主持AMM節目《你想點呀》。（圖片來源：[email protected] 亞洲心動娛樂 Hong Kong）
李賢Leanne 你想點呀 除低大褸後，見到李賢穿著一件小白Tee配紅裙。
Leanne在ViuTV主持節目《舉高雙手3》時，曾著小白Tee學跳夏威夷舞，引來網民狂cap圖。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

李賢發長文剖白曾厭食

Leanne又曾發長文剖白因情緒問題而厭食，引致體重驟降，她說：「以前成日覺得自己唔夠完美，比好大壓力自己，有樣有身材有腰仲有pat，邊個唔想，但呢刻，與其要成為大家眼中嘅完美女神，我更加想嘅係身體健康，呢個世界本來就充滿住高矮肥瘦，點解一句『公眾人物』就對佢哋特別harsh？」

李賢Leanne 你想點呀 李賢透露過去半年，她因為厭食加上失眠和食藥，令她體重下降了好多，仲經常胃痛。
向來有肉地的李賢早前著上白色緊身衣，剖白因厭食而導致體重驟降。（圖片來源：[email protected]_leanne）

被網民評腰粗有感而發

而她寫這篇文章抒發自己感想的原因，原來是有一位網友在社交網上批評她的一張露腰相：「無腰線，顯得線條粗，做吓側腹好啲！」令她有感而發。網友都紛紛留言支持她「最緊要健健康康就得」、「做番自己，唔好比其他因素牽住走」、「加油，食多d 嘢」等等。

李賢Leanne 你想點呀 李賢分享這張露腰相，卻被網友批評無腰線，顯得線條粗。
Leanne分享這張露腰相，被網友批評無腰線，顯得線條粗。（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢Leanne 你想點呀 有網友關心李賢，問她「依家好反未？」，她回答：「叫做開始有返啲胃口！」
有網友關心Leanne，問她「依家好反未？」，她回答：「叫做開始有返啲胃口！」（圖片來源：[email protected]_leanne）

Leanne愛派福利

擁有32D豐滿身材的Leanne都好識做，不時在IG貼出性感照、床照、水著照等，向粉絲大派福利，其IG現時已有超過5.2萬Followers。

李賢 Leanne話將來如果拍劇拍電影嘅角色有需要，都唔介意性感，只要三點不露就冇問題。
Leanne話將來如果拍劇拍電影嘅角色有需要，都唔介意性感，只要三點不露就冇問題。（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢 Leanne話性唔性感都唔緊要，最緊要大家睇得開心！
Leanne話性唔性感都唔緊要，最緊要大家睇得開心！（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢 身高1米58的李賢直指自己對腳其實好短，叫大家要接受現實！
身高1米58的李賢直指自己對腳其實好短，叫大家要接受現實！（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢
（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢
（圖片來源：[email protected]_leanne））
李賢
（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢
（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢
（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢
（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢
（圖片來源：[email protected]_leanne）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_leanne、[email protected]司徒夾帶、ViuTV《學神出沒注意》截圖、[email protected] 亞洲心動娛樂 Hong Kong

讀者留言

熱門文章

 