29歲李賢Leanne回復單身努力進修 搵司徒夾帶幫手急出pool

李敏細妹李賢（Leanne）入行僅兩年，曾被封為「ViuTV隱藏版索主持」，去年又為亞視網台AMM主持節目《你想點呀》，近來她有更多新搞作，包括成立新公司，以及取得榮譽學位等，不過事業得意，Leanne愛情卻失意，被攝影界KOL司徒夾帶出post踢爆單身，希望她身邊的男士們識做！