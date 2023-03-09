29歲李賢Leanne回復單身努力進修 搵司徒夾帶幫手急出pool
李賢Leanne 為進修放棄買手袋
Leanne早前在社交網晒出戴上四方帽的畢業照，並和大家分享她選擇再進修的心路歷程，她說：「有人說過我的行業不用學歷，讀書只是『嘥錢嘥時間』，的確要花上一大筆錢，而這筆錢夠我買好幾個名牌手袋，在能力有限的情況下，買手袋和完成學位，我選擇了後者。不敢確定將來是否真的有機會用得上這個學歷證明，但至少這刻我選擇了我想做也認為正確的事，不讓自己後悔就好。」
由幕後轉戰幕前
本身從事幕後統籌工作的Leanne，家姐係MakerVille藝人李敏（Ranya），自2021年，Leanne應強尼邀請主持ViuTV節目《學神出沒注意》，一句「無胸部解決唔到嘅問題」，引起網民熱議，自此她轉到幕前，開始擔任KOL和節目主持、司儀等工作。此外她原來已升呢做老闆，開設了一間活動製作公司，曾協辦泳兒及ToNick等演唱會。
司徒夾帶爆Leanne仲係單身
Leanne曾透露有個圈外男友，不過到了今年1月，她就出post祝福自己在新的一年：「盡快重新適應一個人嘅日子，變返以前獨立唔需要依靠人嘅自己。」到近日，司徒夾帶更踢爆她原來已回復單身，他說：「見到Leanne出畢業相，以為拍戲，原來真係啱啱完成一個榮譽學位課程，又聰明又靚又性感，但好似話仲係單身，冇天理。」
Leanne：我都唔想單身㗎！
司徒夾帶這個post引來Leanne無奈表示：「我都唔想單身㗎！」司徒夾帶立刻再出post補鑊說：「咁希望佢身邊嘅男士努力啲。」並貼出Leanne有前又有後的靚相，有網民即留言提議Leanne「比武招親」，更有網民話：「封盤！係我嘅，大家唔使爭」、「條隊排到出尖沙咀啦喎！」，又大讚Leanne「真人超正」、「靚都我暈咗」、「少女版狄娜」等等。
自爆被網上欺凌
Leanne在ViuTV除了主持綜藝節目《學神出沒注意》外，又曾主持文化節目《舉高雙手3》，因此被封為「ViuTV隱藏版索主持」，去年她過檔AMM主持節目《你想點呀》時，曾透露被網上欺凌，指有網民在她姐姐李敏的ViuTV新節目post中留言話：「唔想見到你妹妹！」令她莫名其妙，心情也受到影響。
李賢發長文剖白曾厭食
Leanne又曾發長文剖白因情緒問題而厭食，引致體重驟降，她說：「以前成日覺得自己唔夠完美，比好大壓力自己，有樣有身材有腰仲有pat，邊個唔想，但呢刻，與其要成為大家眼中嘅完美女神，我更加想嘅係身體健康，呢個世界本來就充滿住高矮肥瘦，點解一句『公眾人物』就對佢哋特別harsh？」
被網民評腰粗有感而發
而她寫這篇文章抒發自己感想的原因，原來是有一位網友在社交網上批評她的一張露腰相：「無腰線，顯得線條粗，做吓側腹好啲！」令她有感而發。網友都紛紛留言支持她「最緊要健健康康就得」、「做番自己，唔好比其他因素牽住走」、「加油，食多d 嘢」等等。
Leanne愛派福利
擁有32D豐滿身材的Leanne都好識做，不時在IG貼出性感照、床照、水著照等，向粉絲大派福利，其IG現時已有超過5.2萬Followers。
常見問題
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