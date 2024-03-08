李賢Leanne首拍劇情挑Viu兩大男神 被網民質疑「再進化」嬲爆12字反擊

李賢（Leanne）早前為YouTuber「蝦條哥」飛到日本拍攝了一系列浸溫泉片，引起網民熱議，被封為「ViuTV隱藏版靚女主持」的她，近日更首次挑戰拍劇，在ViuTV劇集《飛黃騰達》中，情挑兩大Viu男神！