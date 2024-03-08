李賢Leanne首拍劇情挑Viu兩大男神 被網民質疑「再進化」嬲爆12字反擊
李賢Leanne 獻出熒幕初吻
李賢在社交網曬出自己在《飛黃騰達》中的劇照，當中可以見到她在車廂中情挑陳安立（Brian）的畫面，李賢透露這是她人生第一套演出的劇集，她說：
「初次拍劇大家都好照顧我，特別係我嘅主要對手 @bluebanana8（陳安立） @thorlok（駱振偉），我覺得自己好幸福可以part Viu嘅男神，仲要打孖上😆 係現場好彩有佢哋同我傾吓偈等我relax啲，令每一場都拍得好順利🙌🏿謝謝兩位。
#估吓我嘅螢幕初吻畀咗邊個🥴
#第一次拍劇就又攬又錫又要勾引人都有啲挑戰」
駱振偉做「正印」竟冇親熱戲
雖然李賢飾演的Jenny是「江湖人物」蟹哥（駱振偉Thor飾）的情婦，但其實兩人劇中並冇親熱戲份，反而李賢和陳安立飾演的歐陽睿有「車震」戲，連Thor都搞笑猜測：「我諗 @bluebanana8 同導演監製佢哋熟啲！」
陳安立被封「ViuTV幸福JJ」
網民亦紛紛指Brian陳安立是「ViuTV幸福JJ」，拍劇經常都有「食女」戲份，是「Viu真一哥」，更追問陳安立：「嗰期到底課咗幾多錢畀ViuTV？」亦有人叮囑陳安立要小心太太林希靈呷醋。
李賢獲讚電力驚人
有不少網民就大讚李賢：「眼神真係J死人」、「有做小三既潛質喎」、「隔住mon都有feel」、「畀你電暈咗」等，有網民更大膽問李賢：「Brian有無生理反應？」她亦有正面回應：「唔會啦！專業㗎嘛！」而到了第23集，李賢更會再度出場！
被網民質疑「再進化」李賢12字反擊
不過有網民就質疑李賢外貌經過「再進化」，在她為「蝦條哥」拍攝的YouTube影片下留言直指她的鼻和胸「幾假」，對此李賢以12字回應：「無所謂啦，真假你哋都摸唔到。」又在IG限時動態中反擊指：
「其中一個令我冇辦法into幕前嘅原因就係呢啲人，以前仲讀緊書睇新聞嘅時候，已經覺得人哋整唔整關自己咩事，又唔係用我嘅錢，痛又唔係我痛，就算整得樣衰又唔使我對佢成世，做咩要搞到好似人哋對你唔住。」
最後李賢又透露自己有意在兩、三年後退出幕前：「我都希望過多兩三年可以Focus返幕後，咁唔使你對眼唔舒服。」
李賢 著泳衣浸半露天溫泉拍「黃金畫面」
Leanne早前為網路紅人蝦條哥拍攝了一系列《日本打橫行》影片，她教大家驅趕露天溫泉入面昆蟲的三個方法，一是「唔驚嘅話就徒手執咗去」，二是「用口吹，吹遠佢當睇唔到就算」，三是「日本溫泉通常有啲網仔，可以好似撈金魚一樣撈走啲蟲」，其中為了得到「黃金畫面」，第二個方法「用口吹」更重複影了兩次。
網民勁讚李賢有樣有智慧有身材有口才
不過有網民就指比起浸溫泉的畫面，Leanne在BBQ時突然打乞嗤的瞬間竟然更吸引，蝦條哥亦形容她打乞嗤時好豪邁，個聲亦好快、好sharp。網民睇完影片後都紛紛大讚：「Leanne好完美，有樣有智慧有身材有口才」、「Leanne真係冇得輸」、「由學神開始留意leanne，點解可以個性格咁正又靚女」、「Leanne gor 有時不經意地講黃腔先最自然」、「麻甩系靚女」等。
李賢 首次拍YouTube片即人氣急升
Leanne在影片中又講到自己由素人變藝人的經歷，原來她首次現身幕前，並非是在ViuTV《學神出沒注意》，而是在艾力Eric的YouTube頻道影片中，Leanne指她當時還是素人，IG Followers只有一千個，同艾力拍完片後就急升到一萬，她指在影片中只係純傾偈，傾男女之間的事，但因為她著了一條短裙褲，裙入面係有條褲，但仍令網民誤以為她有走光：「啲人都話見到神秘三角。」
Leanne續說：「仲有個節目叫《舉高雙手》估唔到有好多人睇，因為唔係黃金時段播，係朝頭早畀啲老人家小朋友睇，講健康嘢嘅，但唔知點解討論區就開始出現我啲露腳趾嘅鏡頭，係我啲FD見到話畀我知：『佢哋話你啲腳趾呀』其實純粹冇著襪之嘛！」
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