李金凱人氣高企出活動被fans「求婚」 17字爆笑回應獲讚轉數極快

TVB節目《中年好聲音3》已經播畢一段時間，但各選手嘅熱度依然，更頻頻出活動吸金，認真厲害！在節目中一直人氣高企嘅李金凱雖然決賽終三甲不入，但佢出眾嘅歌喉同樂觀性格就吸納大批粉絲喜愛。近日李金凱與一班《中年好聲音3》戰友出活動，即席大唱冧歌嘅李金凱更獲現場fans「求婚」……