李金凱人氣高企出活動被fans「求婚」 17字爆笑回應獲讚轉數極快
廣告
TVB節目《中年好聲音3》已經播畢一段時間，但各選手嘅熱度依然，更頻頻出活動吸金，認真厲害！在節目中一直人氣高企嘅李金凱雖然決賽終三甲不入，但佢出眾嘅歌喉同樂觀性格就吸納大批粉絲喜愛。近日李金凱與一班《中年好聲音3》戰友出活動，即席大唱冧歌嘅李金凱更獲現場fans「求婚」……
李金凱出活動被fans「求婚」
李金凱近日出席活動時繼續大展歌喉，更連環獻唱《今生今世》、《當愛已成往事》及《講不出再見》等歌曲，令在場fans齊齊大飽耳福！而且，李金凱的執生技巧反應超好，因現場的音響出現問題，但李金凱毫不緊張，更不斷和粉絲互動，炒熱全場氣氛。現場有大批李金凱的粉絲，她們除咗不斷大叫「我愛你」外，更高呼要嫁給李金凱，表現熱情。
李金凱17字爆笑回應獲讚轉數極快
隨後，李金凱接受訪問時，就被主持問到粉絲說要嫁給他有何感想，李金凱貫徹幽默本色：「如果要選的話，對誰都不公平，對吧，我們就等那個可以一次娶很多個的時候（才娶吧）！沒有，關玩笑，因為她們都是用這樣的方法來表達對我的愛，所以我很感謝她們」。 他續指回報大家最好的方式，便是繼續唱更多好歌。
不少網友大讚金凱唱得動聽，又指他甚有急才，「答得很好 大方又風趣」、更有人提議李金凱可走司儀路線：「說話風趣，幽默，言之有物，內容豐富，可以做埋司儀，如中四紅白司儀，港姐司儀，一定好好笑。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@lijinkai1212資料或影片來源：原文刊於新假期