金多寶｜「小火龍」李鎧霖口才與演技兼備 11歲戲路廣備受看好
11歲童星「小火龍」李鎧霖在賀歲片《金多寶》中的精彩表現令人印象深刻，但原來這位小演員早已是活動界的「斜槓」高手！日前李鎧霖與李尚正出席電影團拜活動時，被爆料原來已經在外擔任MC一職，口齒伶俐的程度連成年人都自嘆不如。
李尚正大爆「小火龍」平時做活動MC
在《金多寶》馬鞍山團拜活動上，李尚正忍不住向傳媒爆料這位小拍檔的「副業」，原來李鎧霖早已在不同場合擔任MC工作。面對突如其來的「爆料」，李鎧霖毫不怯場地承認：「有時候學校有啲活動啊，或者之前有啲機構去做一啲MC囉。」他更透露自己主要透過不同機構的活動擔任小司儀，藉此機會累積主持經驗。這種坦然的態度和清晰的表達能力，完全不像一個11歲小朋友應有的反應！
年僅11歲思路清晰 未來規劃超成熟
跟隨劇組四出謝票的過程中，李鎧霖同樣表現出色。當被問到感覺如何時，他興奮地表示：「因為我可以同咁多位唔同嘅前輩去合作，我真係覺得學到好多嘢同埋真係玩到好多唔同嘅嘢。」而當要在「謝票」和「不謝票」之間作出選擇時，他更是毫不猶豫地大聲宣布：「我揀謝票！」最令人驚訝的是李鎧霖對未來的規劃思維，當被問及如何平衡演藝工作與學業時，他竟然能夠條理分明地回答：「我覺得其實兩樣都可以同時兼顧的，就是你不能因為你拍戲而放棄學業嘛，所以我其實你可以兩樣都做嘛，活到老學到老！」
人細鬼大賣關子 私生活保密到家
最有趣的是，當記者想深入了解這位小明星的私人喜好時，李鎧霖竟然學足大明星的做法，神秘地表示「不方便透露」！這種人細鬼大的反應讓在場所有人都忍俊不禁，連李尚正都忍不住調侃這位小拍檔雖然年紀小，但在台上完全不怯場，表現得像個經驗豐富的藝人一樣。
李鎧霖演技成熟獲封「天才童星」
在賀歲片《金多寶》中憑「小火龍」一角成功搶鏡的李鎧霖，雖然年紀尚輕，卻已展現出超越同齡童星的表演天賦，事實上，李鎧霖早已累積一定演出經驗，曾參演翁子光執導的電影《超風》，他亦在電影《鬼同你住》中飾演「鬼仔」強仔一角，角色背景淒慘，講述強仔原本與家人居住於劏房，卻因煤氣意外洩漏不幸中毒身亡，成為死於非命的孤魂。陰魂不散的他仍徘徊於劏房之中，時而作弄住客，時而與大小朋友嬉戲，角色遊走於陰森與純真之間，極具層次。
圖片來源：《金多寶》劇照、《鬼同你住》劇照、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期