金多寶｜「小火龍」李鎧霖口才與演技兼備 11歲戲路廣備受看好

11歲童星「小火龍」李鎧霖在賀歲片《金多寶》中的精彩表現令人印象深刻，但原來這位小演員早已是活動界的「斜槓」高手！日前李鎧霖與李尚正出席電影團拜活動時，被爆料原來已經在外擔任MC一職，口齒伶俐的程度連成年人都自嘆不如。