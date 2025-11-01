李雲迪嫖妓醜聞後再惹爭議！內地網紅怒斥被帶回酒店「做齷齪勾當」
廣告
網紅司曉迪近日在社交平台發文，指控鋼琴王子李雲迪曾邀請她到瑰麗酒店，趁她服用安眠藥昏睡後「做齷齪勾當」，隨後又封鎖她的社交平台帳戶。這宗爆料迅速在網路上引發熱議，令李雲迪的形象再次受到質疑。究竟這位曾經的鋼琴王子又捲入了甚麼風波？
司曉迪社交平台爆料指控李雲迪
司曉迪在社交平台上憤怒發文，直接點名李雲迪的不當行為。她在貼文中寫道：「你想睡我，把我帶到酒店，趁我吃了安眠藥安靜入睡，但不知道你做了甚麼齷齪的勾當，然後又拉黑（封鎖）我是甚麼操作？」司曉迪質疑李雲迪的行為是否符合鋼琴家的道德素養，並在貼文末尾警告：「我現在可是一個神經病，別惹我。」整個指控內容相當具體，涉及瑰麗酒店的具體地點，令事件更添真實感。
李雲迪至今未作任何回應
面對司曉迪的嚴重指控，李雲迪目前尚未在任何社交平台或透過經理人公開回應此事。這種沉默態度令外界更加關注事件的發展，不少網民認為如果指控不實，當事人應該立即澄清。李雲迪的公關團隊亦未有發出任何聲明，令整個事件籠罩在疑雲之中。媒體多次嘗試聯絡李雲迪方面，但至今仍未獲得任何正式回覆。
李雲迪過往醜聞回顧影響復出路
李雲迪曾被譽為「鋼琴王子」，在古典音樂界享有盛名。然而，他過去曾因涉嫌嫖妓在北京被拘留，形象大幅受損，一度令其演藝事業陷入低潮。儘管兩年前李雲迪復出巡演，試圖重建名聲和公眾形象，但這次司曉迪的指控再次令他的聲譽受到質疑。司曉迪過去亦曾與多位男星傳出情感糾葛，包括相聲演員秦霄賢及選秀歌手李汶翰，她在娛樂圈中並非首次捲入爭議。
網民反應兩極化等待真相
事件在網路上迅速發酵，網民對事件真相的看法出現分歧。部分網民表示：「如果是真的，這種行為太過分了」、「鋼琴王子形象徹底崩塌」，對李雲迪的指控表示憤怒。然而，亦有網民選擇保持理性態度，認為：「應該等待更多證據才下判斷」、「單方面指控不能代表全部真相」。不少網民指出司曉迪並未明確說明李雲迪的「齷齪勾當」究竟是甚麼，認為指控內容仍有待澄清。目前事件的真偽仍有待進一步調查和證實。
圖片來源：微博@siixiaodii、微博@李雲迪資料或影片來源：原文刊於新假期