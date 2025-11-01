李雲迪嫖妓醜聞後再惹爭議！內地網紅怒斥被帶回酒店「做齷齪勾當」

網紅司曉迪近日在社交平台發文，指控鋼琴王子李雲迪曾邀請她到瑰麗酒店，趁她服用安眠藥昏睡後「做齷齪勾當」，隨後又封鎖她的社交平台帳戶。這宗爆料迅速在網路上引發熱議，令李雲迪的形象再次受到質疑。究竟這位曾經的鋼琴王子又捲入了甚麼風波？