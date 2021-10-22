39歲李雲迪涉嫖娼被公安拘留並供認不諱 網民爆被捕過程及交易金額

「有鋼琴王子」之稱的39歲中國鋼琴家李雲迪近日憑內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》人氣急升，之不過昨晚（21日）北京市公安局官方微博帳號「平安北京」指，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼，而嫖娼違法人員是年屆39歲的李某迪，不少網友都質疑是否李雲迪。

撰文：[email protected]新Monday｜圖片來源：微博@平安北京、微博@李雲迪、[email protected]披荊斬棘的哥哥截圖