李靚蕾兄長發聲 175字炮轟王力宏
王力宏與李靚蕾近日就離婚一事隔空互爆大鑊，繼李靚蕾以千字文爆王力宏婚後仍有小三有炮友後，昨日（19日）王力宏首度開腔回應，指自己結婚期間一直活在恐懼、勒索和威脅之下，而李靚蕾隨後亦有發文反擊，與此同時，有台灣傳媒發現李靚蕾的胞兄原來也有在社交網限時動態中發文護妹，以寸爆言詞質疑王力宏的發言。
文：東方新地｜圖：[email protected]、李靚蕾哥哥IG
李靚蕾 哥哥 寸爆王力宏：大概是對不忠這個詞有誤解
李靚蕾哥哥在其社交網限時動態中貼出了一張《哆啦A夢》圖片，下面有一段《哆啦A夢》語錄：「父母總是寧願自己少花一點錢，也不願看到子女吃不飽穿不暖過得不好。」同時附上其針對王力宏發言的寸爆言詞：「說幾個笑話，我沒有對婚姻不忠，大概是對不忠這個詞有誤解。我有錄音檔可以證明但我沒聽過，到底在說什麼？」
活在威脅跟恐懼中卻可以生3胎？
李靚蕾哥哥續說：「拜託讓我看孩子！沒人阻止你但你在隔離耶又想犯規？西春美智子……是村啦，還想用仇日情緒轉風向喔？我不在乎錢卻一直在講錢。我很在乎孩子，但生日重要節日都缺席，順帶一提視訊不算在喔。我生活在威脅跟恐懼中卻可以生3胎？你是被強姦嗎？我中文不好，到底又是誰逼你寫中文了？拜託不要牽連我無辜的朋友（砲友）們。」