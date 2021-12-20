李靚蕾兄長發聲 175字炮轟王力宏

王力宏與李靚蕾近日就離婚一事隔空互爆大鑊，繼李靚蕾以千字文爆王力宏婚後仍有小三有炮友後，昨日（19日）王力宏首度開腔回應，指自己結婚期間一直活在恐懼、勒索和威脅之下，而李靚蕾隨後亦有發文反擊，與此同時，有台灣傳媒發現李靚蕾的胞兄原來也有在社交網限時動態中發文護妹，以寸爆言詞質疑王力宏的發言。