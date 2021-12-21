李靚蕾為陳建州與范瑋琪澄清：跟王先生沒有不正當關係 徐若瑄仍未脫嫌
王力宏被李靚蕾指控婚內多次約炮、召妓，不堪內幕更影射徐若瑄和王力宏出現越軌關係。事件不僅令徐若瑄成為風尖浪口，更傳出她的代言廣告工作遭受波，再加上李靚蕾在12月21日傍晚突然在微博為陳建州與范瑋琪澄清，不過澄清名單上冇若瑄份，睇嚟千萬酬勞隨時凍過水。
文：東方新地｜圖：[email protected]、爆料公社（官方粉專屬）、[email protected]李靚蕾Jinglei
徐若瑄未獲李靚蕾澄清
在早前李靚蕾長達4千多字的長文中提及過，王力宏有一名男「已婚炮友」，當中的形容更令網民認為在影射下圖的飯聚，而徐若瑄則為那「已婚炮友」，及後徐若瑄漏夜發聲明撇清關係，並發聲明指「絕對沒有對不起我先生」，惟一直未有獲李靚蕾還清白。當大家以為事情因王力宏宣布退出娛樂圈而暫告一段落時，李靚蕾突然在12月21日傍晚於微博寫道：「據我所知，黑人陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，大量網友留言問「徐若瑄呢」，然而李靚蕾卻未有回應。
徐若瑄有11個廣告，1570萬港幣酬勞
據台媒報導，徐若瑄手上約有11個廣告代言，大至房地產、家庭電器、護膚品牌，小至按摩椅、手機遊戲，總之百足咁多爪，而且遍佈香港、台灣、新加坡和馬來西亞等華人市場，因此保守估計徐若瑄總酬勞約有5600萬新台幣，折合港幣約1570萬元，都咪話唔和味。
不過，受王力宏離婚風波影響，徐若瑄即使火速極力澄清，指責都是不實爆料、詆毀和影射，更警告會訴諸法律，之後徐若瑄又呼籲王力宏盡快化解避免殃及別人，但事實是王力宏跪低宣布暫時退出工作，卻沒正正式式為牽連到的徐若瑄說話開脫。難怪會傳出徐若瑄近1570萬港元報酬的11個廣告隨時會「走先喇係咁先喇」。
品牌割蓆下架徐若瑄banner
唔係亂噏，皆因已有民眾發現徐若瑄代言的眼鏡品牌，已經靜靜雞將印有她嘜頭的banner遮蓋處理，而當時眼鏡鋪的員工表示是按總公司要求，將徐若瑄的嘜頭撤走，但就未有提及是否和王力宏離婚風波有關。
徐若瑄無辜？
其實諗返轉頭，By2的Yumi否認與王力宏關係匪淺，李靚蕾即9秒9貼出疑似Yumi裸照對話圖，大巴大巴車埋去。今次李靚蕾替黑人和范范洗白，但又冇徐若瑄份，睇嚟事情冇咁快結束喇！