李靚蕾為陳建州與范瑋琪澄清：跟王先生沒有不正當關係 徐若瑄仍未脫嫌

王力宏被李靚蕾指控婚內多次約炮、召妓，不堪內幕更影射徐若瑄和王力宏出現越軌關係。事件不僅令徐若瑄成為風尖浪口，更傳出她的代言廣告工作遭受波，再加上李靚蕾在12月21日傍晚突然在微博為陳建州與范瑋琪澄清，不過澄清名單上冇若瑄份，睇嚟千萬酬勞隨時凍過水。