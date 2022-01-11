李靚蕾沉默3星期後突發長文鬧爆王力宏帶3陌生男子回家嚇親孩子
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、BY2工作室微博
李靚蕾清算王力宏：我和孩子的人身安全問題和精神虐待
李靚蕾在最新的長文中表示：「沈默了三周，每天除了層出不窮, 千奇百怪的消息，真正需要面對的是我和孩子的人身安全問題和精神虐待。原來台面上的道歉，不是真心的道歉，只是用來暫時平息輿論和讓我願意點到為止，既往不咎的手段。」
鬧爆王力宏帶「陌生男子」回家嚇親孩子
李靚蕾在文中透露，王力宏曾經去過她的住處，雖然蕾神曾經向他表示過為了孩子著想而歡迎他「單獨」回家，可是當時王力宏卻帶同兩位「孩子熟識的工作人員」以及一位素未謀面的陌生人前往，要求進門時更向李靚蕾提出要拔除監控：「你原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有銷門，不然不知道你會做出什麼事情來！孩子們，目睹了這一切，嚇哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來。」
斥王力宏-身心不健全的爸爸
蕾神亦表示因為今次的事件而令家中的孩子在日後或會面對霸凌或打擾，直斥王力宏是一位「身心不健全的爸爸」，比起「缺席的爸爸」更加可怕。
回應BY2妹妹Yumi挑機
而另一方面，在2022年1日10日，被指是「小三」的BY2妹妹Yumi（孫雨）竟突然發聲明挑釁李靚蕾。事源在李靚蕾早前「暗示」Yumi與王力宏「有關係」之後，BY2工作室已經發言表示「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」及後李靚蕾亦轉發該貼文反擊：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」即使爆出Yumi「送院急救」一事，網民仍是幾乎一面倒力撐蕾神。終於在1月10日Yumi突然爆翻炒舊事，By2工作室在微博向李靚蕾喊話：「從李小姐特地公開索要警方聯繫方式到現在，已經過去21天，可警方卻遲遲沒等到你的聯絡。人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於你造謠誹謗一事的刑事調查與追究。正義也許會遲到，但絕不會缺席！」更加標註李靚蕾。
而今次在蕾神的長文中亦有作回應，蕾神表示，她表示該訊息有可能在1,512萬個訊息之中埋沒了，更拍了電話屏幕影片去搜尋該訊息亦搜尋不到。最後又暗示王力宏和「閨密」的近日不斷發放的消息要適可而止。
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王力宏工作人員列出李靚蕾5宗罪
早前網民「黑喵警長」自稱認識的學長是王力宏身邊的工作人員曾公開爆料指王力宏向身邊的工作人員表示絕對沒有出軌，又稱Yumi與王力宏的「關係」只是宣傳新專輯。及後更列5點揭王力宏離婚內幕，包括指李靚蕾根本沒有王力宏出軌的實證、稱王力宏身邊工作人員因其工作行程繁忙相信他沒出軌、工作人員的房間隔鄰沒發現有出軌跡象等等。不過就坦言王力宏在婚前玩的很開放，惟他是事業至上的人，為了保存名聲所以在婚後再沒越軌行為。
王力宏早前動向
自從離婚風波爆發後，王力宏馬上動身回台灣，並需要進行過境的隔離生活，而他亦與李靚蕾一樣，久久未有在社交平台露面。終於中在他隔離結束當日，大量台灣媒體在王力宏工作室外守候，唯經理人回應傳媒時表示：「他不在金華街工作室，現階段最重要的是能回家看孩子。謝謝各位的關心，也期盼能給他們一些空間及時間，謝謝。」由於王力宏回台就直接進入隔離，至今過了20多天仍未與李靚蕾、孩子們見到面。而按照李靚蕾文中提及，王力宏至今仍未有機會與家中孩子會面。
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