李靚蕾沉默3星期後突發長文鬧爆王力宏帶3陌生男子回家嚇親孩子

2021年12月最轟動華人娛樂圈的王力宏和李靚蕾離婚風波早前暫告一段落，而李靚蕾亦在12月23日之後一直禁聲，即管日前一名「王力宏工作人員」發聲在微博指控李靚蕾5宗罪，蕾神依然是不為所動。終於，李靚蕾今晚（1月11日）突然在IG分享長文鬧爆王力宏帶3陌生男子回家嚇親孩子。