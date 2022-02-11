李靚蕾反被王力宏提告兼資產凍結 蕾神託律師提出五點反擊：讓人心寒

由2021年12月開始，王力宏與李靚蕾的離婚風波歷時接近兩個月依然未有定案，事關雙方至今仍未達到共識。最近就有消息指，二人的離婚將會正式鬧上法庭，蕾神被王力宏控告，如果判決確定，李靚蕾有可能被判處達6個月的刑罰，或者被罰款。