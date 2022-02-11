李靚蕾反被王力宏提告兼資產凍結 蕾神託律師提出五點反擊：讓人心寒
王力宏稱李靚蕾未有遵守已簽訂的協議
近日有內地網民披露，指可以從紐約法院檢查王力宏與李靚蕾的離婚訴訟進度，內容顯示，王力宏對李靚蕾以不執行法庭法令為由請求法院對她進行裁決，稱李靚蕾沒有遵守已簽訂的協議，包括指不遵守子女監護權的協議和不遵守財產分配判決。而爆料網友亦表示，王力宏的律師團隊已掌握11項證據，惟蕾神只提出了一次上訴，因此有不少網民都質疑她手上根本沒有王力宏的出軌證據。若王力宏控告成功，李靚蕾有可能被判處達6個月的刑罰，或者被罰款。
李靚蕾律師發聲明反駁
李靚蕾在公開王力宏「買網軍」的證據之後一直未有公開發聲，連之前被BY2工作室發聲明表示「法庭見」都未有正式公開回應。不過今次被指將面臨刑期以及諸多不利言論自，蕾神及後透過律師以五點聲明作回應。
聲明的重點內容主要是澄清蕾神並非如網民所指，蕾神只向王力宏11項證據提出一次上訴，強調所謂「11份證據」也都只是單方說詞。而另一方面，李靚蕾澄清文件上所謂不執行法庭法令，包括遵守子女監護權的協議等，但事實上是李靚蕾除了簡訊、電話，在上個月25日還寄律師函邀請王力宏來探視孩子，但全遭王拒絕，更片面向紐約法院請求變動探視方案。
加上這個案件有申請匿名隱藏，只有當事人才知道，但進度及當時人突然被曝光，聲明上稱：「爆料時間點又恰巧是在我方提交事證之前一日，其原因為何，不言可喻。」
李靚蕾律師聲明全文如下：（有標示較重點字句）
有關今日網路爆料紐約法庭進度等事件，諸多不實，謹說明如下:
一、紐約案件起因於王先生片面違反雙方協議，自行向紐約法院提出緊急變動協議的申請，爆料所稱的11份資料，是王先生透過律師提交的法律文件，內容多是王先生與事實不符的單方說詞，並無證據為佐。
二、由於紐約法院對於答辯之時間點，已有清楚的排程，我方必須按照法院要求之日期（即紐約時間2022年2月11日）提交本案文書證物，現已經準備完成，並非爆料所述無法提供證據。
三、再者，本件紐約州法院案件依方申請是匿名隱藏的，僅有雙方當事人知悉，並非公開資訊，非本案當事人的「網友」卻能精準知道案件編號，藉此查詢進程，且能在雙方均匿名的情況下辨識為何人的案件，爆料時間點又恰巧是在我方提交事證之前一日，其原因為何，不言可喻。
四、我方自從王先生完成自主健康管理後，就不間斷的透過簡訊、電話等各種方式請求王先生依照協議約定的方式前來探視孩子，不要讓大人之間的事情影響到孩子，也表示如有需要，願意友好協商探視的方式，但王先生不願協商、一意孤行，連同我方於1月25日寄給王先生，邀請前來協調探視方案的正式律師函，也遭王先生拒絕。繼之而來的竟是在紐約時間2022年1月28日收到王先生刻意越過協議約定的調解程序，向紐約法院提交緊急變動探視方案的訴訟通知，且直到開庭前1小時13分鐘，王先生才將申請變動的原因及內容交予我方紐約律師，而紐約法院竟例外地在毫無調查、我方還未經法院允許提供證據反駁、本案也不符合申請要件的情形下，在短短2小時後就依照王先生的請求做成變動探視方案的暫時裁決。考量孩子們自出生以來就以台灣為家，在此成長與就學，且我方之所以同意簽署離婚協議，是建立在雙方達成「不變動孩子生活」的共識基礎下，縱使探視方案需有所調整，亦應該透過雙方協調，或由臺灣法院進行完整調查，以確保孩子的最佳利益為優先考量。
王先生除惡意違反10條以上雙方簽署並公證之協議以外，還因不願履行協議，片面向紐約法院請求變動探視方案，而其變動的要求，未顧及孩子需求，也有危及孩子身心安全的疑慮，對此，我方業於1月29日向台灣台北地方法院提出相關聲請，也將依照紐約法院訂定之期程提出反申請及答辯，未來一切證據都將提交予法院審理，以守護孩子們的最佳利益，讓孩子未來也能擁有身心健康的成長環境。以守護孩子們，期盼讓孩子持續擁有健康、安全的成長環境。
五、王先生日前雖公開表示，經過左思右想，願意承擔身為父親之重責大任，並在經濟上盡力提供幫助，背地裡卻挾經濟上的絕對優勢地位，持續向親友詆毀李小姐名聲，並透過網路爆料、跨海大規模訴訟等方式，對李小姐進行攻擊和罔顧孩子最佳利益之行為。尤有甚者，王先生無視協議約定，凍結我方依協議可動用及處分之帳戶及不動產，切斷我方財源，並藉機在紐約提起訴訟，讓我方面臨龐大的律師費以外，王先生甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒。特藉此聲明呼籲王先生信守協議，肩負起所承諾之責任，妥善面對、處理、放下，讓事件儘早落幕，不要一錯再錯，傷人傷己。
李靚蕾
代理人:田欣永律師
民國111年2月11日
王力宏再發聲明：網絡欺凌
繼李靚蕾透過律師發出聲明之後，王力宏又再次透過律師發新的聲明回應，內容大概是指今次二人離婚的風波已經引發「不理性的網絡欺凌」，並已 命令任何一方「不可以透過媒體貶低對方」，對李靚蕾較早的聲明「深表遺憾」。
王力宏的聲明如下：
謹代當事人王力宏聲明如後: 因為離婚事件引發媒體公審及不理性的網絡欺凌，無論哪一方被攻擊，都是孩子的爸爸或媽媽，對孩子而言，情何以堪，希望所 有紛爭回歸司法，我方也完全將所有事證交給法律處理，完全尊重司法，另外美國法庭因為先前媒體事件，考量孩子的利益，已經命令任何一方都不可以透過媒體貶低對方，如今再度看到不實指控的聲明，深表遺憾。
施雅馨律師 闕士超律師 2022.2.11