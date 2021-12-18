李靚蕾與王力宏疑似炮友之一Yumi開火 稱已掌握證據
王力宏和李靚蕾驚爆結束八年婚姻，一直沉默的李靚蕾突然大反擊，發表長文撕開王力宏真面具，當中提及出軌、召妓、炮友等，事件震驚中港台﹗而在王力宏的風流名單中，台灣女團BY2妹妹Yumi（孫雨）成為嫌疑人之一，不再啞忍的李靚蕾更與Yumi隔空開火，揚言掌握了證據﹗
文：東方新地｜圖：微博＠By2工作室、微博＠By2_Yumi孫雨、[email protected]爆料公社（官方粉專屬）
王力宏與李靚蕾驚爆離婚後，有網民在爆料公社Facebook爆料，指王力宏與女團BY2中的妹妹Yumi過從甚密，還附上一張二人合照﹗王力宏經理人公司否認並指保留一切法律權利﹗而Yumi也否認並指這是2013年演唱會後慶功宴上的合照﹗其工作室更發聲明指傳聞全不屬實，並強烈譴責造謠者及散布者﹗
By2妹妹Yumi報警 李靚蕾不甘示弱還擊
李靚蕾的長文大反擊一出後，全城在競猜文中所指的王力宏炮友名單﹗網民指BY2妹妹Yumi是嫌疑人之一，Yumi凌晨四時透過BY2工作室指已報警處理並指「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人，很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了﹗」同時貼上一張報案紙證明﹗報案紙上寫上注明「被誹謗案」，「警方已受理」的字眼﹗李靚蕾再次現身，在微博轉貼Yumi的帖文並回覆「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝﹗」正式開火，事件不斷發酵，看來會持續發展﹗
李靚蕾爆王力宏演唱會後失聯與炮友狂歡
李靚蕾在長文大反擊中提及，王力宏曾在上海開演唱會後便聯絡不上，「後來發現你跟你的炮友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼、舔唇的照片。之後婚後你們還持續來往，你已經有了我，收到她的一系列裸照賀你生日，也是開心的回應，你答應我不會再往來…也還是持續傳一些曖昧不清的訊息，有一次商演你跟她同場還不想要我一起去，然後她還發了關於你的IG，稱呼你『宏宏』刪除」﹗內容與之前網民爆料有不少脗合地方﹗
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