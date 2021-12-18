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李靚蕾與王力宏疑似炮友之一Yumi開火 稱已掌握證據

最新娛聞
撰文：東方新地

王力宏和李靚蕾驚爆結束八年婚姻，一直沉默的李靚蕾突然大反擊，發表長文撕開王力宏真面具，當中提及出軌、召妓、炮友等，事件震驚中港台﹗而在王力宏的風流名單中，台灣女團BY2妹妹Yumi（孫雨）成為嫌疑人之一，不再啞忍的李靚蕾更與Yumi隔空開火，揚言掌握了證據﹗

文：東方新地｜圖：微博＠By2工作室、微博＠By2_Yumi孫雨、[email protected]爆料公社（官方粉專屬）

王力宏與李靚蕾驚爆離婚後，有網民在爆料公社Facebook爆料，指王力宏與女團BY2中的妹妹Yumi過從甚密，還附上一張二人合照﹗王力宏經理人公司否認並指保留一切法律權利﹗而Yumi也否認並指這是2013年演唱會後慶功宴上的合照﹗其工作室更發聲明指傳聞全不屬實，並強烈譴責造謠者及散布者﹗

王力宏 李靚蕾 Yumi 炮友 開火
有網民貼出王力宏和BY2妹妹Yumi的合照，更指二人關係非一般，二人否認，Yumi指這張合照是王力宏一次演唱會慶功上的合照﹗（圖片來源：爆料公社（官方粉專屬）截圖）
王力宏 李靚蕾 Yumi 炮友
王力宏親證離婚後，外界有不少猜測，王力宏一直再未有作出回應﹗直至被指與By2妹妹Yumi有不尋常關係，王力宏在Facebook回應「靚蕾和我的私生活很簡單很單純﹗」（圖片來源：[email protected]王力宏）

By2妹妹Yumi報警 李靚蕾不甘示弱還擊

李靚蕾的長文大反擊一出後，全城在競猜文中所指的王力宏炮友名單﹗網民指BY2妹妹Yumi是嫌疑人之一，Yumi凌晨四時透過BY2工作室指已報警處理並指「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人，很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了﹗」同時貼上一張報案紙證明﹗報案紙上寫上注明「被誹謗案」，「警方已受理」的字眼﹗李靚蕾再次現身，在微博轉貼Yumi的帖文並回覆「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝﹗」正式開火，事件不斷發酵，看來會持續發展﹗

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Yumi所屬的工作室透露就誹謗一事已報警求助，並寫道「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人」。（圖片來源：微博＠By2工作室 ）
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李靚蕾即時轉貼並不甘示弱開火﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
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王力宏和李靚蕾結婚八年育有兩名女兒一名兒子﹗（圖片來源：微博＠王力宏）

李靚蕾爆王力宏演唱會後失聯與炮友狂歡

李靚蕾在長文大反擊中提及，王力宏曾在上海開演唱會後便聯絡不上，「後來發現你跟你的炮友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼、舔唇的照片。之後婚後你們還持續來往，你已經有了我，收到她的一系列裸照賀你生日，也是開心的回應，你答應我不會再往來…也還是持續傳一些曖昧不清的訊息，有一次商演你跟她同場還不想要我一起去，然後她還發了關於你的IG，稱呼你『宏宏』刪除」﹗內容與之前網民爆料有不少脗合地方﹗

王力宏太太李靚蕾擁有高學歷，大學是普林斯頓工程管理學，之後又在哥倫比亞商學院讀MBA，曾在摩根大通諮詢服務部門擔任助理副總裁。與王力宏結婚後專注家庭，放棄工作﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
王力宏太太李靚蕾擁有高學歷，大學是普林斯頓工程管理學，之後又在哥倫比亞商學院讀MBA，曾在摩根大通諮詢服務部門擔任助理副總裁。與王力宏結婚後專注家庭，放棄工作﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
李靚蕾與王力宏疑似炮友之一Yumi開火 稱已掌握證據
有自稱Yumi閨密在「爆料公社」Facebook爆料指王力宏和Yumi關係非一般，並附上一張疑似王力宏和Yumi的合照﹗（圖片來源：[email protected]爆料公社（官方粉專屬）截圖 ）
李靚蕾與王力宏疑似炮友之一Yumi開火 稱已掌握證據
有網民爆料指Yumi曾在社交網貼出疑似與王力宏合照，並以「HomHom（宏宏」」䁥稱對方﹗不過其後又刪走﹗（圖片來源：[email protected]爆料公社（官方粉專屬）截圖）
李靚蕾與王力宏疑似炮友之一Yumi開火 稱已掌握證據
Yumi在社交網愛騷長腿及身材﹗（圖片來源：微博＠By2_Yumi孫雨）
29歲的Yumi是女團By2孖生妹妹。（圖片來源：微博＠By2_Yumi孫雨）
29歲的Yumi是女團By2孖生妹妹。（圖片來源：微博＠By2_Yumi孫雨）

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