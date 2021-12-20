李靚蕾爆家中被裝視訊機器人 王力宏「和朋友一起操控觀看」如真人騷女角
撰文：東方新地｜圖片：[email protected]
李靚蕾 24小時被王力宏及其同事朋友監控
李靚蕾在最新聲明中，除了再次指出王力宏召妓韓國網襪妹，並澄清自己從沒不讓王力宏看孩子：「事實是我不只隨時歡迎鼓勵你看孩子，我還同意讓你加裝一個你可以遠端操控，隨時隨地由你一人即可自動開啟的視訊機器人在家中。」李靚蕾指與王力宏溝通：「希望你只在一個人的時候，再透過機器人自己視訊進來遊走於家中，否則我會覺得自己是真人秀女主角，隨時在家的任何狀態衣著都有可能你和同事朋友會突然進來一起免付費直播觀看我在私密空間的生活。」她更表示這已對其造成嚴重精神上壓力，希望王力宏可以停止，不過王力宏只說「盡量」、「沒辦法保證，盡量」，未有妥協。
李靚蕾 10:48分反擊全文如下：
王力宏昨3點死線後 遲來的回應
王力宏反指自己才是活在恐懼、勒索和威脅之下：「今天是我人生中最難過的一天，是一場巨烈，巨痛的噩夢。 我的兩難,是如果反駁這麼多不實的指控,會對我三個孩子的媽媽不好。但如果我不回應的話,大家會相信那些事情是真的。所以我的社會責任是,我得回,而且一一的回,同時要衡量我三個孩子的媽媽的感受。這點非常難。一定會有些地方做的不完美。為了這些不完美,我先道第一個歉,我真的不想傷害她,更不想傷害我們的孩子。他們都是我家人,我的全部,我的最愛。」
反指李靚蕾收了2億人民幣仍嫌少
王力宏長文指出：「我們5年又8個月的婚姻當中，我承認我們不斷的有問題。從2014年3月開一起看專門針對婚姻的心理醫生。總共算起來,看了5位,但最終，很遺憾，一直沒辦法真正好轉。我希望這個事實,我們一起可以勇敢地面對。我誠摯的祝福西春子，也期盼在我們共同的努力下，依然能有一個和諧的婚後家庭生活。 分居後，我們2020年12月開始認真談婚協議。而且經過還對調解員說如果力宏不配合我的要求她願意告訴媒體會毀滅我的事業的事情(調解員說有錄音檔案,但我還沒有聽過)，但總而言之，李靚蕾並非是所說的一毛錢都不要的形象。一開始要了約2億人民幣。最後雙方簽定的版本總共約1.5億人民幣，包括洛杉磯房子的一半，投資票的一半等(以下單位為美元)，還有每個月21萬人民幣的生活費，另外需提供，保母、司機、專車、住家24小時打掃庸人，和免費住台北房子到18年等。這些都是因為一直希望靚蕾可以舒服的過日子，但她一直覺得這樣還是給的太少。」