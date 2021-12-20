李靚蕾爆家中被裝視訊機器人 王力宏「和朋友一起操控觀看」如真人騷女角

王力宏和太太李靚蕾育有三名子女，是圈中模範夫婦，周三（15日）驚爆離婚消息，繼李靚蕾一連兩天以萬字文揭開二人婚姻背後的秘密之後，12月19日（香港時間）王力宏終於首度開腔回應，其聲明在王力宏Facebook刊登後不到半小時已經有近 8,000次轉發。今早10時46分，蕾神李靚蕾起床了，發文指控王力宏昨晚在離婚後首開腔回應婚姻長期活在「恐懼和勒索中」，並為召妓、不讓見孩子等作解畫，文末更少有的幽王力宏一默，看來心情不俗。