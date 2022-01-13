李靚蕾出重拳爆王力宏買網軍鐵証 怒轟「做錯事沒有任何悔意」
文：東方新地 ｜圖：[email protected]王力宏、[email protected]、[email protected]娱圈小甜甜
網軍為王力宏護航買玩具探子女
李靚蕾前晚（11日）突然在IG再發功，發長文控訴前夫王力宏帶同三名陌生男子登門，試圖硬闖入屋，令孩子都被嚇喊，更擔心人身安全受到威脅。事後王力宏經理人公司表示李靚蕾想像力豐富，更指若真有此事她應該報警。事件繼續發酵，有網軍在微博曝光疑似是男方工作人員拍攝的照片，為王力宏澄清當日是帶着玩具和氣球探望小孩，但被拒於門外。網軍更表示「汽球上還是孩子愛的迪士尼公主」，又解釋孩子哭的原因是「隔門無法相見，我們都難受得哭了，孩子們能不哭嗎？」最後更批評李靚蕾是說謊精：「你的良心被狗吃了嗎？」
李靚蕾爆「王力宏買網軍」鐵証
不過李靚蕾今日（13/1）在IG出重拳還擊，指控王力宏買網軍帶風向，更公開男方多年來購買網軍控制微博和IG粉絲及評論的付款單鐵證，連出6張王力宏過去到現在購買網軍的證明，而且指出當天王力宏用氣球其實是想遮擋住監控鏡頭，反覆表示：「我們帶禮物來了，你先拔掉監視器，然後讓我們進去，也強調除了兩位未經我同意的工作人員，真的都沒有別人喔，只有帶著禮物的我們。」結果後方還躲著另一名男子，怒轟王力宏：「做錯事沒有任何悔意」！
王力宏 透過經理人回應
還以為王力宏和李靚蕾離婚風波已暫告一段落，蕾神在12月23日之後一直禁聲，即管日前一名「王力宏工作人員」在微博指控李靚蕾5宗罪，蕾神依然是不為所動。終於，蕾神前日（11/1）突然在IG分享長文鬧爆王力宏帶3陌生男子回家嚇親孩子，王力宏透過經理人否認，再次令蕾神起身反擊！對於李靚蕾前日(11/1)發文指控王力宏，不顧她反對帶3男回家硬闖探3個小孩，而且不只他原先說的2男，後面還躲了一位她素未謀面的男子，王力宏即晚透過經紀人公司向傳媒表示「吾疆旁邊就是警察局（大安分局），她想像力太豐富，如果真如李女士所說，是否應該報警才對？」至於3男的身分，王力宏經紀人則表示「另外的人員是服務他們夫妻倆12年的生活助理，還有在職11年的員工，第三位是保全。」
蕾神再以8點回敬
王力宏再次硬撐，隨即挑起蕾神的反駁神經，她於昨日(12/1)早上，在社交網再以8點回敬，仍然是字字珠璣，包括王力宏指服務了12年的夫妻助理，但他們只結婚8年，最後一點更是觀眾最期待的，「如果有證據就提供？好，如果你同意我就po…(原本想說不要這麼不堪…畢竟包含很多隱私，也不知道甚麼需要遮蔽甚麼不需要遮蔽…)」
李靚蕾清算王力宏：我和孩子的人身安全問題和精神虐待
李靚蕾前日(11/1)在社交網發長文表示：「沈默了三周，每天除了層出不窮, 千奇百怪的消息，真正需要面對的是我和孩子的人身安全問題和精神虐待。原來台面上的道歉，不是真心的道歉，只是用來暫時平息輿論和讓我願意點到為止，既往不咎的手段。」
鬧爆王力宏帶「陌生男子」回家嚇親孩子
李靚蕾在文中透露，王力宏曾經去過她的住處，雖然蕾神曾經向他表示過為了孩子著想而歡迎他「單獨」回家，可是當時王力宏卻帶同兩位「孩子熟識的工作人員」以及一位素未謀面的陌生人前往，要求進門時更向李靚蕾提出要拔除監控：「你原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有銷門，不然不知道你會做出什麼事情來！孩子們，目睹了這一切，嚇哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來。」
斥王力宏-身心不健全的爸爸
蕾神亦表示因為今次的事件而令家中的孩子在日後或會面對霸凌或打擾，直斥王力宏是一位「身心不健全的爸爸」，比起「缺席的爸爸」更加可怕。