李靚蕾出重拳爆王力宏買網軍鐵証 怒轟「做錯事沒有任何悔意」

李靚蕾前晚（11日）突然在IG再發功，指控王力宏帶三名陌生男子試圖硬闖入屋，擔心人身安全受到威脅。事件繼續發酵，有網軍不斷在微博為王力宏澄清當日是帶着玩具和氣球去探望小孩。不過李靚蕾今日（13/1）再重槌還擊，大爆王力宏買網軍的付款單鐵證，更怒轟男方「做錯事沒有任何悔意」。