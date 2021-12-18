李靚蕾萬千文揭離婚真相 爆王力宏有小三有炮友

王力宏和太太李靚蕾育有三名子女，是圈中模範夫婦，周三（15日）驚爆離婚消息，其後消息獲王力宏證實並指二人仍以家人相待，在王力宏一方發表是在和平及有共識的情況下分開﹗新聞轟動中港台，一直沉默的李靚蕾兩天後，以萬字文大反擊，大爆王力宏因為小三才決心離婚﹗