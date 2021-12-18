李靚蕾萬千文揭離婚真相 爆王力宏有小三有炮友
文：東方新地｜圖：微博＠李靚蕾、微博＠王力宏
爆王力宏不想小三委屈堅決離婚
李靚蕾在萬言書大爆料，指這個決定是她人生做過最困難的，但她勇於坦承面對，希望一切歸零才有重新的機會﹗李靚蕾大爆婚前及婚後所承受的苦﹗她指婚前王力宏私生活極不檢點，有召妓及約炮友之習慣，婚前婚後來一直有不少「好朋友」﹗八年婚姻裡，王力宏的不檢點生活一直沒變，而李靚蕾「還是願意等待」，可是王力宏「還是要自私的離開，理由竟是因為你如果遇見喜歡的女生，你不想她受委屈被人家說是小三，所以堅決要離婚。我不願意離婚你就變本加厲想盡各種方式言語霸凌我，甚至羞辱我，在親友面前捏造事實詆毀我。」
李靚蕾撕開王力宏真面目懶人包11點：
李靚蕾毁滅式爆料，大爆點王力宏的黑暗面，撕開王力宏的音樂才子、好父親、好老公、好兒子的好形象，總括成以下11點：
1.李靚蕾跟王力宏結識時只有16歲，未成年，拍拖時王力宏曾半夜跟李靚蕾聯絡時問對方「要不要去陪他睡」。
2.婚前發現王力宏跟不少女生有特殊關係，李靚蕾曾提出分手，但王力宏多次保證不會再犯﹗但最後結婚後王力宏還跟不少「好朋友」繼續保持特殊關係。
3.二人結婚後因為王力宏比李靚蕾大十年，不斷催生，五年抱三，八年婚姻中她不停懷孕、哺乳及照顧小孩，但王力宏不但沒幫忙照顧，更不斷出軌﹗
4.李靚蕾被逼簽婚前協議書，因為王力宏要保住婚前的財產，婚後共同賺取的金錢「被轉移得很乾淨」樓是王力宏名下，車是王媽媽名下。
5.王力宏演唱會結束後不回家卻跑去跟炮友狂歡慶功，一起拍「奶點照」，每次對炮友的主動，王力宏不但沒有抗拒更熱情回覆﹗
6.婚後王力宏還跟已有孩子的女生約炮，又夾口供瞞住炮友老公﹗
7.聖誕時在家開派對，王力宏竟邀請炮友來家裡一起共度佳節，李靚蕾「感到很不舒服」而拒絕，王力宏卻大動肝火，指以後取消聖誕派對，然後自己跑去炮友家去過聖誕﹗
8.王力宏有紀錄自己召妓的特徵，當中包括有疑似是身邊的工作人員﹗
9.王力宏都缺席 三名孩子的生日以及重要節目，孩子每次都哭得令人心痛。
10.王力宏決心離婚的真正理由時「怕遇到喜歡的女生，人家會被說是小三」不想小三受委屈所以堅決離婚。
11.王力宏宣告離婚後，李靚蕾有不實的負面新聞曾要求王力宏出面澄清，對方不願出頭指已公開指不再回應感情﹗李靚蕾也相信了，但王力宏自己有負面新聞時卻立即澄清，令她好終於醒覺了﹗