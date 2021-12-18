b9c69af0-4b7b-4cd2-b900-1ef4a3480c8b

李靚蕾萬千文揭離婚真相 爆王力宏有小三有炮友

最新娛聞
撰文：東方新地

王力宏和太太李靚蕾育有三名子女，是圈中模範夫婦，周三（15日）驚爆離婚消息，其後消息獲王力宏證實並指二人仍以家人相待，在王力宏一方發表是在和平及有共識的情況下分開﹗新聞轟動中港台，一直沉默的李靚蕾兩天後，以萬字文大反擊，大爆王力宏因為小三才決心離婚﹗

文：東方新地｜圖：微博＠李靚蕾、微博＠王力宏

爆王力宏不想小三委屈堅決離婚

李靚蕾在萬言書大爆料，指這個決定是她人生做過最困難的，但她勇於坦承面對，希望一切歸零才有重新的機會﹗李靚蕾大爆婚前及婚後所承受的苦﹗她指婚前王力宏私生活極不檢點，有召妓及約炮友之習慣，婚前婚後來一直有不少「好朋友」﹗八年婚姻裡，王力宏的不檢點生活一直沒變，而李靚蕾「還是願意等待」，可是王力宏「還是要自私的離開，理由竟是因為你如果遇見喜歡的女生，你不想她受委屈被人家說是小三，所以堅決要離婚。我不願意離婚你就變本加厲想盡各種方式言語霸凌我，甚至羞辱我，在親友面前捏造事實詆毀我。」

李靚蕾 王力宏 萬字文 離婚真相
王力宏不時在社交網放閃，與李靚蕾一直被視為圈中模範夫妻，離婚消息轟動中港台﹗（圖片來源：微博＠王力宏）
李靚蕾 王力宏 萬字文 離婚真相
王力宏和李靚蕾結婚八年育有兩名女兒一名兒子﹗（圖片來源：微博＠王力宏）

李靚蕾撕開王力宏真面目懶人包11點：

李靚蕾毁滅式爆料，大爆點王力宏的黑暗面，撕開王力宏的音樂才子、好父親、好老公、好兒子的好形象，總括成以下11點：

1.李靚蕾跟王力宏結識時只有16歲，未成年，拍拖時王力宏曾半夜跟李靚蕾聯絡時問對方「要不要去陪他睡」。

2.婚前發現王力宏跟不少女生有特殊關係，李靚蕾曾提出分手，但王力宏多次保證不會再犯﹗但最後結婚後王力宏還跟不少「好朋友」繼續保持特殊關係。

3.二人結婚後因為王力宏比李靚蕾大十年，不斷催生，五年抱三，八年婚姻中她不停懷孕、哺乳及照顧小孩，但王力宏不但沒幫忙照顧，更不斷出軌﹗

4.李靚蕾被逼簽婚前協議書，因為王力宏要保住婚前的財產，婚後共同賺取的金錢「被轉移得很乾淨」樓是王力宏名下，車是王媽媽名下。

5.王力宏演唱會結束後不回家卻跑去跟炮友狂歡慶功，一起拍「奶點照」，每次對炮友的主動，王力宏不但沒有抗拒更熱情回覆﹗

6.婚後王力宏還跟已有孩子的女生約炮，又夾口供瞞住炮友老公﹗

7.聖誕時在家開派對，王力宏竟邀請炮友來家裡一起共度佳節，李靚蕾「感到很不舒服」而拒絕，王力宏卻大動肝火，指以後取消聖誕派對，然後自己跑去炮友家去過聖誕﹗

8.王力宏有紀錄自己召妓的特徵，當中包括有疑似是身邊的工作人員﹗

9.王力宏都缺席 三名孩子的生日以及重要節目，孩子每次都哭得令人心痛。

10.王力宏決心離婚的真正理由時「怕遇到喜歡的女生，人家會被說是小三」不想小三受委屈所以堅決離婚。

11.王力宏宣告離婚後，李靚蕾有不實的負面新聞曾要求王力宏出面澄清，對方不願出頭指已公開指不再回應感情﹗李靚蕾也相信了，但王力宏自己有負面新聞時卻立即澄清，令她好終於醒覺了﹗

王力宏曾貼出李靚蕾生小孩時，王力宏貼心照顧的相，王力宏一直有暖男好老公的形象﹗（圖片來源：微博＠王力宏）
王力宏曾貼出李靚蕾生小孩時，王力宏貼心照顧的相，王力宏一直有暖男好老公的形象﹗（圖片來源：微博＠王力宏）
王力宏晒與李靚蕾的小情趣，落力騷肌太太卻習以為常﹗（圖片來源：微博＠王力宏）
王力宏晒與李靚蕾的小情趣，落力騷肌太太卻習以為常﹗（圖片來源：微博＠王力宏）

萬字文足本版：

李靚蕾 王力宏 萬字文 離婚真相
李靚蕾指因為王力宏大她十年，所以不停催生，先後誕下三名子女，為了家庭及王力宏願意放棄自己工作及人生﹗但換頭來，王力宏因為想過「單身」生活而離家。（圖片來源：微博＠李靚蕾）
李靚蕾 王力宏 萬字文 離婚真相
李靚蕾以自身經歷勸勉已婚女性不要依賴丈夫，要有獨立經濟以「未雨綢繆」﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
李靚蕾 王力宏 萬字文 離婚真相
李靚蕾爆婚後不停被王力宏及家人不斷懷疑、羞辱及冷暴力，並被迫簽下不對等的婚前協議，婚後王力宏也把財產轉移得很乾淨，深怕李靚蕾佔便宜﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
李靚蕾萬千文揭離婚真相 爆王力宏有小三有炮友
王力宏為保住自己優質形象不惜造謠詆毀李靚蕾﹗李又爆王力宏私生活很不檢點，有很多「好朋友」保持特殊關係﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
李靚蕾萬千文揭離婚真相 爆王力宏有小三有炮友
李靚蕾認識王力宏時還未成年﹗當王力宏跟前女友拍拖時，曾深夜搵李靚蕾要不要陪他睡﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
李靚蕾萬千文揭離婚真相 爆王力宏有小三有炮友
李靚蕾爆有一個已婚有小孩女生，跟王力宏有特殊關係，要幫手瞞住對方老公﹗及後又因李靚蕾接受不了王力宏邀請該女生到家歡度聖誕，因而令王力宏好嬲﹗（圖片來源：微博＠王力宏）
李靚蕾萬千文揭離婚真相 爆王力宏有小三有炮友
李靚蕾爆她一直默默忍受及原諒王力宏，只離他有一天會回家看子孩便滿足﹗但最後王力宏因為不想小三受委屈而堅決提出分手﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
李靚蕾萬千文揭離婚真相 爆王力宏有小三有炮友
李靚蕾指會靠自己養育三名子孩，不會靠王力宏﹗同時祝福她要「誠實面對自己，不要在意世俗的眼光，跟對的人在一起﹗」（圖片來源：微博＠王力宏）
李靚蕾的萬千文，轟動中港台﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
李靚蕾的萬千文，轟動中港台﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
李靚蕾決定靠自己養育三名子女，明言不會靠王力宏﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
李靚蕾決定靠自己養育三名子女，明言不會靠王力宏﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
王力宏和李靚蕾曾被視為圈中模範夫妻﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
王力宏和李靚蕾曾被視為圈中模範夫妻﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）

讀者留言

熱門文章

 