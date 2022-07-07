李靚蕾藐視法庭先敗一仗？！王力宏提11證據告前妻 律師團深夜發聲明澄清

王力宏與李靚蕾官司事件又再次上演劇劇性轉變，3月時二人的離婚官司在紐約法院展開，雙方以視訊方式作供，在台灣家事法庭進行第二次的調解，仍未達成共識，來到7月初，有網友發現紐約法院有的進展，對此李靚蕾的代表律師深夜作出聲明⋯⋯