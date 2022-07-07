李靚蕾藐視法庭先敗一仗？！王力宏提11證據告前妻 律師團深夜發聲明澄清
李靚蕾遭判藐視法庭：原因曝光？
王力宏去年底宣布與李靚蕾離婚，然後女方連環發長文，爆出王力宏「約炮」、「男女關係顛覆三觀」等金句，兩人離婚官司3月至今仍在進行，由於不是公開審訊，進度未有詳細曝光，據報今年3月雙方都已在紐約法院提交了證據，但有微博消息指，由於李靚蕾一直未提交關於指控王力宏的證據，更拒絕讓男方探視家人，然後在7月7日有微博網民舉出「證據」，指這場離婚案件在紐約法院有新的進展，李靚蕾被法官判決「藐視法庭」，為此恐將遭罰款，並強制執行王力宏應有的權利。
據報雙方下次調解的時間預計為8月初，王力宏的經紀人對此作出以下回應：
「非常感謝大家的關心，力宏一直以來的態度，都是以愛護家人為優先，因目前還在司法審理階段，不便多做回應，一切尊重司法，期待家事訴訟可以早日落幕。」
李靚蕾代表律師急回應：「李小姐之請求均獲准」
不過，李靚蕾律師團隊在看到假新聞後，也緊急發出聲明稿，強調：
「今日有心人事透過媒體大肆渲染李靚蕾被法官判決藐視法庭，以及王力宏在紐約的聲請獲准等消息，均非屬實，特此澄清。」律師也將事實公諸於世，「紐約法院經過審理後，已判決駁回王力宏提出的所有訴求，而李靚蕾的請求都獲准。」
最後，律師團隊呼籲，請各方「停止散佈未經查證之消息」，否則必將依法追究。對此王力宏方尚未做出回應。似乎網路謠傳李靜蕾敗訴的消息似乎並不正確。
王力宏告李靚蕾 罪成或監禁6個月
根據一名中國網民上傳的紐約法院訴訟檔中提及，王力宏律師團隊呈交11份證據，而李靚蕾只提出一次上訴，而且更被退回修正。而王力宏提出的3次動議都直指李靚蕾「藐視法庭」，當中包括離婚協議、孩童的撫養權以及撫養費，王力宏指對方不執行法院的規定。
如果動議成功的話，李靚蕾有機會因「藐視法庭」而罪成，將會被監禁6個月或者罰款。雙方目前定於3月4日再開庭。而由於雙方都有簽定保密協議，李靚蕾透過律師都發出5點聲明去反駁王力宏。李靚蕾都對王力宏指：「王先生信守協議負起所承諾之責，妥善面對、處理 、放下，讓事盡早落幕不要一錯再錯，傷人傷己。」
當中提及王力宏所提交的11點證據皆與事實不符、再次澄清自己有證據在手，並非如王力宏所指「無證據」、指責其網上爆料者都為王力宏所請的網軍行為，其爆料的法庭訴訟檔咁啱與李靚蕾提交證據的時間點十分吻合。
而李靚蕾又直斥對方到現時都未能夠支付孩童的撫養費，而只是不斷地透過不同網絡欺凌的方式去對其進行攻擊，違背當時指會以孩兒為優先的承諾。李靚蕾透過以上的5點聲明反擊王力宏，指對方有意去抵毀自己。