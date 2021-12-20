李靚蕾凌晨紮醒還拖 爆王力宏性上癮預告再爆大鑊
李靚蕾 改口「王先生」稱呼王力宏
李靚蕾由「力宏」改口稱對方「王先生」，指很遺憾二人走到這一步，狠批對方「為了保全你自己，真的甚麼都做得出，犯錯不可耻，可耻的是不知悔改，持續撒謊欺騙大眾混淆視聽」，又提到對方「記得你跟我說過，你認為最好的公關方式就是試圖摧毀另外一個人的名譽和誤導大眾轉移焦點。Nice try」。李靚蕾列出五點來反擊王力宏的指控﹗
第一點：李靚蕾反問王力宏否認不忠？
「你沒有對我們的婚姻不忠？期待你的一一回應。」
第二點：李靚蕾對「王力宏否認03年與未成年李靚蕾交往」反擊
2003年演唱會認識「但是後來沒聯絡差不多有十年時間」：「可能你的「朋友」太多記性不好。那次以後我們有一起遊車河到桃園還到你的唱片公司同事家裏吃飯，被拍到的婦產科/作臉，一起吃同壽司，東京涮涮鍋，Mihan 刷刷鍋，華納威秀看電影（跟你前女友同場那次），還有你跟另一個前女友還在一起的時候，半夜2:00約炮出來安和路找我聊到早上那次，生日派對等等等…你都不記得了？都是從2003年開始不時聯繫陸續發生的。這些場合偶有我們當時的朋友也可以作證。」
第三點：李靚蕾以法律文件反擊「王力宏所指的離婚財產分配」
「關於財產分割：1.贍養費確實一毛都沒有要 2.關於你出示的洛杉磯房子和股票，請不要試圖混淆視聽。截圖裏明明有清楚寫着：the 「PARTIE’S」 own（洛杉磯房產）+ “JOINT” investment account（股票投資帳戶）是已經在「各自」雙方名下原有的財產，不是你因為離婚要分給我的財產。這些費用是我們原本之前就一起共同合作工作各自獲得利益的分配，跟這次的離婚無關。3. 唯一有談到的費用確實是如我所陳述的僅有孩子們的「生活費和教育費」以及現有的工作人員不要解僱（還有你特赦「免費」讓我借住房子18年再還你的房子）。所以呢…讀者不是傻子。不要試圖混淆視聽！費用就是如我所陳述的。」
第四點：李靚蕾爆王力宏性上癮去反擊對方指「一直活在恐懼與勒索」之指控
「關於你活在恐懼，勒索，和威脅之下，事實是相反的。請見以下我們看的心理師的專業分析有清楚說明我才是長期遭受精神虐待（Mental Abuse），羞辱，和被你情感操控（gaslight）的那個人，不是你。另外，她認為是你有性成癮（Sex Addiction）和自戀型人格(Narcissistic Personality Disorder)的問題。她也說，你的問題是你會跟親友造謠我有精神疾病來詆毀我人格，而這種行為不可取（文中提及的Bobby是王先生小名；Sasha是我小名）。心理師說你會一直想要換心裏師，直到你可以找到會被你說服你太太是瘋子的心理師。你所說的五個，其實只有兩個（包含這位）是有真正諮詢到的，其他只有試上。在諮商過程中，會有各種沙盤推演或是角色扮演或釋放情緒等等情況，是一個非常私密的安全空間，你如果有錄音，是違法的，而且有可能是不實的毀（誹）謗。」
第五點：李靚蕾預告陸續有來
「今天比較晚了，關於其他問題我會繼續回覆，待續」
瞞住緋聞女友舒淇 王力宏泰國擒女
多年來性向成疑的王力宏，雖然與不少女藝人傳過緋聞，但都被外間認為是「斷背」煙幕，直至2005年尾，王力宏被拍得與舒淇以情侶姿態遊日，性向終於明確。成功脫離斷背族，王力宏曾被指得在泰國舉行的「2006MTV亞洲大獎」頒獎禮慶功宴上與身材火辣辣的洋妞啜嘴，完全將當時的緋聞女友舒淇拋諸腦後。
攬啜洋妞旁若無人
2006年5月6日，當年的「2006MTV亞洲大獎」在Hilton Hotel舉行慶功派對，現場各人情緒高漲，明顯放下戒心，於昏暗的燈光下，本刊發現王力宏先與曾與舒淇傳緋聞的襟兄弟張震打招呼，然後便獨自坐到較偏僻的位置嘆香檳，未幾，一名穿Deep-v短裙的洋妞，坐到他旁邊，兩人迅速打得火熱，洋妞更將手袋交由他保管，幾杯酒落肚，洋妞索性蹺起雙腿放電，落搭的王力宏，不停在洋妞耳邊竊竊私語，逗得她大笑，半醉的她，將頭枕在王肩膀上，王即垂頭來個火辣辣的濕吻，直至凌晨三時多，王力宏才與助手離開返酒店休息。
「蓋世英雄演唱會」巡迴演出極盡性感
當年30歲的王力宏在舉行「蓋世英雄巡迴演唱會」15場演出以台北作首站，遊遍名古屋、上海、香港、紐約、印尼等城市，王力宏施展畢生嘅功力，全個show3個鐘全冇悶場， 數得到嘅樂器佢都玩齊晒，同成隊舞蹈員吊威吔舞大旗，重倒埋豎蔥，十足成隊「索拉奇藝坊」咁，最後重同索dancer跳辣身淫亂舞：