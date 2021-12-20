李靚蕾凌晨紮醒還拖 爆王力宏性上癮預告再爆大鑊

王力宏和李靚蕾離婚風波，連日成為中港台頭條新聞，一直未蒲頭的王力宏比李靚蕾開出的最後通牒足足遲九小時才出文，王力宏用上中日混血兒李靚蕾的本名稱呼對方，卻把「西村美智子」寫錯成「西春美智子」，王力宏爆對方以大肚逼婚，強調自己沒有不忠等等，更公開請求能與三位小孩早日團聚，大打溫情牌﹗王力宏蒲頭後兩小時，本來話自己去睡的李靚蕾「驚醒」凌晨一時半發文還拖﹗