李靚蕾閨密揭私下真面目 發聲撐蕾神：Proud of you
王力宏和李靚蕾離婚風波在娛樂圈掀起巨浪，圈中好友為免有任何閃失，都未有評論甚至表態﹗以楊丞琳為首組成的「華岡5人幫」中成員Elin，深夜發文撐閨密李靚蕾，指二人交情超過十年，「從未見過她有脾氣，直到現在」，更為她今次「創舉」感到驕傲。
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]
李靚蕾閨密：相識超過十年，從未見過她發任何脾氣
李靚蕾發千字文撕破王力宏假面具，轟動中港台﹗王力宏跪低道歉並宣告暫別娛樂圈後，李靚蕾一方稍稍平靜下來，接受台媒訪問時指不會對王力宏提告，看來暫時不會再爆料﹗但被牽涉藝人連日成為新聞人物，這場蕾神與力王之戰像沒完沒了﹗王力宏出事後王父即撰文撐子，但演藝圈卻未有人敢表態﹗「華岡5人幫」是楊丞琳、小鬼、許瑋甯、Elin等組成，當中藝術家Elin深夜發文撐李靚蕾。Elin貼出與李靚蕾合照，她指「不想批評別人，這是我媽媽教我的﹗」暗指不會說王力宏壞話，但想讓外界知道李靚蕾私下的為人，大讚李靚蕾是一位很值得珍惜的朋友，
李靚蕾閨密Elin發文：
我不想批評別人
這是我媽媽教我的！
總覺得這年紀
能互相學習成長的朋友更難得可貴
一個願意傾聽的朋友 我很珍惜
這個默默支持的朋友
在我急性子的時候不翻白眼
願意傾聽一切的朋友你們有嗎？
（她現在聽的喜悅🤣）
這個認識十多年的朋友
從未見過她發任何脾氣
直到現在..
除了十年前的151….
我能保證經過這幾天
三個151隨她使喚（她會記著)
🥂 cheers
太多想說的 只能私心體會
剩下的以後再說🤪
謝謝一起聽她說完
Proud of you