李靚蕾閨密揭私下真面目 發聲撐蕾神：Proud of you

王力宏和李靚蕾離婚風波在娛樂圈掀起巨浪，圈中好友為免有任何閃失，都未有評論甚至表態﹗以楊丞琳為首組成的「華岡5人幫」中成員Elin，深夜發文撐閨密李靚蕾，指二人交情超過十年，「從未見過她有脾氣，直到現在」，更為她今次「創舉」感到驕傲。