33歲Heidi李靜儀IG清相曬出夏天首波性感照 粉絲大讚完美身材！

前女團Super Girls的成員李靜儀（Heidi），自組合解散後，依然活躍於娛樂圈，參與各類電影、主持以及時裝品牌活動。近日，她在Instagram上分享了一系列照片，包括一張穿著運動Bra的照片，立即引起網友的熱烈討論，大家紛紛讚賞她的好身材和性感風采。

