33歲Heidi李靜儀IG清相曬出夏天首波性感照 粉絲大讚完美身材！
李靜儀IG清相 曬出運動Bra照
李靜儀在社交媒體上的這次分享，特別提到是「清一清上半年的庫存」，意味著這些照片都是她在上半年期間拍攝的。其中一張運動Bra的照片尤其引人注目，不僅展現了她健康的體態，也展示了運動帶來的自信與活力。照片一出，即刻獲得無數網友的點讚和留言，大家都對她的身材和健康形象表示讚賞。
李靜儀女團解散後 積極做時尚KOL
解散女團後，李靜儀並未就此淡出娛樂圈，反而以更多元的身份活躍於公眾視野。除了常規的演出和主持工作，她也積極參與時裝品牌的推廣活動，展現出她在時尚界的影響力。此外，她不時在社交平臺上分享生活點滴，包括旅行、美食以及健身經驗，讓粉絲能夠更加貼近她的日常。
33歲李靜儀出道已12年
即使已經33歲，並且在娛樂圈打滾了12年，李靜儀依然保持著旺盛的活力和不懈的努力。她的每一次出現，無論是在螢幕前還是生活中，都能夠感受到她對生活的熱情和對工作的專業態度。這次在Instagram上的分享，不僅是展示她美好的身材，更是向外界展示她自信和積極的生活態度。
Heidi李靜儀罕見誘人內衣照曝光 網民勁讚：第一次見咁Sexy
Heidi李靜儀經常在社交網上更新自己的日常生活和工作動態，但一向很少公開性感照的她，這次卻忽然大膽分享出誘人內衣照，相中的她穿著藍色蕾絲內衣和白色性感睡褲，展現出她若隱若現的事業線，讓人眼前一亮。
網民勁讚Heidi「靚到好似AI」
網民對於Heidi今次罕見的性感打扮反應熱烈，紛紛留言大讚：「性感得嚟好健康」、「咁樣會失眠」、「又屈機」、「Sexy bae」、「紅都面晒」、「第一次見咁sexy」、「靚到好似AI」、「優雅」、「性感女神」等等。
Heidi自謙膠原流失未夠凍齡
有網民更驚訝於她的凍齡外貌，指出她的靚樣和她在2014年拍攝永成萬成廣告時一模一樣，未有走樣，搞笑問她：「食開咩牌子防腐劑？」Heidi亦有幽默回應：「皮膚已經變差了很多，我懷念以前嘅膠原BB！」
「港女世紀對決」Heidi獲讚顏值完勝
Heidi李靜儀早前同前隊友Aka趙慧珊、剛新婚的麥明詩、同埋歌手Kayan9896（吳家忻）現身活動，並一齊影合照，惹來網民關注，仲隨即在討論區以「港女世紀對決！mmc9896 vs HeidiAka」為題開帖討論，結果有不少網民大讚Heidi靚樣完勝另外3人：「一個heidi都正過晒3個加埋啦」、「Heidi淨係對腳都夠贏」、「Heidi世一」、「Heidi拉高晒水平」等。