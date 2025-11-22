金馬獎2025｜香港導演李駿碩奪最佳導演 大方向台下男友告白

香港導演李駿碩憑《眾生相》勇奪第62屆金馬獎最佳導演，台上激動向交往10年的美籍男友告白，場面溫馨感人。然而更令人關注的是，李駿碩在訪問中大膽批評現今同志電影越趨保守，更爆出當年拍攝《翠絲》時監製的驚人要求，引發業界熱議。