金馬獎2025｜香港導演李駿碩奪最佳導演 大方向台下男友告白
金馬獎台上深情告白 李駿碩向男友示愛
第62屆金馬獎頒獎典禮上，李駿碩憑《眾生相》擊敗眾多強敵奪得最佳導演獎。他在台上以廣東話致辭時表示「用好少錢」拍攝這部電影，「要感謝我嘅團隊，所有人都係用二百分嘅努力去完成呢部電影」。最令人印象深刻的是，他當場向坐在台下的美籍男友Zenni Corbin告白「I love you」，男友也在台下回應「I love you, baby」，溫馨場面感動全場。據了解，兩人透過交友APP認識，交往長達10年，Zenni Corbin更在李駿碩的《濁水漂流》和《眾生相》中擔任演員。
《眾生相》演員台下感動落淚支持
《眾生相》以男同志約會與肉體關係為切入點，直面香港社會轉型下的焦慮、疏離與對愛的追索。片中演員全裸演出，呈現多種同志情慾場景，真實度極高。李駿碩上台領獎時，男主角張迪文在台下感動落淚，眾演員亦忍不住淚崩，全場氣氛動人。
曾被製片商提出驚人要求 暗示做愛不准脫衣
導演李駿碩早前曾經在訪問中透露，當年拍攝首部作品《翠絲》時遇到的荒謬情況。他憶述劇本原本有同志性愛場面，但監製與制片商卻提出令人啼笑皆非的要求：「我們就是暗示他們最後有做愛就可以了，不要脫衣服。」這種保守態度讓李駿碩深感無奈，也成為他日後堅持拍攝真實同志生活的動力。他認為這種「暗示」手法根本無法真實呈現同志的日常生活，更是對同志群體的不尊重。
李駿碩炮轟同志電影保守化 力捍傳統尺度
李駿碩直言不諱地批評現今同志電影越趨保守的現象，他表示雖然同志電影已越來越普遍，但卻也越來越保守。他特別提到2019年楊曜愷執導的《叔‧叔》，當時有影評人「讚美」該片「終於有Gay片是沒有赤裸成分的」，讓他大為傻眼。李駿碩質疑：「你覺得他的電影好，竟然是因為他的gay sex不給你看？這樣還算是一個『正面』的評論？」他認為這種評論反映了社會對同志性愛的偏見和迴避態度。李駿碩強調「同志性愛就是我們的日常，我要捍衛同志片的傳統」，堅持在《眾生相》中坦白拍攝無碼性愛場面，一刀未剪。