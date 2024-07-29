江旻憓奪金 李麗珊不忘勉勵出局石偉雄 網民激讚珊珊評述有深度

巴黎奧運期間，支持香港運動員，多謝你哋嘅付出！「香港女劍神」江旻憓率先為港爭光，在女子重劍個人賽中，從落後的情況下逆轉勝，最終在「決一劍」中擊敗法國劍手瑪露比頓，為香港贏得了首面女子重劍奧運金牌。「風之后」李麗珊今年亦有做HOY TV奧運主持，在直播期間談及江旻憓與無緣進入決賽的石偉雄的一番話，得到網民激讚「香港世一」！

