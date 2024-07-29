江旻憓奪金 李麗珊不忘勉勵出局石偉雄 網民激讚珊珊評述有深度
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巴黎奧運期間，支持香港運動員，多謝你哋嘅付出！「香港女劍神」江旻憓率先為港爭光，在女子重劍個人賽中，從落後的情況下逆轉勝，最終在「決一劍」中擊敗法國劍手瑪露比頓，為香港贏得了首面女子重劍奧運金牌。「風之后」李麗珊今年亦有做HOY TV奧運主持，在直播期間談及江旻憓與無緣進入決賽的石偉雄的一番話，得到網民激讚「香港世一」！
李麗珊：大家都要克服一啲咁嘅困難
在同一天的比賽中，「香港體操王子」石偉雄在跳馬資格賽中失誤，未能進入決賽。儘管結果不同，但兩位運動員都經歷了嚴峻的挑戰和努力。在一次直播中，「風之后」李麗珊正為「HOY TV」做奧運主持，她說：「石仔同江旻憓都家都係斷咗韌帶，大家都要克服一啲咁嘅困難，到最後可能結果有唔同，但係最終都係要表達自己我喺呢一方面嘅努力，想表現自己，同埋去享受呢個比賽」。
網民激讚珊珊「香港世一」
李麗珊的言論引起了網民的廣泛讚賞，許多人表示支持她的觀點，認為無論結果如何，運動員的付出都應該得到尊重和讚揚。網民激讚：「真正世一」、亦有人大讀李麗珊旁述間都係全程支持運動員， 唔會講太多廢話，對香港運動員好有信心，加上運動員的歷練，教練對運動員的理解，再加上對香港運動的行政策劃，不是外行人表達到的思想，認為李麗珊絕對具代表性。
網民更表示：「無忘鎂光燈外的選手」、「尊重運動員付出」、「大將之風」。
此外，「牛下女車神」李慧詩也在節目中分享了她的感受，她說：「今日真係令到我經歷得太多嘢，由石仔開始到江旻憓，諗返起好多以前回憶」，並強調：「無論得與失都好，無論你係攞到牌定攞唔到牌，其實，嗰個過程都會令到你永世難忘……嗰樣嘢未必一定係一個鼓舞，但係一定係由心裏面嘅一個原動力」。
李麗珊「風之后」故事同樣傳奇
李麗珊的故事同樣傳奇，53歲李麗珊人稱「珊珊」，在1996年參加阿特蘭大奧運會的滑浪風帆項目中為香港隊贏得了歷史性的首枚奧運獎牌。因此，她被譽為「風之后」。當年她說的一句「香港運動員唔係垃圾」激勵了很多人。到了2004年，李麗珊參加雅典奧運會後正式結束了運動員生涯，選擇回歸家庭，全心全意做一位全職媽媽。在接受采訪時，她表示做媽媽比做運動員更辛苦，作為父母，要學會未雨綢繆。李麗珊育有兩個女兒，她希望她們能擁有自己的個性，不要被設限，能夠自由發展。
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圖片來源：Hoy TV、IG@stone_shek、TVB