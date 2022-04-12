李麗珍女兒許倚榕25歲氣質有別於媽媽 激似全盛期陳法拉 網民追問何時出道
許倚榕唔似李麗珍 似陳法拉
李麗珍女兒許倚榕今年25歲，在加拿大大學主修設計，向來低調的許倚榕自被發現社交網後，網民驚訝昔日同爸爸如餅印的怕醜四眼妹，已長大成氣質美少女，被指無論正面定側面，以致氣質都激似陳法拉﹗網民留言指：「無珍妹咁肉地，但有靚腿﹗」、「似全盛時期的陳法拉」、「唔似阿媽阿爸似法拉」等﹗
李麗珍代落閘：個女對幕前冇興趣
有指李麗珍女兒許倚榕成為不少娛樂公司及模特兒公司的目標，可惜大學畢業後的她選擇低調生活﹗不過李麗珍卻表明不支持女兒入行，又代為發言指女兒對幕前冇興趣，只想在設計方面發揮所長，而且不喜歡五光十色的生活，只想低調生活﹗早前卻突然公開兩輯一黑一白造型照，立即被網民追問是否準備好出道﹗
李麗珍唔想女兒入行，不過早前許倚榕卻罕有貼出黑白造型照，服裝、髮型及化妝明顯經過精心設計，穿上吊帶背心裙，激罕微性感低胸又騷長腿，對鏡頭擺出各種甫士，輕撥秀髮，散發仙氣﹗被網民大讚絕對有潛質加入娛樂圈﹗被網民追問是否準備入行﹗許倚榕未有回應，亦未有提及拍攝兩輯相的因由﹗
一代性感女神李麗珍與音樂人許愿離婚後，一直同囡囡許倚榕 (Annise) 相依為命。轉眼間許倚榕已經25歲，仲愈大愈索㖭！許倚榕是否挾星二代之名入行，仍未知曉﹗只知道她與好友孖住在網上賣衫，自己做埋生招牌﹗在網店上賣韓式便服，全部時裝都由她和拍檔親自示範吸客﹗
李麗珍女兒許倚榕女大十八變
仲記得細細個已跟住爸爸出席公開活動，許倚榕當年仲戴住眼鏡怕怕醜醜，不過女大十八變，大學畢業的許倚榕已長得亭亭玉立，眼大大、鼻高高五官標緻，白滑纖幼長腿同樣吸睛，同媽咪有得揮！
許倚榕不時喺IG開心share 生活相，年前同媽媽 一齊慶祝生日，拍埋去天生 baby face 嘅李麗珍身邊，十足兩姊妹一樣！爸爸許愿亦不甘示弱，大晒同個女嘅今昔對比圖，證明童年、現在都咁可愛！
李麗珍女兒已名花有主常出po放閃 唔做藝人做設計
許倚榕咁靚女當然大把人追，可惜佢早已名花有主，仲經常 po 出同男友嘅甜蜜合照放閃，又攬又錫鬼咁煙韌，不過有指二人已分手，許倚榕身邊亦已換上另一男伴，有指同樣高質。雖然以許倚榕嘅條件要喺娛樂圈闖一番事業絕對唔難，不過李麗珍曾經講過囡囡冇意入行，只想向設計方面發展。李麗珍更表示從來不會嚴管囡囡嘅工作以及感情事，因為囡囡自幼生性，不用她操心，只要囡囡開心就好，母女感情好好！
重溫：2016年被李麗珍飛 潘源良慘遭分手
50歲李麗珍及56歲潘源良突傳分手！當時事發皆因李麗珍好友張文慈於微博貼上跟珍妹合照，留言：「傻豬~忘記他吧！鞋若不合穿，勉強著也是痛！」似叫珍妹忘記過去，之後齊齊到台灣旅行，相信順道為珍妹治情傷！
潘源良聞分手感愕然
據知，李麗珍同潘源良於上述微博曝光前一個月前已經分手！潘源良2016年5月底跟朋友去意大利睇歐冠決賽，當時珍妹帶女兒許倚榕返加拿大讀書，二人分道楊鑣，各有各生活。對於分手一事，潘源良大感愕然說：「邊度講㗎，張文慈講？咩人嚟？總之我了解吓佢講咩先，依家完全唔了解情況好難答你。佢(珍妹)好似呢兩日去台灣，好似話張文慈話幫佢睇醫生醫腳。我了解下先，佢又唔喺香港，我又唔知咩事。」
三離三合
潘源良曾直言與珍妹「三離三合」：「1986年我搵佢合作拍電影，大家相識後，很快有呢種(戀愛)感覺，不過最終冇繼續落去，各有各發展。」當年李麗珍跟潘源良拍《戀愛季節》傳出不倫之戀，有傳當年李麗珍介入令男方婚姻破裂，不過二人感情無疾而終！直至1992年，當年珍妹憑神劇《大時代》方婷一角，事業漸有起色，二人雖然於公開場合中重遇，可惜當時潘源良因要到外國工作，未有重新發展！其後珍妹於1996年與香港音樂創作人許願結婚，被傳媒冠以「美女與野獸」組合，婚後育有一女許倚榕，至2000年，李麗珍與許願離婚，女兒撫養權歸其擁有。
九年情又告終
兜兜轉轉後，直至2007年，潘源良同珍妹又再次碰面，雖然多年冇見，但雙方戀愛感覺仍在，加上大家都冇太大改變，於是感情發展神速！雖然有傳珍妹19歲女兒許倚榕唔希望佢哋一齊，但據知潘源良跟倚榕相處融洽，關係如朋友，而分手導火線，有指珍妹任性性格所致，就算潘源良脾氣再好，都未必能處處包容！2018年，潘源良與年輕十七年女友Rita在多倫多結婚﹗
常見問題
李麗珍女兒許倚榕將會出道嗎?
有指李麗珍女兒許倚榕成為不少娛樂公司及模特兒公司的目標，不過李麗珍卻表明……詳情請看
李麗珍女兒許倚榕任職什麼行業?
李麗珍曾經講過囡囡冇意入行…..詳情請看
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