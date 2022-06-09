56歲李麗珍一代女神不滅 為答謝連登仔請食蜜桃

56歲的李麗珍（珍姐）被封一代性感女神，最近仲貼地大玩社交媒體，經常活躍於IG上，不時po相分享工作及私生活。近日李麗珍放了多張暢遊深水埗的照片，自嘲自己係珍婆婆冇吸引力，有網民將其照片放於連登討論區熱討，一致通過李麗珍是一代女神，年輕時真係好好J！李麗珍知道後唔止冇嬲，仲出po多謝連登仔，珍姐原來係玩得之人！