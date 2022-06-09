56歲李麗珍一代女神不滅 為答謝連登仔請食蜜桃
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56歲的李麗珍（珍姐）被封一代性感女神，最近仲貼地大玩社交媒體，經常活躍於IG上，不時po相分享工作及私生活。近日李麗珍放了多張暢遊深水埗的照片，自嘲自己係珍婆婆冇吸引力，有網民將其照片放於連登討論區熱討，一致通過李麗珍是一代女神，年輕時真係好好J！李麗珍知道後唔止冇嬲，仲出po多謝連登仔，珍姐原來係玩得之人！
李麗珍自踩連登仔為她大平反
網民把早前李麗珍一個自嘲post放上連登討論區，內容是李麗珍去到餐廳食飯冇人望佢，她自稱「珍婆婆」肥咗老咗冇吸引力。連登仔卻為她反平，一致認為李麗真係好好J ：「後生真係好x正」、「56歲算係咁啦」、「56歲其實都保養得唔差」、「法官大人，呢件50路我肯x」、「有得x實x」、「當年個樣清純到痴線，真係一代女神」、「唔係咁多56歲既女人仲可以吸引到男人狗沖」，網民仲開始討論李麗珍之前的作品，「近排睇返富貴逼人系列，淨係鍾意佢戲入面來弟既學生造型，無豪華既打扮、化妝、髮型，好靚好pure好true」、「幾時再拍蜜桃成熟時」……
珍姐親自多謝連登仔
對於連登討論區網民的讚美，李麗珍全部收到，仲親自在IG回應網民及多謝連登仔！李麗珍於IG放了一張與水蜜桃的合照，內容寫上：「成日J 我圖，請你食蜜桃。多謝連登仔密桃放題，蜜桃再成熟時、蜜桃熟爛時、蜜桃熟到爛、蜜桃熟晒啦、蜜桃過熟時、蜜桃腐爛時、蜜桃成熟哂、#蜜桃成熟時2022」不少網民都勁讚李麗珍真係好貼地，好玩得，仲要押韻！「蜜桃熟到爛，咁幽默！」、「豁達到xx，堅係開心人」、「真女神」、「識自嘲嘅人通常有啲料」、「呢啲咪叫做 做人有公關囉」。