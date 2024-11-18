張明偉自爆覺得女友媽媽李麗珍「好正」 網民：女婿有個大膽諗法
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《新城勁爆頒獎禮2024》日前舉行記者招待會，Charming Way的主音張明偉以歌手身份首次出席記者會。張明偉除了在接受傳媒訪問時分享了他對音樂的熱情和對未來的期待之外，更被問到與女友許倚榕的戀情！
張明偉提起女友笑到見牙唔見眼
張明偉透露，Charming Way將嘗試改變音樂風格，可能會推出更多甜美的曲風，並計劃推出新專輯。此外，當被問到其女友許倚榕參與他的新歌MV拍攝時，張明偉即刻笑到見牙唔見眼，一度Hang機唔識答：「其實都好感恩可以邀請到佢，我都唔知自己講咩好，總之開心啦。一齊唱歌、拍嘢唔敢講，配音囉。我唔會逼佢嘅。（有冇好好慰勞佢？）慰勞方面呢…… 救命！我會盡我能力去慰勞佢！」
自爆覺得女友媽媽李麗珍「好正」
張明偉在訪問中亦有提到許倚榕的母親李麗珍，張明偉表示李麗珍對他們的關係大加讚賞，他透露是透過李麗珍認識許倚榕：「我係認識佢媽媽先嘅，不嬲都覺得媽媽好正，有機會認識佢個女，發覺仲正，所以我哋相處好愉快。」
暗示李麗珍支持自己追愛女
當被問到在追許倚榕之前有否先問過李麗珍，張明偉就表示：「我個人比較認真，唔敢話追，但都有請示咗先。」記者繼續追問李麗珍有否「助其一馬」，張明偉就口甜舌滑地回應指：「無呀！佢生個咁好嘅女已經係最大嘅幫助」，認真Sweet到爆。
網民紛紛留言調侃：女婿有個大膽諗法
訪問片段一出，一班網民就紛紛留言調侃，每個留言都非常爆笑：「珍姐係女神級嚟㗎」、「女婿有個大膽諗法」、「母女丼？」、「其實佢係鐘意人母 ，所以先埋個女身」、「阿未來女婿呢招冧掂未來外母，超叻仔」等。
圖片來源：IG@aaryncheung、IG@annise____