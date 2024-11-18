張明偉自爆覺得女友媽媽李麗珍「好正」 網民：女婿有個大膽諗法

《新城勁爆頒獎禮2024》日前舉行記者招待會，Charming Way的主音張明偉以歌手身份首次出席記者會。張明偉除了在接受傳媒訪問時分享了他對音樂的熱情和對未來的期待之外，更被問到與女友許倚榕的戀情！

