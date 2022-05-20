56歲李麗珍激罕晒母女合照 與兩位圈中人飯敍 忽然開綠燈為女鋪路入行？
56歲李麗珍曾開口反對許倚榕入行
李麗珍女兒許倚榕小時候如複製父親許愿，但長大後如基因突變，長髮美少女氣質非凡，唔似媽媽但就同陳法拉撞樣，相當神奇﹗有指呢位星二代被娛樂公司睇中欲邀入行，但遭母親李麗珍一一打發，指女兒不愛幕前演出，更加講明唔支持女兒入行。
李麗珍帶女與圈中人飯敍
李麗珍忽然更新IG近況，更激罕貼出母女在餐廳的合照，並寫道「香洪夜景真係靚」，而另一合照中見到一起飯敍的還有離巢無綫的《愛回家》「佐治」張明偉和「巨聲幫」出身的周志文﹗忽然高調晒母女合照，加上與圈中人飯敍，即令網民猜測李麗珍開綠燈讓女兒加入演藝圈，兼為她鋪路入行﹗
3大線索鋪路入行
李麗珍女鋪路入行其實有跡可尋，在加拿大大學主修設計畢業的許倚榕，回港工作，之前一直會為公司安排模特兒拍造型照，但早前她親自上陣，影完一輯又一輯，忽然由鏡頭後走到鏡頭前，甚為享受閃光燈﹗其二是早前她貼出和張明偉的合照，被指默默在安排演藝工作，其三是最近為牙科中心賣廣告，﹗
許倚榕氣質有別於李麗珍 激似全盛期陳法拉 網民追問何時出道
高質星二代何止沈月、關楓馨，李麗珍和前夫許愿的25歲女兒許倚榕，大蛻變愈大愈靚，有別於媽媽李麗珍的甜美外型，但擁有一雙長腿的許倚榕被指同陳法拉撞樣﹗同樣氣質非凡﹗
李麗珍女兒許倚榕今年25歲，在加拿大大學主修設計，網民驚訝昔日同爸爸如餅印的怕醜四眼妹，已長大成氣質美少女，被指無論正面定側面，以致氣質都激似陳法拉﹗網民留言指：「無珍妹咁肉地，但有靚腿﹗」、「似全盛時期的陳法拉」、「唔似阿媽阿爸似法拉好神奇」等﹗
李麗珍代落閘：個女對幕前冇興趣
有指李麗珍女兒許倚榕成為不少娛樂公司及模特兒公司的目標，可惜大學畢業後的她選擇低調生活﹗李麗珍更表明不支持女兒入行，又代為發言指女兒對幕前冇興趣，只想在設計方面發揮所長，而且不喜歡五光十色的生活，只想低調生活﹗早前許倚榕卻突然公開兩輯一黑一白造型照，立即被網民追問是否準備好出道﹗
李麗珍唔想女兒入行，許倚榕卻罕有貼出黑白造型照，服裝、髮型及化妝明顯經過精心設計，穿上吊帶背心裙，激罕微性感低胸又騷長腿，對鏡頭擺出各種甫士，輕撥秀髮，散發仙氣﹗被網民大讚絕對有潛質加入娛樂圈﹗被網民追問是否準備入行﹗許倚榕未有回應，亦未有提及拍攝兩輯相的因由﹗
一代性感女神李麗珍與音樂人許愿離婚後，一直同囡囡許倚榕 (Annise) 相依為命。轉眼間許倚榕已經25歲，仲愈大愈索㖭！許倚榕是否挾星二代之名入行，仍未知曉﹗只知道她與好友孖住在網上賣衫，自己做埋生招牌﹗在網店上賣韓式便服，全部時裝都由她和拍檔親自示範吸客﹗
李麗珍女兒許倚榕女大十八變
仲記得細細個已跟住爸爸出席公開活動，許倚榕當年仲戴住眼鏡怕怕醜醜，不過女大十八變，大學畢業的許倚榕已長得亭亭玉立，眼大大、鼻高高五官標緻，白滑纖幼長腿同樣吸睛，同媽咪有得揮！
許倚榕不時喺IG開心share 生活相，年前同媽媽 一齊慶祝生日，拍埋去天生 baby face 嘅李麗珍身邊，十足兩姊妹一樣！爸爸許愿亦不甘示弱，大晒同個女嘅今昔對比圖，證明童年、現在都咁可愛！
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