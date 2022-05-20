56歲李麗珍激罕晒母女合照 與兩位圈中人飯敍 忽然開綠燈為女鋪路入行？

一代性感女神李麗珍近年復出偶有拍劇及電影，產量少但不減人氣，更貼地開設社交帳戶間中分享工作及生活，但自去年完成宣傳電影《濁水漂流》後又回歸沉寂﹗相隔超過七個月，李麗珍近日忽然再次更新社交網，並激罕貼出母女合照，被讚跟25歲女兒許倚榕如兩姊妹﹗