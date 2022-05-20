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56歲李麗珍激罕晒母女合照 與兩位圈中人飯敍 忽然開綠燈為女鋪路入行？

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一代性感女神李麗珍近年復出偶有拍劇及電影，產量少但不減人氣，更貼地開設社交帳戶間中分享工作及生活，但自去年完成宣傳電影《濁水漂流》後又回歸沉寂﹗相隔超過七個月，李麗珍近日忽然再次更新社交網，並激罕貼出母女合照，被讚跟25歲女兒許倚榕如兩姊妹﹗

56歲李麗珍曾開口反對許倚榕入行

李麗珍女兒許倚榕小時候如複製父親許愿，但長大後如基因突變，長髮美少女氣質非凡，唔似媽媽但就同陳法拉撞樣，相當神奇﹗有指呢位星二代被娛樂公司睇中欲邀入行，但遭母親李麗珍一一打發，指女兒不愛幕前演出，更加講明唔支持女兒入行。

李麗珍 李麗珍激罕晒母女合照﹗
李麗珍和許倚榕猶如兩姊妹﹗（圖片來源：[email protected]__leelaichun）

李麗珍帶女與圈中人飯敍

李麗珍忽然更新IG近況，更激罕貼出母女在餐廳的合照，並寫道「香洪夜景真係靚」，而另一合照中見到一起飯敍的還有離巢無綫的《愛回家》「佐治」張明偉和「巨聲幫」出身的周志文﹗忽然高調晒母女合照，加上與圈中人飯敍，即令網民猜測李麗珍開綠燈讓女兒加入演藝圈，兼為她鋪路入行﹗

3大線索鋪路入行

李麗珍女鋪路入行其實有跡可尋，在加拿大大學主修設計畢業的許倚榕，回港工作，之前一直會為公司安排模特兒拍造型照，但早前她親自上陣，影完一輯又一輯，忽然由鏡頭後走到鏡頭前，甚為享受閃光燈﹗其二是早前她貼出和張明偉的合照，被指默默在安排演藝工作，其三是最近為牙科中心賣廣告，﹗

許倚榕氣質有別於李麗珍 激似全盛期陳法拉 網民追問何時出道

高質星二代何止沈月、關楓馨，李麗珍和前夫許愿的25歲女兒許倚榕，大蛻變愈大愈靚，有別於媽媽李麗珍的甜美外型，但擁有一雙長腿的許倚榕被指同陳法拉撞樣﹗同樣氣質非凡﹗

李麗珍女兒許倚榕今年25歲，在加拿大大學主修設計，網民驚訝昔日同爸爸如餅印的怕醜四眼妹，已長大成氣質美少女，被指無論正面定側面，以致氣質都激似陳法拉﹗網民留言指：「無珍妹咁肉地，但有靚腿﹗」、「似全盛時期的陳法拉」、「唔似阿媽阿爸似法拉好神奇」等﹗

李麗珍 許倚榕 許倚榕淡妝好清純﹗
許倚榕淡妝好清純﹗（圖片來源：IG＠annise_____）
李麗珍 許倚榕 許倚榕穿上低胸晚裝與友人聚會，由清純氣質變得有女人味﹗
許倚榕穿上低胸晚裝與友人聚會，由清純氣質變得有女人味﹗（圖片來源：IG＠annise_____）
李麗珍 許倚榕 陳法拉05年度國際華裔小姐競選亞軍而入行﹗
陳法拉05年度國際華裔小姐競選亞軍而入行﹗ （圖片來源：IG＠falachenfala）

李麗珍代落閘：個女對幕前冇興趣

有指李麗珍女兒許倚榕成為不少娛樂公司及模特兒公司的目標，可惜大學畢業後的她選擇低調生活﹗李麗珍更表明不支持女兒入行，又代為發言指女兒對幕前冇興趣，只想在設計方面發揮所長，而且不喜歡五光十色的生活，只想低調生活﹗早前許倚榕卻突然公開兩輯一黑一白造型照，立即被網民追問是否準備好出道﹗

今年24歲許倚榕盡得靚媽李麗珍真傳，激罕以吊帶低胸裙拍攝。
今年25歲許倚榕激罕以吊帶低胸裙拍攝。（圖片來源：@moonbirdproduction）
許倚榕 李麗珍 騷長腿
騷腿﹗（圖片來源：@moonbirdproduction）

李麗珍唔想女兒入行，許倚榕卻罕有貼出黑白造型照，服裝、髮型及化妝明顯經過精心設計，穿上吊帶背心裙，激罕微性感低胸又騷長腿，對鏡頭擺出各種甫士，輕撥秀髮，散發仙氣﹗被網民大讚絕對有潛質加入娛樂圈﹗被網民追問是否準備入行﹗許倚榕未有回應，亦未有提及拍攝兩輯相的因由﹗

李麗珍 許倚榕另一輯白色造型照，都一樣養眼﹗
許倚榕另一輯白色造型照，都一樣養眼﹗（圖片來源： [email protected]
許倚榕 李麗珍 五官標緻﹗
五官標緻﹗（圖片來源： [email protected]

一代性感女神李麗珍與音樂人許愿離婚後，一直同囡囡許倚榕 (Annise) 相依為命。轉眼間許倚榕已經25歲，仲愈大愈索㖭！許倚榕是否挾星二代之名入行，仍未知曉﹗只知道她與好友孖住在網上賣衫，自己做埋生招牌﹗在網店上賣韓式便服，全部時裝都由她和拍檔親自示範吸客﹗

李麗珍 許倚榕 露肩裝，好吸睛﹗
露肩裝，好吸睛﹗（圖片來源：IG＠annise_____）
李麗珍 許倚榕孖友人在網上賣韓式時裝，自己做埋生招牌。
許倚榕孖友人在網上賣韓式時裝，自己做埋生招牌。（圖片來源：IG＠annise_____）
許倚榕 李麗珍 網上時裝店主要賣少女便服。
網上時裝店主要賣少女便服。（圖片來源：IG＠annise_____）

李麗珍女兒許倚榕女大十八變

仲記得細細個已跟住爸爸出席公開活動，許倚榕當年仲戴住眼鏡怕怕醜醜，不過女大十八變，大學畢業的許倚榕已長得亭亭玉立，眼大大、鼻高高五官標緻，白滑纖幼長腿同樣吸睛，同媽咪有得揮！

許倚榕 李麗珍 成功遺傳媽咪嘅優良基因，Annise愈大愈索。
許倚榕愈大愈索。（圖片來源：IG＠annise_____）
54歲李麗珍拍埋去22歲囡囡許倚榕身邊，十足兩姊妹！
李麗珍拍埋去囡囡許倚榕身邊，十足兩姊妹！（圖片來源：IG＠annise_____）
許倚榕 早前李麗珍孖Annise齊齊慶祝生日。
年前李麗珍孖女兒許倚榕齊齊慶祝生日。（圖片來源：IG＠annise_____）

許倚榕不時喺IG開心share 生活相，年前同媽媽 一齊慶祝生日，拍埋去天生 baby face 嘅李麗珍身邊，十足兩姊妹一樣！爸爸許愿亦不甘示弱，大晒同個女嘅今昔對比圖，證明童年、現在都咁可愛！

許倚榕 李麗珍 當年同許愿結婚，被傳媒冠以 「美女與野獸」 組合，最終離婚，囡囡倚榕一直跟隨媽媽生活。
當年同許愿結婚，被傳媒冠以 「美女與野獸」 組合，最終離婚，囡囡倚榕一直跟隨媽媽生活。（圖片來源：東方新地）
許倚榕 李麗珍 許愿同囡囡關係亦唔錯，時有見面食飯，許愿亦大嘆女兒大得快。
許愿同囡囡關係亦唔錯，時有見面食飯，許愿亦大嘆女兒大得快。（圖片來源：FB＠clarence hui）
李麗珍 許倚榕 許愿感恩得此貼心女兒﹗
許愿感恩得此貼心女兒﹗（圖片來源：FB＠clarence hui）
李麗珍 許倚榕 曾帶女去捧杜麗莎場﹗
曾帶女去捧杜麗莎場﹗（圖片來源：FB＠clarence hui）
許倚榕 李麗珍 小時候嘅Annise戴上眼鏡一臉稚氣，估唔到女大十八變家陣變得咁靚。
小時候嘅許倚榕一直跟媽媽生活，戴上眼鏡一臉稚氣。（圖片來源：東方新地）

撰文：東方新地圖片來源：IG＠annise_____、[email protected]__leelaichun、FB＠clarence hui、東方新地

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