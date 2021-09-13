李麗珍24歲女許倚榕全新造型照曝光 網民讚有仙氣：準備出道？
文：東方新地｜圖：許倚榕IG、[email protected]、[email protected]
李麗珍唔想女兒入行，不過近來許倚榕卻罕有貼出黑白造型照，服裝、髮型及化妝明顯經過精心設計，穿上吊帶背心裙，激罕微性感低胸又騷長腿，她對鏡頭擺出各種甫士，輕撥秀髮，散發仙氣﹗被網民大讚盡得媽媽真傳，絕對有潛質加入娛樂圈﹗被網民追問是否準備入行﹗許倚榕未有回應，亦未有提及拍攝兩輯相的因由﹗
一代性感女神李麗珍與音樂人許愿離婚後，一直同囡囡許倚榕 (Annise) 相依為命。轉眼間 Annise 已經24歲，仲遺傳咗媽媽嘅優良基因愈大愈索㖭！許倚榕是否挾星二代之名入行，仍未知曉﹗只知道她與好友孖住在網上賣衫，自己做埋生招牌﹗在網店上賣韓式便服，全部時裝都由她和拍檔親自示範吸客﹗
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李麗珍囡囡許倚榕女大十八變
仲記得細細個已跟住爸爸出席公開活動，Annise 當年仲戴住眼鏡怕怕醜醜，不過女大十八變，大學畢業的Annise 已長得亭亭玉立，眼大大、鼻高高五官標緻，白滑纖幼長腿同樣吸睛，同媽咪有得揮！
Annise 不時喺 IG 開心 share 生活相，早前同媽媽 一齊慶祝生日，拍埋去天生 baby face 嘅李麗珍身邊，十足兩姊妹一樣！爸爸許愿亦不甘示弱，大晒同個女嘅今昔對比圖，證明童年、現在都咁可愛！
名花有主常出po放閃 唔做藝人做設計
Annise 咁靚女當然大把人追，可惜佢早已名花有主，仲經常 po 出同男友嘅甜蜜 合照放閃，又攬又錫鬼咁煙韌。雖然以 Annise 嘅條件要喺娛樂圈闖一番事業絕對唔難，不過李麗珍曾經講過囡囡冇意入行，只想向設計方面發展。李麗珍仲話從來唔會嚴管囡囡嘅工作以及感情事，只要囡囡開心就好，難怪同囡囡感情咁好啦！
重溫：2016年被李麗珍飛 潘源良慘遭分手
50歲李麗珍及56歲潘源良突傳分手！當時事發皆因李麗珍好友張文慈於微博貼上跟珍妹合照，留言：「傻豬~忘記他吧！鞋若不合穿，勉強著也是痛！」似叫珍妹忘記過去，之後齊齊到台灣旅行，相信順道為珍妹治情傷！
潘源良聞分手感愕然
據知，李麗珍同潘源良於上述微博曝光前一個月前已經分手！潘源良2016年5月底跟朋友去意大利睇歐冠決賽，當時珍妹帶女兒許倚榕返加拿大讀書，二人分道楊鑣，各有各生活。對於分手一事，潘源良大感愕然說：「邊度講㗎，張文慈講？咩人嚟？總之我了解吓佢講咩先，依家完全唔了解情況好難答你。佢(珍妹)好似呢兩日去台灣，好似話張文慈話幫佢睇醫生醫腳。我了解下先，佢又唔喺香港，我又唔知咩事。」
三離三合
潘源良曾直言與珍妹「三離三合」：「1986年我搵佢合作拍電影，大家相識後，很快有呢種(戀愛)感覺，不過最終冇繼續落去，各有各發展。」當年李麗珍跟潘源良拍《戀愛季節》傳出不倫之戀，有傳當年李麗珍介入令男方婚姻破裂，不過二人感情無疾而終！直至1992年，當年珍妹憑神劇《大時代》方婷一角，事業漸有起色，二人雖然於公開場合中重遇，可惜當時潘源良因要到外國工作，未有重新發展！其後珍妹於1996年與香港音樂創作人許願結婚，被傳媒冠以「美女與野獸」組合，婚後育有一女許倚榕，至2000年，李麗珍與許願離婚，女兒撫養權歸其擁有。