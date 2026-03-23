李麗珍女兒許倚榕北海道被求婚 張明偉家境富裕父為太平紳士 珍姐給準女婿9分
張明偉北海道燈塔前浪漫求婚
許倚榕昨日終於公開真正的求婚一刻，原來張明偉是在北海道小樽的著名燈塔前單膝跪地，場面相當浪漫。許倚榕興奮答應後，兩人甜蜜合照，她更大方展示手上的訂婚戒指，並留言「Just us, at the edge of it all. 在世界邊端，只有我們」，浪漫指數爆燈。相比起之前的惡搞影片，真正求婚畫面確實令人動容，難怪李麗珍對這位準女婿讚不絕口。
李麗珍早知求婚計劃給準女婿9分
李麗珍接受傳媒訪問時透露，張明偉數個月前已向她透露求婚計劃，並徵求她的同意才行動。李麗珍表示「結婚是兩個人的事，女大女世界，最緊要女兒鍾意」，展現開明的母親態度。她憶述收到女兒電話時，被告知「媽咪，我被求婚呀！」，李麗珍要裝作事前並不知情。對於準女婿的表現，李麗珍給出9分高分，剩下1分是希望推動張明偉繼續努力工作賺錢養女兒。
張明偉家境富裕父親為太平紳士
36歲的張明偉出身顯赫，家庭背景相當不俗。他的父親張永森不僅是資深律師，更是自由黨創黨成員之一，早在1993年已獲委任為太平紳士，並先後於2009年及2016年獲頒榮譽勳章及銅紫荊星章，在政商界均有重要地位。張明偉的母親同樣來頭不小，曾是英文老師，更在教育局負責特殊教育工作，有網民更發現她與TVB視后李司棋驚人「撞樣」。
UCLA學霸棄高薪追音樂夢
張明偉畢業於世界頂尖學府美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系，絕對是名副其實的學霸。2010年返港後，他首先加入TVB擔任訪談節目《今日VIP》的助理編導，其後報考第25期藝員訓練班，於2011年正式簽約成為TVB藝員。他憑藉處境劇《愛．回家之開心速遞》中的「佐治」一角成功入屋，知名度大增。儘管如此，他心中始終懷抱音樂夢，2022年選擇離開TVB，專心發展音樂事業，目前是樂隊「Charming Way」的主音及結他手。
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李麗珍親自撮合這段姻緣
據悉，張明偉與許倚榕這段美好姻緣，正是由準外母李麗珍一手撮合。李麗珍在一次飯局上認識了張明偉，並對其才華和認真的工作態度極為欣賞。她曾公開大讚「呢個男仔好上進，做事認真。佢識作曲、填詞、唱歌，雖然唔係一炮而紅，但我欣賞佢好努力」。即使張明偉出生在富裕家庭，他曾表示家人對他最大的支持並非金錢，而是給予他無限自由去追尋音樂夢想。