李麗珍女兒許倚榕北海道被求婚 張明偉家境富裕父為太平紳士 珍姐給準女婿9分

「愛的迫降」真實上演！李麗珍女兒許倚榕昨日貼出在北海道被男友張明偉浪漫求婚相片，雪地單膝跪地的畫面猶如韓劇情節，令一眾網民大呼羨慕。不過最初曝光的影片竟然是惡搞版本，兩人模仿動漫《JoJo的奇妙冒險》擺pose，引起網友大呻「受騙」。直到李麗珍親自證實女兒已答應求婚，真正的浪漫求婚畫面才正式曝光，場面溫馨感人。