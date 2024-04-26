李麗珍孖囡囡許倚榕母親節前留倩影 網民驚嘆似足姊妹花
李麗珍許倚榕母女檔合照慶祝母親節
現年27歲的許倚榕日前與58歲的母親李麗珍一起在社交平台上載合照，並寫道：「母親節將近，紀錄我們第一次合影。」照片中，李麗珍身穿型格灰色套裝，氣質非凡；而許倚榕則選擇了黑皮褸搭配銀色長裙，展現出與眾不同的時尚感。這組母女合照一經發布，立即引起網民熱議，紛紛留言讚美兩人宛如姊妹花，並對李麗珍的凍齡祕訣表示好奇。
許倚榕任創作總監拒入行演戲
許倚榕自小就被認為長得像父親許願，但隨著年齡的增長，她的美貌越發凸顯，獲得了「翻版陳法拉」的美譽。雖然外界對她是否會步入演藝圈充滿期待，但李麗珍透露，女兒對演戲並不感興趣，也不希望她承受過大的壓力。目前，許倚榕擔任時裝創作總監，同時也在社交平台上活躍，對於模特兒工作抱有熱情，未來或許有機會與母親合作拍攝廣告。
網民勁讚阿媽keep得好、阿女愈大愈靚
李麗珍在1996年下嫁音樂人許愿，並誕下女兒許倚榕，即使兩人婚姻僅維持了4年便分開，李麗珍依然獨自撫養女兒長大，兩母女感情親厚。今次李麗珍和許倚榕的母女合照在網上引起了巨大迴響，網民們紛紛留言表示：「媽媽仲係咁靚，阿女就愈大愈靚」、「珍妹，後生過你嘅都未必有你keep得咁好，勁！」、「兩母女都好靚女呀！」等等。
許倚榕沙漠大騷泳裝福利！性感基因盡得媽媽李麗珍真傳
許倚榕（Annise）是一代性感女星李麗珍的女兒，雖然Annise小時候和父親許願「餅印」一樣，但長大後的Annise已經成功搣甩父親的輪廓，靚樣越大越似媽媽李麗珍！早前Annise就在社交平台分享了一系列泳裝照，性感基因盡得媽媽真傳！
靚樣曬泳裝美背 無意進軍演藝界
在Annise分享的照片中，她除了以一身紫色比堅尼示人，還穿了一件酒紅色的bra top大騷美背，大方展示好身材！雖然Annise的靚樣似足媽媽李麗珍，但是她並無意進軍演藝圈，只喜愛在社交平台上分享日常生活，而Annise的社交平台亦有不少的follower，人氣與媽媽一樣高企！
越大越靚搣甩「野獸」樣
李麗珍與著名音樂人許願曾有一段長達四年的婚姻，當時大家並不看好他們，並稱他們是「美女與野獸」的組合。而二人離婚後Annise便交由媽媽照顧，只是兒時的Annise輪廓與爸爸十分相似，好在媽媽的美人基因夠強大，長大後的Annise更像媽媽，成功搣甩「野獸」相。
許倚榕被指唔似李麗珍 似陳法拉
李麗珍女兒許倚榕今年27歲，在加拿大大學主修設計，向來低調的許倚榕自被發現社交網後，網民驚訝昔日同爸爸如餅印的怕醜四眼妹，已長大成氣質美少女，被指無論正面定側面，以致氣質都激似陳法拉﹗網民留言指：「無珍妹咁肉地，但有靚腿﹗」、「似全盛時期的陳法拉」、「唔似阿媽阿爸似法拉」等﹗
李麗珍代落閘：個女對幕前冇興趣
李麗珍唔想女兒入行，不過早前許倚榕卻罕有貼出黑白造型照，服裝、髮型及化妝明顯經過精心設計，穿上吊帶背心裙，激罕微性感低胸又騷長腿，對鏡頭擺出各種甫士，輕撥秀髮，散發仙氣！被網民大讚絕對有潛質加入娛樂圈，更追問她是否準備入行，許倚榕未有回應，亦未有提及拍攝兩輯相的因由。只知道她與好友孖住在網上賣衫，自己做埋生招牌，在網店上賣韓式便服，全部時裝都由她和拍檔親自示範吸客！