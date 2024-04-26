李麗珍孖囡囡許倚榕母親節前留倩影 網民驚嘆似足姊妹花

90年代性感女神李麗珍與女兒許倚榕（Annise）近日在社交平台上分享了由專業攝影師拍攝的合照，引起網民熱烈討論。這位曾以三級片《蜜桃成熟時》紅遍亞洲的女星，即使年過半百，依然保持著令人稱羨的美貌，而她的女兒許倚榕，更是被譽為「翻版陳法拉」，美貌不遜於母親。

