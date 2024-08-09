58歲李麗珍激減20磅重回顏值巔峰 激罕豪派福利竟被指撞樣江嘉敏？
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現年58歲的性感女神李麗珍，近年因日漸圓潤而被冠以「肥珍」的稱號。而李麗珍亦的起心肝努力減肥，仲將一切壞習慣戒甩！早前李麗珍就在社交平台晒出2張廣告拍攝的花絮，成功搣甩20磅嘅佢更獲激讚顏值重回巔峰，不過就竟然被網民指撞樣江嘉敏……
李麗珍激減20磅大騷長腿獲激讚
李麗珍去年曾透露，由於疫情期間長時間留在家中，而佢又沉迷於睇劇同食零食，晚上還會吃宵夜，導致體重一度飆升至超過120磅，甚至超過了她當年懷孕的體重，亦係這一變化令她決心要改變。為了重拾過去的輝煌，李麗珍開始戒掉零食和宵夜，並且開始勤加鍛煉。經過不懈的努力，她最終成功減掉了20磅！近日，她在Instagram上分享了2張參與廣告拍攝的新照片，更以墨綠色Deep V晚裝大騷完美身材加長腿，十分吸睛！李麗珍亦配文：「有恆心就有好成績，我要繼續keep住。」讓不少網友留言讚賞，認為她的狀態超越了二十多年前的年輕時期，效果毫不遜色，更指撞樣江嘉敏：「女神回歸 大方高貴」「好正」「開拍蜜桃熟透時2025」「有啲似江嘉敏」
豔星李麗珍15歲被星探挖掘 曾為雙料影后勁威水
昔日拍攝三級片《蜜桃成熟時》，現年58歲豔星李麗珍，疫情時曾以一身白T黑褲街坊裝去深水埗嘆雞髀兼行街，仲影相放上IG同網民分享，兼且自嘲為「珍婆婆」同「肥又老」。李麗珍呢種自己知自己事大方承認既做法，獲網民大讚夠誠實同勇敢！其實李麗珍細個已經索爆鏡，15歲時就被星探挖掘拍攝廣告，17歲加入娛樂圈就遇到第一個伯樂麥當雄，隨後憑拍《停不了的愛》踏入影壇，1999年仲憑電影《千言萬語》分別奪得第36屆金馬獎最佳女主角及香港電影金紫荊獎最佳女主角的殊榮，成為雙料影后超威水！
撰文：東方新地圖片來源：ig＠__leelaichu、《蜜桃成熟時》截圖