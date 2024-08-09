58歲李麗珍激減20磅重回顏值巔峰 激罕豪派福利竟被指撞樣江嘉敏？

現年58歲的性感女神李麗珍，近年因日漸圓潤而被冠以「肥珍」的稱號。而李麗珍亦的起心肝努力減肥，仲將一切壞習慣戒甩！早前李麗珍就在社交平台晒出2張廣告拍攝的花絮，成功搣甩20磅嘅佢更獲激讚顏值重回巔峰，不過就竟然被網民指撞樣江嘉敏……

