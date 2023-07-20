72歲李龍基不甘年輕女友被指做小姐 強調自己「唔係一個蠢人」
「酒廊王子」月入最多有24萬
李龍基日前接受《星光路上》訪問，他透露曾有「酒廊王子」稱號的他，試過月入最高24萬：「每晚走8個地方，每一個地方我要唱45分鐘。最高記錄一個月可以搵24萬，嗰陣我試過買一層樓，係13萬8咋！」他笑言自己當時實在太貪錢，因此工作足一星期，但聲帶唱得多會變，因此有段時間無法睡覺，壓力極大精神接近崩潰。
強調唔係一個蠢人 否認對方做小姐
講起未婚妻，李龍基即滿心歡喜笑到見牙唔見眼，又自爆2人於地鐵車廂中認識非常有緣，更大讚對方非常叻女畫畫方面甚有天分。不過，見到外界有不少關於女友的不失報道，令他覺得很不甘心：「因為佢係國內人，甚至寫到佢喺國內做小姐，其實以佢個家底同身份，有咁嘅需要做呢啲咩？冇咁嘅需要，仲有我唔係一個蠢人嚟！老實講，咁耐嘅相處，我知道佢係咩人。」李龍基20年前已在深圳買優質樓投資，有傳他在中港兩地總共有7個物業等收租，他曾表示怕日後自己先離開人世，為了讓Chris有個保障，已將名下7個物業全轉到對方名下。
72歲李龍基結婚要問准女友父母
今年72歲的李龍基早前在接受傳媒訪問時，自爆和36歲女友仍未結婚，兩人如無意外將會在今年內低調結婚。因為女友Chris未想公開婚訊，李龍基都非常口密，只係話兩人結婚一事要問准對方父母意見，禮金和日子問題都要北上見家長後才能決定。李龍基亦表示兩人會低調搞婚禮，不打算擺酒。
自爆兩人無代溝 性生活協調
李龍基和Chris相差36年，Chris仲要年輕過李龍基與前妻所生嘅女兒10幾歲，令外界都不禁好奇兩人會否有代溝。李龍基就訪問中自爆兩人不單沒有代溝，性生活亦非常協調！
代言壯陽藥絕不尷尬
對於拍攝男士系列產品廣告，李基龍表示絕不尷尬，他認為隨着年齡增長，身體機能容易出現損耗，補健品有助補充機能，他說：「年紀大咗係需要補充，令某方面功能先會強大，唔好話特別強大，保持正常已很開心，所以我絕對不會尷尬，若果冇咁嘅行為，人類就絕種，所以我覺得好嘅產品就值得推薦。」
不介意以「爺孫戀」形容與女友關係
外界以「爺孫戀」形容李龍基與女友的關係，李龍基坦言絕不介意：「由始至終覺得愛情係冇年齡區分，最重要佢真心對我，我又真心對佢。」跟年輕自己36載的女友相處，李龍基指潛意識不自覺地迎合對方，因此處事及說話模式都變得年青。
讚未婚妻高質要𥄫實
對於擁有一個年輕貌美的女友，李龍基當然感到自豪，笑言不介意身邊朋友羨慕或妒忌，但李龍基亦坦言女友如此高質，自己難免會有壓力，他鬼馬地說：「話冇壓力就假嘅，所以我都要𥄫實啲，呢個世界除咗我，仲有好多男士都鍾意呢一類型，所以我都𥄫得好實，放心。」李龍基對女友十分寵愛，他透露互相包容便是二人相處之道，談到婚後可有生育計劃？李龍基表示會順其自然。
努力工作 盡情去玩
另外李龍基強調事業與家庭上要有一個平衡，他指現階段心態是努力工作，盡情去玩，在歌唱路上仍然有一份熱血追求，更即將7月跟好友葉振棠在伊館開演唱會，「以前唱歌、拍戲都係為搵食，尤其是唱歌，唱完收到錢就算，而家嘅我會自己出錢製作、寫歌，最近我都作咗幾隻歌，而家搵緊朋友幫手填詞、編曲，甚至錄音，賺唔賺錢唔重要，最緊要滿足自己。」
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