72歲李龍基不甘年輕女友被指做小姐 強調自己「唔係一個蠢人」

72歲的李龍基早前透露正計劃與拍拖4年的36歲內地女友王青霞（Chris）於年尾結婚，他亦自爆自己仍「有心有力」希望可以添丁，引起網民熱烈討論。早前他接受TVB《星光路上》訪問，透露聽到網民對女友有不少不懷好意的說話，激烈為對方澄清她從未做過「小姐」，更直言自己「唔係一個蠢人」！