73歲李龍基向修哥爆心底話 默認女友Chris黑材料 仲講女方1個秘密
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現年73歲的李龍基與細36年的王青霞（Chris）愛得轟烈，這段「爺孫戀」就連胡楓（修哥）都有留意，早前修哥就邀請了李龍基進行專訪，後者不但默認未婚妻的黑材料，更爆出她對自己許下的承諾……
李龍基默認未婚妻黑材料
李龍基早前接受了修哥的專訪，大談近期未婚妻Chris黑材料滿天飛的事件。被修哥問到對自己的想法時，李龍基表示：「唔諗咁多」，更稱：「其實我哋知道，Chris愛我，我愛佢，足夠」。對於最近不斷成為城中熱話時，李龍基默認了早前爆出關於Chris的黑材料：
「講真每一個人都有佢嘅過去，好多人摷佢啲黑材料出嚟畀我睇OK，我咁諗，佢有佢嘅過去，講真我都有我嘅過去，都有黑材料，但係冇人摷出嚟咁解咋嘛。不過千祈唔好摷啊，只不過我真係覺得，人一定有個程序，過去嘅由得佢過去。」
李龍基自爆未婚妻7字承諾
李龍基除了大談Chris的黑材料一事外，更自爆未婚妻對自己許下的7字承諾：「佢都成日同我講：『我以後會乖乖哋』」。而李龍基對未婚妻的承諾非常受落，又表示：「咁就得啦，唔需要太多㗎，以後乖乖哋就ok」。李龍基話畢更向修哥賣口乖稱：「我都係得到修哥嘅教誨」，最後二人一同哼出《沉默是金》的歌詞，為專訪收尾。
網民對李龍基解畫唔收貨
雖然李龍基在專訪中力撐Chris，但是一眾網民似乎唔收貨，更紛紛留言：「每個人都有過去，但用一個大話冚一個大話再處理過去，對這個人還是要留個心眼」、「修哥有義氣，冇同提款基割席！」、「其實好多人擔心基哥，臨老一舖畀人清袋，畀人呃，每人都有過去，但她的過去，好似有太多大話，才令到有咁多話題！」、「無辦法，7層樓已經轉到女方名下，基哥已經洗濕咗個頭，唔通依家同個女割席咩」、「現在不是單純黑料的問題，是做很多假學歷，是犯法的問題，不要假裝輕鬆混過關」，狠批李龍基愛得太盲目。
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@ 胡楓（修哥）、IG@chrisart017、YouTube@Smart Travel