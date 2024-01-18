36歲李龍基女友被質疑學歷造假兼畫假畫 當事人公開2大證據表示冤枉
Chris被質疑學歷真實性
儘管李龍基對未婚妻的清白做出了澄清，但網上仍有許多討論關於Chris的背景。有疑似Chris同校的畢業生質疑她的畢業證書的真實性，也有聲稱是Chris的同學的人爆料指她在外國留學的事實可能是虛假的。有網友提到Stanford Undergraduate Diploma學位，Mechanical Engineering 同Computer Science是兩個不同學系，所以理應不會有「Mechanical Engineering in Computer Science」的畢業證書。
聲稱同校生未有證據提供過
此外，一些網友在小紅書上熱烈討論此事。其中，一位聲稱是Chris的同學的人留言表示：「點解10歲去了美國，我還在南海實驗中學見到她3年的？難道我又去了美國？」亦有網友留言說：「正一超級大話精，好似無佛山人會睇到咁！以為佢無同學睇到咁！」、「她大話太離譜了吧，去了一年美國說是那裡大」等等，不過上述指控均為網上留言，並沒有人確實公開過Chris讀書時期的照片。
Chris送蓋鳴暉油畫被指淘寶買返嚟
此外，網友們還對Chris的畫作提出質疑，認為她的畫作可能是在淘寶上購買的。有網民在淘寶上找到了一幅Chris送給蓋鳴暉的粵劇打扮畫作，並發現該畫作已在淘寶上架和完成交易，買家甚至以「匿名評論」給予五顆星的評價。Chris對於網上的討論感到不滿，並發表了一篇聲明：「我8月8日發布初稿，淘寶商家偷了我的作品8月26日假扮買家去好評！這個操作簡直歎為觀止，這幅畫我繪畫過程完全就在TVB化妝間內完成的，所以化妝間內的認證特別多！」
Chris鬧爆淘寶賣家做法不恰當
Chris之後再公開自己質問該淘寶賣家的對話截圖：「你們這張個評價是虛假的，這些作品不是客人給你的好評。」對方回答：「我們這邊主打的就是臨摹，就是來圖定制，客人喜歡啥，我們老師就給客人畫啥，可能是這個博主的粉絲喜歡這個博主的畫，找我們老師臨摹這個博主的畫回家收藏的。這個畫是臨摹香港一個畫家的作品的呢，有個粉絲喜歡他的作品，發來臨摹定制的。」Chris對於賣家的回答並不滿意，更直指自己就是該畫作的原作人：「他臨摹的畫是我所擁有的，這樣直接轉走了作為好評，也是非常不尊重的，這些作品持有人是我，你公開了我擁有的畫作為好評展示非常不妥。請不要轉走我持有的作品作為你們的好評展示，希望你立馬把這些圖和好評進行下架。」
Chris堅稱每幅作品都是自己親手創作 網民繼續唔信
Chris經常畫畫送給圈中人，譚詠麟、羅家英、陳煒、羅蘭、馬國明、湯洛雯等人都收過她的畫作，Chris曾透露每畫一幅畫約需3星期，絕非代筆。李龍基更直指覺得很心酸，不解為何香港還有如此多睇低人的人。雖然Chris極力堅持自己被屈，但網民亦表示不相信：「咁鍾意影自己，但從來冇一條片係影住自己畫」、「肯定叫佢畫個outline都畫唔到」、「要死撐到幾時」、「叫佢現場畫下啦」、「連書法嘅片都油顏色咁油」。
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