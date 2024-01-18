36歲李龍基女友被質疑學歷造假兼畫假畫 當事人公開2大證據表示冤枉

73歲的李龍基和細36歲的女友王青霞（Chris Wong）認愛後在網上多番引起爭議，曾傳出李龍基將7層物業轉名贈未婚妻，不過他為了保護女友日前已經開腔澄清所有傳聞，更強調女友並沒有騙取自己的錢財。不過一波未平一波又起，網上再爆出Chris疑似持有假學歷，以及疑似買畫作扮自己作品，令當事人鬧爆，罕有開口回應事件！