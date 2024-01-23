李龍基女友Chris上YouTuber訪問即席畫畫求洗白 IG突發文稱受恐嚇
Chris力騷大量還款證據 收恐嚇信決定法律追究
Chris昨日（22日）清空IG照片，竟連同李龍基的相片的del埋，當大家以為「爺孫戀」要玩完時，Chris於1月23日凌晨，上載多張銀行交易紀錄照片、片段以及畢業照，遂點解釋並公布會由法律追究！Chris騷出自己的銀行交易信息，並強調自己毫無遮蓋，而且在全額還款後，給債方額外轉帳的金額早遠超借的很多，希望一直指控佢借錢唔還的人都「光明正大的披露銀行交易紀錄」！最後Chris表示現今仍收到「受到死亡恐嚇和不實指控」，強調所有事情己全部交給法律處理，請大家不要再過度解讀。
Chris po出多張畢業相
關於Chris的學歷方面，Chris都po出多張畢業相，指自己雖然係無民航飛機執照，但係強調「學習民航法通航法的規則是基礎知識！」而且早前有關佢假造學歷一事，係一場誤會，該文件「Grey Eagle Flight Academy/Pacific West Aviation」只係佢用嚟諮詢的報價帳單，但大家錯誤解讀，而真實就讀的學校是PSA。
上爆料YouTuber訪問 即場畫畫！
對於Smart Travel頻道 KOL Tsar Pang瘋狂爆料，李龍基與Chris上埋頻道做訪問，Chris仲即場畫畫，展現自己真係識架，幾分鐘就將主持人畫咗出嚟，主持人奉勸大家唔好再「亂噏」了！Chris表示淘寶個賣家同佢講返原來係佢粉絲嚟，搞到Chris唔知好嬲定好笑了。
睇片：
網民唔收貨：小學級畫功 條片真係證明咗佢唔識
對於Chris的即場表演，唔少網民都唔收貨，指似小朋友畫畫多啲「小朋友畫畫」「唔該全程影住佢畫啦！畫得咁差都話靚？」「我3年班既孫女都畫得靚過佢，個鏡頭仲要轉嚟轉去」「佢證明咗佢真係唔識畫畫」「正道啲講句係好過畫火柴人既」「見到佢啲筆跡已知佢9黎」「有玩過少少速寫都知唔應該蹭線」「對，初學畫者未掌握大輪廓，就衝細節，結果要不斷補筆修正，導致線條斷續重複。即場咁樣一畫，反而證明畫者只係初學水平。夠膽即場獻醜，已經離奇；不過更匪夷所思嘅係，個youtuber竟然盲目讚好，護短護到離晒譜，已經完全失去公信力。」
鬧爆主持人轉軚快到追唔到佢車尾燈！
仲有網民質疑主持人係造馬，成個訪問似足洗白大會，而且早前影片先狂踩Chris，呢條片即刻轉晒軚，真係太快到追唔到佢車尾燈！「時間關係，已有一幅畫好左，然後鏡頭一轉閃一下」「對主持人極度失望！究竟佢地比咗幾多錢去收買主持人妳？」「尖銳嘅問題唔再問，同阿基哥9噏」「Tsar Pang 唔簡單，可以轉得咁快！」「洗白大會」「其實主持人妳知唔知自己做緊乜嘢」「好失望 取消訂閱」「一開始係你話佢唔識得畫畫，宜家你又話佢識，自打嘴巴」「支持pang三年未試過今次咁有點失望」「服咗你啦，之前咁樣話佢哋事隔一日可以轉晒面口」「狼狽為奸」「夾埋來呃人，不會再看她視頻」不過都有網民力撐主持人轉數快！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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