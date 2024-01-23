李龍基女友Chris上YouTuber訪問即席畫畫求洗白 IG突發文稱受恐嚇

73歲的李龍基與36歲未婚妻王青霞（Chris）的爺孫戀近日是非不斷，先是有YouTuber爆料指Chris學歷造假、淘寶買畫當自己作品、隨後又有美國徵婚、借錢唔還等事件。雖然Chris都不甘示弱馬上提出證據逐點反擊，仲上埋該YouTuber的頻道做訪問，以及清空IG照片，del晒同李龍基的相片。當大家以為「爺孫戀」要玩完時，Chris IG po出多個證據並指自己收到恐嚇信！