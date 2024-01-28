李龍基未婚妻再爆醜聞 被揭美國飛行學校無入讀記錄 多方面造假
李龍基未婚妻美國飛行學校證實無入讀記錄
李龍基未婚妻Chris曾曬出多張美國飛行學校Pacific States Aviation（PSA）的收據和證書。不過近日就有機構向證書上簽署的導師Rashid Yahya查證，該名導師證實PSA數據庫中並沒有Chris的記錄，亦表示對Chris沒有印象，更指有有可能就此採取法律行動。
Chris 曾經上傳過多張畢業照：
聲稱完成北航EMBA課程 職員指無印象
此外，Chris更曾經在IG曬出北京航天大學EMBA的考卷，表示自己在2017年完成北航EMBA課程，不過北航大學的職員就表示EMBA最後一屆課程在2015年開學，2016/17年度的課程早已停止招生，該名職員亦同樣表示對Chris無印象。
史丹福學位、「國家科學獎」真偽受質疑 即刻改口自辯
另外，Chris亦曾經展示過美國史丹福大學畢業證書和「國家科學技術進步獎」一等獎證書，不過經過翻查後被發現全有造假之嫌時，Chris就即刻改口自辯。曾經聲稱有美國史丹福大學「Mechanical Engineering in Computer Science」學位的Chris，就改口指其課程為史丹福大學的短期課程；而對於「國家科學技術進步獎」證書造假一事，Chris就改口指證書為朋友改圖，但就堅持自己的確有參加相關學習項目。
Chris被爆6年前嫁美國軍人
Chris除了多個學歷證明疑似造假之外，昨日YouTuber「無糧軍師Water」在個人頻道公開Chris舊照，包括Chris拿著「Bride to be」王冠的自拍照和與美國軍人的親吻照，其中一張照片更能看到台上有戒指盒。雖然李龍基曾經在訪問中表示與Chris在2018年開始交往，但「無糧軍師Water」所公開的照片則是在2018年10月拍攝，令網民都認為李龍基被派綠帽！
李龍基還原時間線堅持冇帶綠帽
不過李龍基就對Chris非常有信心，回應指知道該名美國軍人為Chris的前男友，而對方亦曾經向Chris求婚，但就遭Chris拒絕，並在2019年正式分手。李龍基更還原時間線，力證自己冇帶綠帽。李龍基指雖然與Chris在2018年9月於鳳凰城重遇，但在2019年的8月才在一起，而Chris亦在同年4月後就再也沒有回到美國，疫情期間亦難以出境，所以一定沒有與前度再見面。李龍基怒斥有些人為了微薄的課金，而不求真相、不分青紅皂白地故意摸黑，所以覺得自己有必要站出來，為未婚妻Chris還一個清白。
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