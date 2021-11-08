70歲李龍基自爆執飛機疑誤闖結界 仆到頭破血流 嫩妻嚇到跪地喊
文：東方新地 ｜圖：無綫娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖庫 、[email protected]楊柳青、[email protected]
李龍基放飛機遇怪事
李龍基日前出席萬聖節活動，分享早前與太太Chris去郊外玩遙控飛機時遇到的一件奇異事件，他表示遙控飛機失控墜落，平時他不會去執，會由一些壯年的朋友代勞，但這次他帶著太太去執，執到飛機卻搵唔到出路，更一度懷疑誤闖結界。
最後搵朋友打救
李龍基接受TVB娛樂新聞台訪問時說：「我搵完架飛機出唔返嚟……喺個好細嘅範圍行來行去，爬山爬到筋疲力盡，冇辦法喇，絕望到想打999，都係唔好，試下打畀我個朋友睇下佢救唔救到我，原來個朋友距離我出事嘅地點好近，真係好神奇！」
心痛連累老婆
搵唔到回頭路驚惶未定，李龍基更不慎跌倒，嚇到嫩妻失魂落魄，李龍基續說：「當我朋友搵到我之後，我哋要過條溪澗，可能真係體力不支，跣一跣，個頭砰一聲撼落嚿石度，當時好恐怖，我成塊面成身都係血，撼到鼻都流血……嚇到我老婆直情跪喺度喊，我都好心噏，累到佢。」李龍基竟然冇去醫院，在遙控飛機會坐一陣抹乾啲血就算！
被爆揸法拉利登台顯富貴
無綫綜藝節目《代溝關注組》早前邀得李龍基、肥媽及魯振順成為長輩組嘉賓，當主持區永權問到長輩組：「以前做歌手賺錢係唔係容易得多？」肥媽竟然大爆李龍基最賺到錢，肥媽說：「佢做一個月就夠買一層樓啦！係都要我拆穿你！」她繼續說：「離譜，唱夜店嘅歌王就係基哥，1夜9場真係唔係講笑。佢住利物浦隔離，『離晒譜』呀！你知唔知佢外號係咩？墳場姑爺，『溝死女』呀！」而李龍基也沒有否認，只謙虛說：「時勢造英雄，咁啱有需要，我咪焗住做囉。四千蚊一個月，一晚唱四個鐘。」而主持張秀文就好奇問：「嗰時一層樓幾錢？」肥媽：「萬幾啦。」一班年輕後生仔即嘩然：「唱兩日就買到層樓！」
70歲李龍基低調娶30歲嫩妻
70歲的李龍基娛樂圈打滾幾十年，有「御用皇帝」之稱，演得皇帝多，就連再婚都揀嫩妻，之前有傳其第二任妻子細他三十幾年，早前李太Chris Wong意外曝光，目測年約30歲，仲細過李龍基與前妻所生、已年過40歲的女兒。李龍基近年拍劇開工都帶住Chris在身邊，仲把名下7個物業都轉去嫩妻名下，愛得愈來愈高調。
女兒比嫩妻大十年
早前Chris贈畫給女藝人楊柳青，令其「真面目」意外見光。李龍基與第一任太太育有兩女一子，孫都有兩個，不過Chris比起李龍基與前妻所生的女兒，還要年輕十年，實在是「爺孫戀」。
業餘畫家喜歡贈畫交友
原來Chris畫功了得，曾為不少圈中人繪畫人像，例如石修父子、林夏薇、Uncle Ray等；早前Chris再向女星楊柳青送畫，楊在IG分享和兩人的合照，網民驚嘆李太充滿少女味。形容Chris為「索爆人妻」並不誇張，她的IG除了有其畫作外，還有生活照，動靜佳宜的她亦喜歡潛水，穿上比堅尼身型fit到爆。
名下7物業全歸老婆名下
李龍基接受訪問時大讚老婆畫功勁，尤其畫他畫得非常神似。提到去年Chris小產，李龍基說一切隨緣：「我都咁嘅年紀，唔知仲有幾多日子，我依家嘅心態係順其自然，唔強求，我都成日同太太講我會『走』先過佢，佢傻到話到時會同我一齊『走』，正傻女。」李龍基更將名下7個物業全歸老婆名下。談及何時與前妻離婚及再婚，李龍基不願多談，只說一紙婚書，唔代表一世，若時機到，緣份就會出現。他只透露太太在美國長大，考獲飛機師牌，亦喜歡他在台上唱歌，曾經花逾1,600元港幣買下其唱片《豹子膽》轉贈他，令他非常開心。
深圳買樓藏嫩妻
二十年前李龍基已洞悉先機，在深圳買優質樓投資，並與嫩妻定居當地，現持有6層樓收租，做包租公的收入本已夠生活有凸，不過早年《深宮計》效應令李龍基人氣急升，登台爆騷有錢繼續搵。
專攻優質樓
李龍基投資有道，全靠買內地樓致富，他說：「近年我一直住喺深圳，仲開始投資買深圳樓，咁多年keep住唱歌登台，試過十八個月内去咗六次美國、三次英國、三次澳洲同四次大馬，賺番嚟嘅錢就投資深圳樓，當年有好多朋友話我傻，覺得買深圳樓收租好冒險，但我好有冒險精神，只會買地段好嘅優質盤，亦證明咗我當年嘅決定好正確，嗰時我用100萬可以買到一個四百幾呎嘅優質屋苑單位，依家已經升咗好多倍，每個單位月租可以收七千幾蚊，回報率好高，托賴有能力買幾層樓畀老婆收租，等佢有啲細藝。」