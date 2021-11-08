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70歲李龍基自爆執飛機疑誤闖結界 仆到頭破血流 嫩妻嚇到跪地喊

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撰文：東方新地

70歲李龍基日前與一班好友及嫩妻Chris Wong慶祝其70歲大壽，曾說過怕自己先走一步，所以將名下7個物業全歸年約30歲現任太太Chris Wong名下的李龍基，日前出席公開活動受訪時，重提早前懷疑與嫩妻一齊誤入結界，又一夫妻共患難經歷！

文：東方新地 ｜圖：無綫娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖庫 、[email protected]楊柳青、[email protected]

李龍基放飛機遇怪事

李龍基日前出席萬聖節活動，分享早前與太太Chris去郊外玩遙控飛機時遇到的一件奇異事件，他表示遙控飛機失控墜落，平時他不會去執，會由一些壯年的朋友代勞，但這次他帶著太太去執，執到飛機卻搵唔到出路，更一度懷疑誤闖結界。

剛於11月1日生日的李龍基，有大班好友陪住慶祝70歲大壽。（圖片來源：Facebook@李龍基）
剛於11月1日生日的李龍基，有大班好友陪住慶祝70歲大壽。（圖片來源：[email protected]李龍基）
個髮型似足壽包的李龍基，與細三十幾年的內地太太Chris Wong。（圖片來源：Facebook@李龍基）
個髮型似足壽包的李龍基，與細三十幾年的內地太太Chris Wong。（圖片來源：[email protected]李龍基）

最後搵朋友打救

李龍基接受TVB娛樂新聞台訪問時說：「我搵完架飛機出唔返嚟……喺個好細嘅範圍行來行去，爬山爬到筋疲力盡，冇辦法喇，絕望到想打999，都係唔好，試下打畀我個朋友睇下佢救唔救到我，原來個朋友距離我出事嘅地點好近，真係好神奇！」

李龍基重提早前放遙控飛機疑誤入結界。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
李龍基重提早前放遙控飛機疑誤入結界。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
李龍基合十表示託賴，最後能與太太行返出來。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
李龍基合十表示託賴，最後能與太太行返出來。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

心痛連累老婆

搵唔到回頭路驚惶未定，李龍基更不慎跌倒，嚇到嫩妻失魂落魄，李龍基續說：「當我朋友搵到我之後，我哋要過條溪澗，可能真係體力不支，跣一跣，個頭砰一聲撼落嚿石度，當時好恐怖，我成塊面成身都係血，撼到鼻都流血……嚇到我老婆直情跪喺度喊，我都好心噏，累到佢。」李龍基竟然冇去醫院，在遙控飛機會坐一陣抹乾啲血就算！

李龍基向鏡頭展示傷勢，不過真係疤痕都唔見一條，只見皺紋。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
李龍基向鏡頭展示傷勢，不過真係疤痕都唔見一條，只見皺紋。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
李龍基表示最心痛係連累老婆為佢擔驚受怕。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
李龍基表示最心痛係連累老婆為佢擔驚受怕。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

網民留言勁抵死

李龍基自爆與嫩妻疑誤入結界，搞到老婆當場喊，網民在社交網的留言勁有創意，有人話李龍基其實只係入咗花叢，亦有人指阿基嫂喊早咗！

李龍基自爆執飛機疑誤闖結界 仆到頭破血流 嫩妻嚇到跪地喊

李龍基自爆執飛機疑誤闖結界 仆到頭破血流 嫩妻嚇到跪地喊

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被爆揸法拉利登台顯富貴

無綫綜藝節目《代溝關注組》早前邀得李龍基、肥媽及魯振順成為長輩組嘉賓，當主持區永權問到長輩組：「以前做歌手賺錢係唔係容易得多？」肥媽竟然大爆李龍基最賺到錢，肥媽說：「佢做一個月就夠買一層樓啦！係都要我拆穿你！」她繼續說：「離譜，唱夜店嘅歌王就係基哥，1夜9場真係唔係講笑。佢住利物浦隔離，『離晒譜』呀！你知唔知佢外號係咩？墳場姑爺，『溝死女』呀！」而李龍基也沒有否認，只謙虛說：「時勢造英雄，咁啱有需要，我咪焗住做囉。四千蚊一個月，一晚唱四個鐘。」而主持張秀文就好奇問：「嗰時一層樓幾錢？」肥媽：「萬幾啦。」一班年輕後生仔即嘩然：「唱兩日就買到層樓！」

代溝關注組｜李龍基被肥媽爆揸法拉利登台 7物業全歸30歲嫩妻名下
無綫綜藝節目《代溝關注組》日前邀得李龍基、肥媽及魯振順成為長輩組嘉賓。（圖片來源：《代溝關注組》截圖）
代溝關注組｜李龍基被肥媽爆揸法拉利登台 7物業全歸30歲嫩妻名下
李龍基被肥媽大爆當年揸法拉利登台及「唱兩日賺一層樓」的威水史，十分富貴。（圖片來源：《代溝關注組》截圖）
代溝關注組｜李龍基被肥媽爆揸法拉利登台 7物業全歸30歲嫩妻名下
節目中肥媽再爆李龍基外號：「墳場姑爺，『溝死女』呀！」（圖片來源：《代溝關注組》截圖）
代溝關注組｜李龍基被肥媽爆揸法拉利登台 7物業全歸30歲嫩妻名下
李龍基的吸金能力令一班年輕後生仔嘩然。（圖片來源：《代溝關注組》截圖）

70歲李龍基低調娶30歲嫩妻

70歲的李龍基娛樂圈打滾幾十年，有「御用皇帝」之稱，演得皇帝多，就連再婚都揀嫩妻，之前有傳其第二任妻子細他三十幾年，早前李太Chris Wong意外曝光，目測年約30歲，仲細過李龍基與前妻所生、已年過40歲的女兒。李龍基近年拍劇開工都帶住Chris在身邊，仲把名下7個物業都轉去嫩妻名下，愛得愈來愈高調。

李龍基
李龍基為了嫩妻Chris，刻意打扮年輕顯活力。（圖片來源：楊柳青IG）
李龍基
楊柳青於社交網大晒靚相，見她與一女子並列合照，透露是由「Chris」親手畫的，令網民推測該女子正是李龍基太太。（圖片來源：楊柳青IG）

女兒比嫩妻大十年

早前Chris贈畫給女藝人楊柳青，令其「真面目」意外見光。李龍基與第一任太太育有兩女一子，孫都有兩個，不過Chris比起李龍基與前妻所生的女兒，還要年輕十年，實在是「爺孫戀」。

李龍基
李龍基與Chris雖然年紀相差一大截，但無阻二人相戀，拍拖四、五年後決定結婚。（圖片來源：Chris IG）
李龍基
翻查Chris的社交網，見她打扮青春、高貴大方，還有性感一面。（圖片來源：Chris IG）

業餘畫家喜歡贈畫交友

原來Chris畫功了得，曾為不少圈中人繪畫人像，例如石修父子、林夏薇、Uncle Ray等；早前Chris再向女星楊柳青送畫，楊在IG分享和兩人的合照，網民驚嘆李太充滿少女味。形容Chris為「索爆人妻」並不誇張，她的IG除了有其畫作外，還有生活照，動靜佳宜的她亦喜歡潛水，穿上比堅尼身型fit到爆。

李龍基
長髮飄飄的Chris是業餘畫家。（圖片來源：Chris IG）
李龍基
早前Chris畫了一幅畫送給Uncle Ray。（圖片來源：Chris IG）

 

名下7物業全歸老婆名下

李龍基接受訪問時大讚老婆畫功勁，尤其畫他畫得非常神似。提到去年Chris小產，李龍基說一切隨緣：「我都咁嘅年紀，唔知仲有幾多日子，我依家嘅心態係順其自然，唔強求，我都成日同太太講我會『走』先過佢，佢傻到話到時會同我一齊『走』，正傻女。」李龍基更將名下7個物業全歸老婆名下。談及何時與前妻離婚及再婚，李龍基不願多談，只說一紙婚書，唔代表一世，若時機到，緣份就會出現。他只透露太太在美國長大，考獲飛機師牌，亦喜歡他在台上唱歌，曾經花逾1,600元港幣買下其唱片《豹子膽》轉贈他，令他非常開心。

李龍基
李龍基哥娶得靚嬌妻，難怪要將她「低調收埋」極少放閃。（圖片來源：Chris IG）
Chris不時化身「跟得夫人」陪李龍基到電視城拍劇，又曾與新劇《十月初五的月光》的一班演員胡鴻鈞、何依婷及羅天宇等合照。（圖片來源：Chris IG）
Chris不時化身「跟得夫人」陪李龍基到電視城拍劇，又曾與新劇《十月初五的月光》的一班演員胡鴻鈞、何依婷及羅天宇等合照。（圖片來源：Chris IG）

深圳買樓藏嫩妻

二十年前李龍基已洞悉先機，在深圳買優質樓投資，並與嫩妻定居當地，現持有6層樓收租，做包租公的收入本已夠生活有凸，不過早年《深宮計》效應令李龍基人氣急升，登台爆騷有錢繼續搵。

本刊記者曾直擊李龍基由深圳福田的寓所，搭地鐵去落馬洲過關來港工作，原來他已定居深圳近二十年。（圖片來源：東方新地）
本刊記者曾直擊李龍基由深圳福田的寓所，搭地鐵去落馬洲過關來港工作，原來他已定居深圳近二十年。（圖片來源：東方新地）
李龍基離開位於深圳市福田區的寓所，推住個細箧在街頭遊走，可能做得皇帝多，行起路來腰骨挺直甚有氣勢。（圖片來源：東方新地）
李龍基離開位於深圳市福田區的寓所，推住個細箧在街頭遊走，可能做得皇帝多，行起路來腰骨挺直甚有氣勢。（圖片來源：東方新地）

專攻優質樓

李龍基投資有道，全靠買內地樓致富，他說：「近年我一直住喺深圳，仲開始投資買深圳樓，咁多年keep住唱歌登台，試過十八個月内去咗六次美國、三次英國、三次澳洲同四次大馬，賺番嚟嘅錢就投資深圳樓，當年有好多朋友話我傻，覺得買深圳樓收租好冒險，但我好有冒險精神，只會買地段好嘅優質盤，亦證明咗我當年嘅決定好正確，嗰時我用100萬可以買到一個四百幾呎嘅優質屋苑單位，依家已經升咗好多倍，每個單位月租可以收七千幾蚊，回報率好高，托賴有能力買幾層樓畀老婆收租，等佢有啲細藝。」

李龍基
出騷歌王變成深圳樓王，李龍基可以印印腳退休享清福。（圖片來源：東方新地）
李龍基
李龍基表示仔女已長大可以自立，而他的人生目標就最緊要開心，無論工作定生活，都會揀自己鍾意嘅去做，難怪會再娶個令自己賞心悅目的老婆。（圖片來源：東方新地）

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