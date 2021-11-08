70歲李龍基自爆執飛機疑誤闖結界 仆到頭破血流 嫩妻嚇到跪地喊

70歲李龍基日前與一班好友及嫩妻Chris Wong慶祝其70歲大壽，曾說過怕自己先走一步，所以將名下7個物業全歸年約30歲現任太太Chris Wong名下的李龍基，日前出席公開活動受訪時，重提早前懷疑與嫩妻一齊誤入結界，又一夫妻共患難經歷！

文：東方新地 ｜圖：無綫娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖庫 、[email protected]楊柳青、[email protected]