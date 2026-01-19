李龍基火速反擊「重婚」事件 指責KOL「亂噏」揚言：告到佢甩肺

75歲李龍基與39歲王青霞的戀情告吹後，風波持續發酵！YouTuber「導遊哥哥」Hugo再度出招，聲稱掌握關鍵證據質疑基哥與第二任內地太太一直未離婚，更直斥他為「失德基」根本無心迎娶王青霞。豈料基哥火速回應狠批對方「亂噏」，強調本名並非「李浩基」而是「李洪基」，更揚言要「告到佢甩肺」，事件愈鬧愈大！