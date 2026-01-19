李龍基火速反擊「重婚」事件 指責KOL「亂噏」揚言：告到佢甩肺
75歲李龍基與39歲王青霞的戀情告吹後，風波持續發酵！YouTuber「導遊哥哥」Hugo再度出招，聲稱掌握關鍵證據質疑基哥與第二任內地太太一直未離婚，更直斥他為「失德基」根本無心迎娶王青霞。豈料基哥火速回應狠批對方「亂噏」，強調本名並非「李浩基」而是「李洪基」，更揚言要「告到佢甩肺」，事件愈鬧愈大！
導遊哥哥再爆料指基哥涉重婚罪
「導遊哥哥」Hugo展示一張疑似含有男女雙方名字及證件號碼的截圖，相中顯示男方姓名為「李浩基」，女方為卓X霞，兩人於1998年3月12日辦理結婚，業務狀態清楚列明為「辦結」，代表兩人的婚姻關係至今在內地依然有效。Hugo質疑李龍基尚未離婚，若再娶王青霞恐干犯「重婚罪」，指他根本冇心娶對方，更直斥基哥為「失德基」。這個爆料一出即引起網民熱議，紛紛質疑基哥的誠信問題。
李龍基澄清本名非李浩基狠批對方呃課金
不過事件出現疑點，李龍基曾在訪問中透露自己本名叫「李洪基」，他指當年初入行時經理人梁泊濤為他改了「李龍基」這個響亮的藝名，而「李浩基」這個名字在過往訪問中從未被提及過。基哥回應傳媒時直言，若該YouTuber在香港會「告到佢甩肺」，強調自己本名並非「李浩基」而是「李洪基」，指對方「亂噏」呃課金，卻令基哥本人蒙上損失，商演被取消，故他會先徵詢內地法律意見考慮向對方提告。
基哥強調7年前已離婚更送足8層樓
基哥又表示自己前妻卓海霞有香港身份證，二人2019年已於香港離婚，手續搞得清清楚楚，不但「七層樓」亦在對方手上，連第八層香港物業都已轉讓對方。他強調離婚手續完全合法，絕對沒有重婚問題，更指自己對前妻非常慷慨，送出的物業價值不菲。基哥的回應顯示他對這次指控相當憤怒，認為對方是惡意中傷，影響了他的名聲和工作。
網民反應兩極化討論持續發酵
事件在網上引起激烈討論，有網民支持基哥澄清，認為「導遊哥哥」應該核實資料才爆料，「搞錯名都敢出嚟講，真係唔專業」。但亦有網民質疑基哥的解釋，「點解會有李浩基呢個名出現？總有原因啦」、「如果真係清白點解咁激動」。部分網民更關注基哥會否真的提告，「睇下基哥會唔會真係告佢，定係講嚇咋」。整個風波令基哥的形象再受打擊，而「導遊哥哥」亦面臨法律風險，事件發展備受關注。
圖片來源：東方新地、HOYTV、FB@李龍基國際歌迷會 Li Lung Kay Fans Club、導遊哥哥@YouTube、YouTube@導遊哥哥資料或影片來源：原文刊於新假期