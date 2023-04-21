李龍基撐女友非拜金女 預告香港註冊隨時生多件
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李龍基近日在TVB熱播劇《法言人》中，飾演馬國明的爸爸發叔，在劇集開首，雖然已一頭白髮仍要上演墮樓戲份，最近一集更仍然有個創業夢，更去做步兵參考，希望創一個外賣王國。而現實中今年已年屆72歲的李龍基，仍然有心有力，表明今年內會與細36年的女友Chris結婚。今日劇集在油塘一商場舉行宣傳活動，李龍基即表示要為女友澄清，更直言自己已活了一把年紀不是蠢人，認為女友不是貪圖富貴名利之人。
默認名下物業成功轉名給女友
早年有傳李龍基將名下7個物業都轉到女友Chris名下，在訪問中被問到是否已轉移成功，李龍基未有正面回應，只說這些報道已是很久之前的事，似乎默認已為女友未來生活做好一切打算。
晒現金被誤會炫富 代女友澄清
Chris一早已融入李龍基的朋友圈子，朋友都對她讚不絕口，認為她為人隨和亦十分好傾，李龍基則最愛Chris為人夠真。由於早前Chris轉貼朋友的手袋裝住大批現金的相片，被網友誤會是她在炫富，結果更引來不少批評聲音，雖然後來Chris已作出澄清是轉貼圖片，但仍引來質疑Chris貪圖富貴名利的攻擊，李龍基即趁今次機會為女友澄清，他直言：「我自己感覺到活到今時今日，都唔係一個蠢人。」表明信任女友並非拜金女。
等未來外父外母由美回港
至於婚事方面，李龍基就透露原定北上與Chris的父母商討婚禮事宜，不過近日對方有事飛到美國一段時間，要五至六月才會回來，到時可以安排見面，傾談緍事細節。李龍基更充滿信心認為問題應該不大，並會選擇香港註冊。
生小朋友一切隨緣
李龍基早前接受訪問時已表明與女友Chris的性生活十分協調，又指這四年拍拖時間二人從未分離。女友今年才36歲，已育有兩女一子的李龍基今再被問到婚後會否想生小朋友，他即表示一切隨緣，有沒有小朋友都不太介懷。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒圖片庫