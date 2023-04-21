李龍基撐女友非拜金女 預告香港註冊隨時生多件

李龍基近日在TVB熱播劇《法言人》中，飾演馬國明的爸爸發叔，在劇集開首，雖然已一頭白髮仍要上演墮樓戲份，最近一集更仍然有個創業夢，更去做步兵參考，希望創一個外賣王國。而現實中今年已年屆72歲的李龍基，仍然有心有力，表明今年內會與細36年的女友Chris結婚。今日劇集在油塘一商場舉行宣傳活動，李龍基即表示要為女友澄清，更直言自己已活了一把年紀不是蠢人，認為女友不是貪圖富貴名利之人。