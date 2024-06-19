李龍基未婚妻王青霞判刑25個月 庭上3度激動大喊兼重申1承諾
李龍基庭上3度激動大喊
在等待開庭的過程中，李龍基同大律師盧敏儀坐在旁聽席上交談，睇落似乎心情唔錯。不過當李龍基睇見未婚妻王青霞被帶到犯人欄時，情緒就突然出現劇烈起伏，更3度在庭上激動地大喊，並用紙巾擦拭眼淚，手緊握成拳。
王青霞終判刑25個月
王青霞在庭上承認了五項罪行，包括違反逗留條件、使用虛假文書、管有虛假文書、對入境事務主任作出虛假申述以及在香港逗留期間從事僱傭工作。最終獲法官判處25個月的刑期，而李龍基離開法庭時冇回應任何提問，只係邊行邊表示唔會上訴，更再次向大家承諾：「一定會娶佢。」
73歲李龍基未婚妻王青霞再增一項控罪！法庭外哽咽承諾：我係唔會變
73歲李龍基與36歲未婚妻王青霞（Chris）呢段「爺孫戀」一直不被外界看好，未婚妻Chris早前因涉嫌逾期居留及使用偽造文件等六項罪名，正面臨入境處的起訴。今日，控方在庭上對王青霞增加了一項控罪，指控她違反入境條例，非法留港工作。法官決定把案件押後至5月28日再審，王青霞將繼續被還押。
李龍基法庭外情深款款
李龍基攜帶文件袋，出現在沙田裁判法院，準備聆聽與未婚妻王青霞（Chris）相關的案件聽審。李龍基在法庭外接受媒體訪問時，談到昨晚只睡了短短兩個小時，但他表示自己「瞓得唔錯」。他今日特意穿上鮮艷的恤衫，希望在庭審中給予未婚妻明顯的支持。談及與未婚妻的關係，李龍基不禁哽咽，淚水和鼻涕交織流下。他表示，過去幾個月，除了必要的工作行程，他每天都會去探望王青霞，希望她能感到安心：「我係佢最大嘅支持。」。
李龍基對未婚妻的堅定承諾：我係唔會變嘅
李龍基透露，Chris每天都會寫信給他，他感到非常動容。他提到，有一次Chris看到外界的報導，誤以為他要拋棄她，李龍基於是極力澄清：「我要畀佢知，我唔會！我對燈火發誓，我同佢講係唔會，我叫佢唔好睇人哋啲嘢，嗰啲係亂咁寫，我係唔會變嘅！」他強調自己對未婚妻的承諾是堅定不移的。
李龍基透露將前往澳洲開工
李龍基還透露，他將於5月28日再次出庭，之後會前往澳洲開工，預計在當地停留約10天。經歷今次共患難事件後，基哥指與Chris的感情有所昇華，仲透露：「佢依家每日寫一封信畀我。」
王青霞被入境處扣留 最高刑罰監禁2年+5萬元
據悉，王青霞以內地旅客身份留港，於2月18日因逾期居留而被捕，而根據香港法例《入境條例》（第115章）第41條，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，一經定罪後，最高可判罰款港幣5萬元及監禁2年。報道亦指出，王青霞將會被落案起訴，2月20日在沙田裁判法院提堂。
王青霞被控6罪保釋被拒
被控逾期居留等6罪的王青霞於20日早上由入境處車輛押送至沙田裁判法院提堂，辯方欲替其保釋，但遭裁判官拒絕。案件押後至4月16日再訊，另於2月28日作保釋覆核申請。被告王青霞的6項控罪包括：為取得入境證而作出虛假陳述、使用虛假文書、向入境處主任作出虛假陳述、管有虛假文書，以及2條違反逗留條件等。
李龍基廣州返港急急腳探未婚妻
李龍基為了見未婚妻急急改行程，從廣州搭乘21日早上的直通車匆忙返回香港，早上又收到了懲教署的通知，要求他在12時前前往大欖女懲教所辦理身份核實手續，以便盡快與未婚妻見面。今晨李龍基乘搭高鐵由內地返港，現身高鐵站時神情嚴肅，招牌粉紅瀏海失蹤，拖著行李現身的他立刻被大批等候的媒體包圍，當被問及是否有Chris購買日用品時，他表示沒有。當問及他是否接到入境處的調查通知時，李龍基表示沒有收到，他又表示，如果王青霞被遣返，只能接受現實，他更一度講到泛淚，表示未婚妻的家人仍然不知道她的情況。
李龍基又坦言，沒想到王青霞的案情會這麼嚴重，原本以為她只是因為逾期居留的小問題，完全不知道她的文件是偽造的，也從未見過她的任何證書。他表示作為未婚夫，未婚妻平時說什麼他都相信，又稱如果對她什麼都不信、什麼都要核實，那對她來說是很傷害她的，所以王青霞說什麼都選擇相信她。李龍基再次強調他並不氣未婚妻，只是對未婚妻沒有與自己商量過而感到生氣。
李龍基對天發誓未婚妻並不貪錢
對於未婚妻被捕，李龍基表示不排除有人檢舉她的可能性，並指出一直以來有許多大大小小的傳媒和YouTuber對她心存嫉妒並針對她，又稱「有啲人得閒會咁做」。至於被網民嘲他與Chris之間的「父女戀」建立在金錢基礎上，基哥舉起手中的麥克風表示發誓：「我當住藍天白雲發誓，我同佢咁多年，佢從來無喺我身上搵過一個斗零，只不過我啲錢從來都放喺屋企，你買乜咪攞，但佢唔會攞多，都係攞一百幾十買嘢，最多都係千零蚊，咁多年若發覺佢為錢，唔會發展到而家。」他再次強調現在自己沒有房子，而且名下沒有任何財產，並再澄清沒有給女方7層樓，而是給了前妻。李龍基亦表示，現在與王青霞無論如何都要在內地結婚，因為她出監後仍然要立即被遣返出境，唯有以後一同在內地居住。他又承諾一定會娶對方，更激動地講到喊。