李龍基未婚妻王青霞判刑25個月 庭上3度激動大喊兼重申1承諾

73歲李龍基的未婚妻王青霞Chirs，早前因涉嫌使用虛假文件及作出虛假陳述等罪行還押候審。而王青霞的案件今日（19日）在沙田裁判法院受審，李龍基就身穿鮮艷的桃紅色恤衫，於早上約八點四十五分抵達法庭。不過當李龍基面對記者提問時，就只係微笑以及點頭，冇作太多回應。但係李龍基就喺庭上3度崩潰大喊，得知未婚妻被判刑時更重申之前許下嘅承諾……

