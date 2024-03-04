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李龍基淚灑舞台 重提未婚妻被扣留吐4字心聲

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在愛情路上，李龍基對的未婚妻王青霞（Chris）的深情令人動容。面對愛人官非纏身，基哥亦好快重拾心情，昨日在《黃大仙騰龍飛躍嘉年華》的舞台上，以壓軸嘉賓身份出現，不過他在台上憶起Chris時，再度眼濕濕⋯⋯

基哥幽默搞氣氛：年齡之嘛數字嚟

李龍身穿紫色西裝、頭戴紅色牛仔帽，他的每一句話、每一個動作都牽動著現場觀眾的心。他的演出充滿了情感，即使在技術故障出現時，他也能以幽默的方式與觀眾互動，展現了他的專業與執生能力。基哥更在台上分享了他的人生哲理，與台下觀眾開玩笑，：「無所謂，做人最緊要乜都唔好理！年齡之嘛數字嚟，最緊要係心境！我今年都38啦！」

基哥心繫未婚妻提起Chris眼濕濕

接下來，基哥唱出一首英文歌，基哥的表現依然充滿魅力，吸引了兩名女士向他遞上利是！當他唱至歌曲尾段時，突然眼濕濕眼泛淚光，在情感最為脆弱的時刻，基哥依然堅持完成演出：「其實大家都知咩事發生，我希望佢……早啲……」。台下觀眾鼓勵他：「加油基哥」，基哥回應：「多謝、多謝」。基哥在唱出《獅子山下》後，就說：「唔好睇啲負面新聞，好唔好？」讓人不禁為之動容。

（圖片來源：）
當他唱至歌曲尾段時，突然眼濕濕眼泛淚光！（圖片來源：YouTube截圖）
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基哥的表現依然充滿魅力，吸引了兩名女士向他遞上利是！（圖片來源：YouTube截圖）
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在情感最為脆弱的時刻，基哥依然堅持完成演出（圖片來源：YouTube截圖）

改用作品說話推出新歌《雲淡清風》兼搞「好Sing之夜」

在這段艱難時期，李龍基並沒有停止他的音樂創作。他透露自己最近創作了一首新歌《雲淡清風》，並希望大家能夠關注。這首歌曲是他與盧永強共同作詞的成果，目前正處於後期製作階段。李龍基表示：「我想表達一種意識，其實我個人都係好鍾意低調平淡，因為我覺得平淡真係是福。」而且基哥原來在3月26日出騷唱歌大搞「好Sing之夜」，仲唔平架要$4,000一席。

連日來的舉動，網友質疑Chris只是一個宣傳工具，實際基哥要搞騷。「原來係 宣傳黎 Chris辛苦了」「wow計算基，好嘢」「真系又食又令WOR基哥，渣乾渣淨」

李龍基
基哥更希望各位關心他的音樂作品，決定用作品說話（圖片來源：TVB
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（圖片來源：宣傳照）

李龍基解釋新歌創作理念：好鍾意低調平淡

被問到新歌是否自己的寫照，他說：「寫咗好耐㗎喇！曲係自己作，盧永強同我寫嘅，當然我俾咗個意思佢，呢首歌都做咗幾個月，多謝大家關心！」至於是否想獻給Chris，他就再次表示不發表任何關於愛人的事。在這段困難時期，李龍基更加珍惜健康與平凡的生活。他坦言自己一向視金錢為身外物，認為健康和平安才是最重要的。他透露自己會繼續保持運動，並表示：「我做人一向都係金錢身外物，最緊要身體健康，keep住做返運動，早一輪個個朋友見到我都話好頹，身體弱咗好多，呢樣嘢事實係咁講。我相信會振作返，多謝各位！」

李龍基
基哥與Chris（圖片來源：youtube＠TVB 娛樂新聞台）

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圖片來源：YouTube截圖、TVB、宣傳照、youtube＠TVB 娛樂新聞台

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