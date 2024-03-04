李龍基淚灑舞台 重提未婚妻被扣留吐4字心聲

在愛情路上，李龍基對的未婚妻王青霞（Chris）的深情令人動容。面對愛人官非纏身，基哥亦好快重拾心情，昨日在《黃大仙騰龍飛躍嘉年華》的舞台上，以壓軸嘉賓身份出現，不過他在台上憶起Chris時，再度眼濕濕⋯⋯