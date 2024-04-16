73歲李龍基法庭外淚灑力撐未婚妻 哽咽承諾：我係唔會變嘅！

73歲李龍基與36歲未婚妻王青霞（Chris）呢段「爺孫戀」一直不被外界看好，未婚妻Chris早前因涉嫌逾期居留及使用偽造文件等六項罪名，正面臨入境處的起訴。今日，控方在庭上對王青霞增加了一項控罪，指控她違反入境條例，非法留港工作。法官決定把案件押後至5月28日再審，王青霞將繼續被還押。