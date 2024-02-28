李龍基未婚妻保釋覆核突有變動！網民踢爆：一早計劃好

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）被控以逾期居留、作出虛假陳述、使用虛假文書等六項罪名，目前正須還押候訊。全城關注他們一舉一動！直至24日，基哥突然改變態度，拒絕接受任何媒體訪問，而今天（28日）原本是王青霞保釋覆核的申請日，亦突然有所變動！