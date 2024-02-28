李龍基未婚妻保釋覆核突有變動！網民踢爆：一早計劃好
突然取消保釋覆核申請？網民：一早計劃好
今天（2月28日）原本是王青霞保釋覆核的申請日，但在昨日（27日）突然傳出取消申請的消息，繼續還押侯審。儘管未婚妻的案件複雜多變，基哥的支持卻從未改變。今早，他再次踏入懲教所，這已是他連續第8天探望Chris，無論風吹雨打，都堅持與未婚妻同舟共濟。
不過網民就認為今次突然取消申請的消息，是基哥已經計劃好的事情，還指基哥慳得就慳「老江湖扮哂野」「李龍基:計畫通」「慳得就慳」「坐住先 又有私飯食 又有得探」「坐到4月」「明知入硬就緊係唔保喇」「過期居留坐完都要即時遣返。返到去好多時都要羈留再罰金」「太屈基」
基哥突然改變態度 保持沉默 林作：時機剛好
儘管媒體試圖探問李龍基與未婚妻的近況，但基哥自24日後開始改變態度，堅決不願透露有關未婚妻的事情。在昨日離開懲教所時，基哥突然對著媒體發表聲明：「各位廣大嘅市民，各位親愛嘅傳媒，好多謝你哋關心我同埋Chris嘅事，咁我今日喺度就做一個終極回應，點解呢！因為唔想大家咁辛苦，天寒地冷仲要喺度等我。」他接著表示：「但係見到各位咁辛苦，我自己都有少少唔好意思，所以我喺度再重申一次，從今日開始，從此一刻開始就唔會作任何回應，希望大家諒解，希望各位保重身體，多謝各位！」這番話語顯示出基哥對於這起事件的態度已經轉變，決定不再對外界的關注作出任何回應。而林作亦分析時機剛好，因為要上庭保釋申請。
著CELINE衛衣變「CEILNE」
在這段時間，李龍基的穿著也意外成為外界關注的焦點。早前因為一件「CEILNE」衛衣而引起爭議。品牌「CELINE」的名字竟然被拼錯成「CEILNE」，這樣的錯誤在高端品牌的產品上是難以想象的。更令人震驚的是，這件疑似假貨的衛衣在淘寶上的售價僅為數十元人民幣，與原價高達港幣8,900元的正品相差甚遠。這一發現立即在網絡上引起了轟動，許多網民開始質疑基哥的品味與選擇。
林作對基哥：原來你同Chris一樣假
對於基哥的這次「時尚失誤」，知名的「抽水王」林作也加入了評論的行列。他對基哥的打扮進行了深度分析，並感到自己被欺騙，直言不諱地批評道：「原來你同Chris一樣假！」林作甚至嘲諷基哥可能是在用這件衛衣來暗諷當下的潮流、真偽、名牌和物質主義。他認為基哥可能在向獄中的Chris傳達某種信息，表達出一種對假貨的接受與認同，並以此來表達自己的立場。
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