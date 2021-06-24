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69歲李龍基第二春「爺孫戀」曝光 嫩妻Chris Wong得30歲 7個物業全歸對方名下

東方新地 - 娛聞

69歲的李龍基有「御用皇帝」之稱，演得皇帝多，就連再婚都揀嫩妻，之前有傳其第二任妻子細他28年，日前李太Chris Wong意外曝光，原來只年約30歲，仲細過李龍基與前妻所生、已年過40歲的女兒。李龍基近年拍劇開工都帶住Chris在身邊，仲把名下7個物業都轉去嫩妻名下，愛得愈來愈高調。

撰文：東方新地 圖片：新傳媒資料庫 、楊柳青IG、Chris WongIG

李龍基低調娶嫩妻

在娛樂圈打滾幾十年，李龍基一直都把感情事低調，即使與第一任妻子婚後育有子女，都從來不帶家人高調出鏡。去年傳出李龍基太太小產的消息，外界即關注他的太太是誰？年紀多大？原來小產的是李龍基第二任妻子Chris Wong。

李龍基
李龍基為了嫩妻Chris，刻意打扮年輕顯活力。（圖片來源：楊柳青IG）
李龍基
楊柳青於社交網大晒靚相，見她與一女子並列合照，透露是由「Chris」親手畫的，令網民推測該女子正是李龍基太太。（圖片來源：楊柳青IG）

女兒比嫩妻大十幾年

一直有傳李龍基的第二任妻子Chris比他細28年，日前Chris贈畫給女藝人楊柳青，令其「真面目」意外見光，原來Chris年約30歲，與李龍基相差40年。李龍基與第一任太太育有兩女一子，孫都有兩個，不過Chris比起李龍基與前妻所生的女兒，還要年輕十幾歲，實在是「爺孫戀」。

李龍基
李龍基與Chris雖然年紀相差一大截，但無阻二人相戀，拍拖四、五年後決定結婚。（圖片來源：Chris IG）
李龍基
翻查Chris的社交網，見她打扮青春、高貴大方，還有性感一面。（圖片來源：Chris IG）

業餘畫家喜歡贈畫交友

原來Chris畫功了得，曾為不少圈中人繪畫人像，例如石修父子、林夏薇、Uncle Ray等；日前Chris再向女星楊柳青送畫，楊在IG分享和兩人的合照，網民驚嘆李太充滿少女味。形容Chris為「索爆人妻」並不誇張，她的IG除了有其畫作外，還有生活照，動靜佳宜的她亦喜歡潛水，穿上比堅尼身型fit到爆。

李龍基
長髮飄飄的Chris是業餘畫家。（圖片來源：Chris IG）
李龍基
早前Chris畫了一幅畫送給Uncle Ray。（圖片來源：Chris IG）

狂讚嫩妻有心

李龍基接受訪問時大讚老婆畫功勁，尤其畫他畫得非常神似。提到去年Chris小產，李龍基說一切隨緣：「我都咁嘅年紀，唔知仲有幾多日子，我依家嘅心態係順其自然，唔強求，我都成日同太太講我會『走』先過佢，佢傻到話到時會同我一齊『走』，正傻女。」李龍基更將名下7個物業全歸老婆名下。談及何時與前妻離婚及再婚，李龍基不願多談，只說一紙婚書，唔代表一世，若時機到，緣份就會出現。他只透露太太在美國長大，考獲飛機師牌，亦喜歡他在台上唱歌，曾經花逾1,600元港幣買下其唱片《豹子膽》轉贈他，令他非常開心。

李龍基
李龍基哥娶得靚嬌妻，難怪要將她「低調收埋」極少放閃。（圖片來源：Chris IG）
Chris不時化身「跟得夫人」陪李龍基到電視城拍劇，又曾與新劇《十月初五的月光》的一班演員胡鴻鈞、何依婷及羅天宇等合照。（圖片來源：Chris IG）
Chris不時化身「跟得夫人」陪李龍基到電視城拍劇，又曾與新劇《十月初五的月光》的一班演員胡鴻鈞、何依婷及羅天宇等合照。（圖片來源：Chris IG）

深圳買樓藏嫩妻

二十年前李龍基已洞悉先機，在深圳買優質樓投資，並與嫩妻定居當地，現持有6層樓收租，做包租公的收入本已夠生活有凸，不過早年《深宮計》效應令李龍基人氣急升，登台爆騷有錢繼續搵。

本刊記者曾直擊李龍基由深圳福田的寓所，搭地鐵去落馬洲過關來港工作，原來他已定居深圳近二十年。（圖片來源：東方新地）
本刊記者曾直擊李龍基由深圳福田的寓所，搭地鐵去落馬洲過關來港工作，原來他已定居深圳近二十年。（圖片來源：東方新地）
李龍基離開位於深圳市福田區的寓所，推住個細箧在街頭遊走，可能做得皇帝多，行起路來腰骨挺直甚有氣勢。（圖片來源：東方新地）
李龍基離開位於深圳市福田區的寓所，推住個細箧在街頭遊走，可能做得皇帝多，行起路來腰骨挺直甚有氣勢。（圖片來源：東方新地）

曾被無綫炒魷魚

01年無線因人事變動進行過一次大裁員，當年做過無數皇帝角色的李龍基也成犧牲品，要默然離開感到非常徬徨，此後他繼續四圍走埠登台，保持一定的曝光率，彷佛從未離開過電視圈，17年回歸無線拍重頭劇《宮心計2深宮計》，再做唐睿宗李旦可謂駕輕就熟。

唔使憂柴憂米的李龍基，不時帶嫩妻環遊世界，美加與澳洲都經常去，有時去登台寓工作於娛樂。（圖片來源：東方新地）
唔使憂柴憂米的李龍基，不時帶嫩妻環遊世界，美加與澳洲都經常去，有時去登台寓工作於娛樂。（圖片來源：東方新地）
李龍基
李龍基連走埠亦與嫩妻同行，夫婦二人足迹遍布世界各地，羨煞旁人。（圖片來源：東方新地）

專攻優質樓

李龍基投資有道，全靠買內地樓致富，他說：「近年我一直住喺深圳，仲開始投資買深圳樓，咁多年keep住唱歌登台，試過十八個月内去咗六次美國、三次英國、三次澳洲同四次大馬，賺番嚟嘅錢就投資深圳樓，當年有好多朋友話我傻，覺得買深圳樓收租好冒險，但我好有冒險精神，只會買地段好嘅優質盤，亦證明咗我當年嘅決定好正確，嗰時我用100萬可以買到一個四百幾呎嘅優質屋苑單位，依家已經升咗好多倍，每個單位月租可以收七千幾蚊，回報率好高，托賴有能力買幾層樓畀老婆收租，等佢有啲細藝。」

李龍基
出騷歌王變成深圳樓王，李龍基可以印印腳退休享清福，（圖片來源：東方新地）
李龍基
李龍基表示仔女已長大可以自立，而他的人生目標就最緊要開心，無論工作定生活，都會揀自己鍾意嘅去做，難怪會再娶個令自己賞心悅目的老婆。（圖片來源：東方新地）

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