69歲李龍基第二春「爺孫戀」曝光 嫩妻Chris Wong得30歲 7個物業全歸對方名下
撰文：東方新地 圖片：新傳媒資料庫 、楊柳青IG、Chris WongIG
李龍基低調娶嫩妻
在娛樂圈打滾幾十年，李龍基一直都把感情事低調，即使與第一任妻子婚後育有子女，都從來不帶家人高調出鏡。去年傳出李龍基太太小產的消息，外界即關注他的太太是誰？年紀多大？原來小產的是李龍基第二任妻子Chris Wong。
女兒比嫩妻大十幾年
一直有傳李龍基的第二任妻子Chris比他細28年，日前Chris贈畫給女藝人楊柳青，令其「真面目」意外見光，原來Chris年約30歲，與李龍基相差40年。李龍基與第一任太太育有兩女一子，孫都有兩個，不過Chris比起李龍基與前妻所生的女兒，還要年輕十幾歲，實在是「爺孫戀」。
業餘畫家喜歡贈畫交友
原來Chris畫功了得，曾為不少圈中人繪畫人像，例如石修父子、林夏薇、Uncle Ray等；日前Chris再向女星楊柳青送畫，楊在IG分享和兩人的合照，網民驚嘆李太充滿少女味。形容Chris為「索爆人妻」並不誇張，她的IG除了有其畫作外，還有生活照，動靜佳宜的她亦喜歡潛水，穿上比堅尼身型fit到爆。
狂讚嫩妻有心
李龍基接受訪問時大讚老婆畫功勁，尤其畫他畫得非常神似。提到去年Chris小產，李龍基說一切隨緣：「我都咁嘅年紀，唔知仲有幾多日子，我依家嘅心態係順其自然，唔強求，我都成日同太太講我會『走』先過佢，佢傻到話到時會同我一齊『走』，正傻女。」李龍基更將名下7個物業全歸老婆名下。談及何時與前妻離婚及再婚，李龍基不願多談，只說一紙婚書，唔代表一世，若時機到，緣份就會出現。他只透露太太在美國長大，考獲飛機師牌，亦喜歡他在台上唱歌，曾經花逾1,600元港幣買下其唱片《豹子膽》轉贈他，令他非常開心。
深圳買樓藏嫩妻
二十年前李龍基已洞悉先機，在深圳買優質樓投資，並與嫩妻定居當地，現持有6層樓收租，做包租公的收入本已夠生活有凸，不過早年《深宮計》效應令李龍基人氣急升，登台爆騷有錢繼續搵。
曾被無綫炒魷魚
01年無線因人事變動進行過一次大裁員，當年做過無數皇帝角色的李龍基也成犧牲品，要默然離開感到非常徬徨，此後他繼續四圍走埠登台，保持一定的曝光率，彷佛從未離開過電視圈，17年回歸無線拍重頭劇《宮心計2深宮計》，再做唐睿宗李旦可謂駕輕就熟。
專攻優質樓
李龍基投資有道，全靠買內地樓致富，他說：「近年我一直住喺深圳，仲開始投資買深圳樓，咁多年keep住唱歌登台，試過十八個月内去咗六次美國、三次英國、三次澳洲同四次大馬，賺番嚟嘅錢就投資深圳樓，當年有好多朋友話我傻，覺得買深圳樓收租好冒險，但我好有冒險精神，只會買地段好嘅優質盤，亦證明咗我當年嘅決定好正確，嗰時我用100萬可以買到一個四百幾呎嘅優質屋苑單位，依家已經升咗好多倍，每個單位月租可以收七千幾蚊，回報率好高，托賴有能力買幾層樓畀老婆收租，等佢有啲細藝。」