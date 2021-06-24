69歲李龍基第二春「爺孫戀」曝光 嫩妻Chris Wong得30歲 7個物業全歸對方名下

69歲的李龍基有「御用皇帝」之稱，演得皇帝多，就連再婚都揀嫩妻，之前有傳其第二任妻子細他28年，日前李太Chris Wong意外曝光，原來只年約30歲，仲細過李龍基與前妻所生、已年過40歲的女兒。李龍基近年拍劇開工都帶住Chris在身邊，仲把名下7個物業都轉去嫩妻名下，愛得愈來愈高調。

撰文：東方新地 圖片：新傳媒資料庫 、楊柳青IG、Chris WongIG