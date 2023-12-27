點只李龍基！盤點圈中5對爺孫戀：有一對差足51歲 少有修成正果
點只李龍基！盤點圈中5對爺孫戀：
1）73歲李龍基 VS 37歲王青霞 婚禮遇阻滯
現年73歲的李龍基與比他細36歲的女友Chris愛得高調，之前李龍基曾直認已將名下7個物業全轉到Chris名下，兩人原本計劃今年年尾結婚，但現在婚禮延期，引來外界猜測兩人感情出現問題，李龍基近日現身公開活動時，就解釋婚事延期的原因，是因為未婚妻家中出現白事。而Chris在沉默多日後，亦忍不住在IG發聲，表示：「面對流言蜚語和質疑和抨擊惡意中傷！但行好事，莫問前程！」又反擊網民「夠薑嘔返七間屋出嚟囉！」的負評，寫道：「詆毀我之前你確定知道的是事實全部嗎？」
2）35歲何天兒 VS 83歲林建名（已故） 傳爺孫戀最後變契女
港姐出身的何天兒（前名何傲兒）現年35歲，2014年她曾與已故娛樂大亨林建名譜出「爺孫戀」，轟動娛樂圈！當時林建名比何天兒年長51歲，兩人一度被傳媒拍下親密看演唱會的照片。不過有傳當時她不堪輿論壓力，狠心分手，搞到林建名出席活動時痛哭指「傲兒不接我的電話」。最後二人突然重修舊好，何天兒在林建名80歲大壽時更跪地認對方做契爺，正式以「契爺」、「契女」身份相稱，之後林建名將她簽入旗下公司力捧，直至2021年林建名病逝，終年83歲，為兩人的「爺孫戀」傳聞劃上句號。
3）66歲李坤城（已故） VS 27歲林靖恩 速賣亡夫房產變富婆
台灣知名作詞人李坤城與林靖恩相差40年的「爺孫戀」亦曾令人關注。李坤城今年4月因病離世，終年66歲，其子李卓軒曾發千字文控訴林靖恩另有目的，更指她偽造李坤城簽名，將資產轉到自己名下，不過最後「兩母子」達成共識，李坤城房產所有權由林靖恩擁有，而李坤城的著作權及所有收藏則由李卓軒繼承。林靖恩現在已27歲，早前李卓軒再爆她火速以1,780萬台幣（約442.7萬港元）賣出亡夫近2,700呎豪宅，一夜變身成為富婆，亦引起網民討論。
4）32歲何艷娟 VS 72歲吳志誠 離婚傳收3億贍養費
現年32歲的前港姐季軍何艷娟（Katherine），於2018年宣布與比她年長40年的前澳博高層吳志誠結婚，可惜這段婚姻僅維持了8個月，便在2019年閃電離婚收場。當年吳志誠身家保守估計超過30億，其後傳出何艷娟收到多達3億的贍養費，離婚後她到處周遊列國，生活繼續富貴。
5）65歲莫華倫 VS 37歲王冰冰 被誤會爺孫戀
65歲男高音莫華倫與女高音王冰冰在早前結婚後，一直被網民誤會是「爺孫戀」，但其實兩人只相差28歲，現年37歲的王冰冰被形容為「嫩妻」，不時在社交網大派福利照，大騷其誘人S形身材，令網民都對莫華倫大呼羨慕！
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